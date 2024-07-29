Купянское направление. На Западном фронте без перемен. Сводка СВО

Обстановка по состоянию на 29 июля 2024 года. На Купянско-Сватовском направлении продолжаются бои местного значения по всей протяженности линии фронта. После активных действий в начале месяца, включающих наступление российских войск к Песчаному, обстановка вернулась к позиционной борьбе. Обе стороны ведут локальные атаки и контратаки без значительных изменений на фронте, активно используют беспилотники. ВСУ продолжают проявлять активность, сохраняя боеспособность своих подразделений. Прогнозы о крупном наступлении ВС РФ пока не подтверждаются.

Купянское направление

Купянск и окрестности: В северо-восточной части Купянска продолжаются обмены ударами. Российские войска активно обстреливают позиции ВСУ к востоку от Синьковки и южнее Петропавловки. Недавно был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, пораженный беспилотником. За последние дни появилось множество кадров боевой работы ВС РФ по позициям ВСУ, как в районе лесного массива, так и к югу от населенного пункта. Часто прилеты приходятся по соседней Петропавловке, где недавно попаданием БЛА был уничтожен склад боеприпасов.

Степная Новоселовка — Берестовое: На этом рубеже ситуация остается неопределенной. Нет подтверждений о значительном продвижении российских войск, и фронт здесь остается покрыт «туманом войны». На данный момент нет сведений, способных подтвердить отход частей ВСУ на запад от Степной Новоселовки и ее последующее занятие подразделениями ВС РФ. Южнее установить конфигурацию фронта затруднительно из-за отсутствия кадров в открытых источниках. Судя по ранее появившимся в сети видео со стороны противника, передовые позиции ВСУ в районе Берестового находятся довольно близко к южной окраине села, что говорит об отсутствии полного контроля над его окрестностями.

Артемовка (Мясожаровка): Российские штурмовые группы достигли восточных окраин Артемовки, однако не смогли удержать позиции из-за сложного рельефа местности. По всей видимости, они не смогли закрепиться на занятых позициях и были вынуждены немного откатиться: вероятной причиной стал перепад высот между берегами реки Жеребец, составляющий около 20 метров. ВС РФ продолжают атаки при поддержке бронетехники в сторону соседней Розовки, несмотря на потери, такие как подрыв БМП на мине.

Синьковка и Петропавловка: Российские войска продолжают активные обстрелы позиций ВСУ к востоку от Синьковки и южнее Петропавловки. Склад боеприпасов ВСУ в Петропавловке был уничтожен ударом беспилотника, что показывает значительное использование дронов в текущих боевых действиях.

Авиаудары и тыловые коммуникации: Российские ВКС продолжают наносить удары по тыловым коммуникациям ВСУ. Недавно авиация вновь атаковала понтонную переправу через реку Оскол к югу от Купянска-Узлового, временно выведя ее из строя.

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 29 июля 2024 года

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска продолжают развивать наступление. Согласно обновлениям карт, расстоя50ние от основных городов и поселков до линии фронта сокращается. В частности, расстояние до Новогродовки составляет около 6.5 км, а до Селидово — 11 км. За последние сутки продвижение российских войск составило около 1 км в сторону этих населенных пунктов. Основные бои продолжаются у берегов Карловского водохранилища и на восточных окраинах поселка, где российские войска зачищают «карман» в районе н.п. Яснобродовки.

После освобождения основной части Новоселовки Первой российские войска продолжают расширять зону контроля к югу и юго-западу от поселка. Ощутимое продвижение наблюдается к югу от Новоселовки Первой, где противник медленно отходит. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск к югу от поселка в ближайшие дни. Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается к западу от н.п. Очеретино, где противник не смог стабилизировать фронт. Российские войска после освобождения Прогресса, Лозоватского и Волчье ведут штурм Веселого, подошли к Ивановке и Желанному, продвигаются к Тимофеевке и Сергеевке.

Артемовское направление

На Артемовском направлении российские войска осуществили заход на западный берег канала Северский Донец – Донбасс и успешно заняли первую линию домов в микрорайоне Новое. Закрепившись, десантники атаковали городскую застройку и вытеснили врага из ряда многоэтажек в микрорайонах Новый и Октябрьский. Прорыв ВДВ признают и украинские военные, отмечая, что российские силы пересекли канал и закрепились в районе Новый.

Украинские войска вынуждены отступать, ведя огонь по первым домам микрорайона, при этом российские войска активно используют артиллерию и FPV-дроны для поддержки своих наступательных действий. Бои продолжаются за фланги Часов Яра, где российские силы продвинулись примерно на 1,7 км в районе Зализнянского. В районе Калиновки под контроль ВС РФ перешла часть территории, где расположена подземная часть канала Северский Донец – Донбасс. Противник пытался контратаковать у Клещеевки, но российские войска отбили атаки и продолжают продвигаться западнее.

Красногоровка

На Донецком направлении бои за Красногоровку подходят к завершению. Российские войска захватили около 90% города, окружив оставшиеся позиции ВСУ. Оставшиеся в котле украинские подразделения, включая части 59-й бригады, испытывают серьезные трудности с организацией сопротивления и начинают отступление. Взятие Красногоровки позволит российским войскам завершить оформление плацдарма на площади примерно 550 кв. км и накопить силы для дальнейшего удара в сторону Покровска, Славянска и Краматорска.

Херсонское направление

На Херсонском направлении боевая работа ВС РФ на островах осложняется артиллерией и массой дронов ВСУ. Однако российские войска продолжают удерживать важные опорные пункты и наносить удары по позициям противника. Успешные действия ведутся на островах севернее Крынок, где российские подразделения заняли важный опорный пункт, использовавшийся ВСУ для переброски личного состава на левый берег Днепра.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении идут бои на всей протяженности линии фронта. Российская авиация регулярно поражает личный состав, технику и инфраструктурные объекты противника в Харьковской области. В Волчанске продолжаются боестолкновения в районе квартала многоэтажек и территории агрегатного завода. На Харьковском направлении в районе Старицы и Липцов ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции группировки «Север», но российские войска удерживают оборону, нанося удары по позициям противника.

Карта боевых действий СВО 29.07.24 сегодня, онлайн. Купянское направление. Сватово

По данным портала LostArmour.info;

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