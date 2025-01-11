Курская область. Что происходит сегодня. 11.01.25. Сводка и карта СВО

Курская область. Ситуация на 11.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении разворачиваются ожесточённые бои. Здесь ВСУ, пользуясь своим преимуществом в асфальтированных дорогах, отчаянно пытаются перехватить инициативу. На севере наши войска стремительно продвинулись и закрепились в районе Кругленькое, а с запада вышли к реке Малая Локня и даже форсировали её на отдельных участках.

Курская область. Сводка СВО от 11.01.25

Закрепились и ведут бои в Старой и новой Сорочине, рядом с окраинами Викторовки и Никольского. Однако противник маневрирует, пытаясь перехватить инициативу, и вводя резервы, что называется «с колес» неустанно контратакует. Бои идут практически без пауз.

Серьёзное напряжение сохраняется в районе Русского Поречного. Наши части, ранее освободившие этот населённый пункт, всё же не смогли удержаться в Косице — ВСУ удалось выбить наши подразделения. Пока ни одна из сторон не закрепилась в селе. Цель противника на этом участке прежняя. Обеспечить себе фронт, без угрозы с флангов для попытки нового наступления на Большое Солдатское.

Бои идут на подступах к Черкасскому Поречному и по окраинам Русского Поречного, с обеих сторон видны попытки перетянуть контроль на свою сторону. Обе стороны активно задействуют бронетехнику. В небе постоянно присутствуют дроны-охотники. Противник активно задействует диверсионно-разведывательные группы, особенно в районе Бердина, стараясь нащупать наши слабые места в прикрытии Большого Солдатского что только добавляет сложностей. Нашим подразделениям в районе Русского Поречного приходится этот учитывать фактор.

На юго-западе Наши части предпринимают попытки взять под контроль Николаево-Дарьино. Это направление играет ключевую роль: если, или вернее когда, село окажется в наших руках, мы значительно ослабим потенциал контратак противника. Пока идут позиционные бои, и задача остаётся крайне важной для общего успеха на этом участке. Наступление продолжается, но ВСУ показали, что они не намерены сдавать позиции без боя.

Враг пользуется преимуществами инфраструктуры и всеми доступными силами пытается отбивать утраченные территории. Однако наши удары уверенно прорисовывают контуры главного направления: через Александрию, Леонидово и вдоль трассы Суджа — Льгов. Всё говорит о том, что к весомому прорыву мы подошли вплотную, несмотря на яростное сопротивление.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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