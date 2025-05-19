Курская область сегодня. Ситуация на 19.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня разберем ситуацию складывающуюся в приграничье Курской области где вновь наблюдается резкое обострение. Украинские войска усилили активность на всех участках фронта от Тёткино до Ободов, однако попытки вторжений вглубь российской территории неизменно разбиваются о эшелонированную оборону и мощные контрудары российских подразделений. Вместе с тем, бойцы группировки «Север» продолжают наступление вглубь Сумской области, расширяя санитарную зону и закрепляясь в освобождённых населённых пунктах.

Курская область сегодня. Ситуация на 19.05.25, Карта и сводка СВО.

Утро на Тёткинском направлении началось с массированной атаки противника. По сообщениям с передовой, около пятидесяти боевиков при поддержке танка, трёх бронемашин и инженерной техники предприняли прорыв в районе посёлка Тёткино.

Наступление стартовало в шесть утра и начиналось весьма бодро. Эта группа смертников почти дошла до границы в районе Рыжевки, разделившись на три рукава по количеству бронемашин, которые по задумке должен был прикрывать танк.

Впереди, на центральном участке предполагаемого участка прорыва выдвигалась инженерная машина разграждения, которую, стоит отметить, сожгли сразу. Две бронемашины были уничтожены в момент высадки пехоты, однако третья машина удачно высадила десант, и вместе с танком откатилась в зеленку юго-западнее Рыжевки. Пехота неприятеля пытается закрепиться, продолжаются бои.

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По словам бойцов на передовой, за последний месяц — уже около сотни атак. Все — отбиты, граница не прорвана.

Вчера, как ближайший пример, на направлении Атинское — Тёткино в первой половине дня ВСУ из двадцать четвёртой отдельной штурмовой бригады «Айдар», признанной террористической организацией

на двух БМП и четырех квадроциклах при поддержке ИМэЭр пытались прорваться на нашу территорию. Накрыты с воздуха и рассеяны миномётным огнём.

И так каждый день, а то и по несколько раз за сутки. Удивительно упорство Украинского командования, столь безрассудно растрачивающего боевой потенциал, на фоне обрушающегося фронта в Донецкой области.

Тем временем на направлении Павловка – Новый Путь противник также предпринял попытку захода малыми штурмовыми группами. Украинские формирования из четыреста двадцать пятого отдельного штурмового полка Скала и сорок седьмой отдельной мех. бригады Магура пытались зайти пешими группами под прикрытием с воздуха.

В ходе боя подавляющее большинство атакующих были ликвидированы, часть бежала обратно в Павловку.

Подобный сценарий развивался и в районе Краснооктябрьского, где группа из десяти боевиков попыталась зайти через лесополосу, но четверо были уничтожены, а шестеро – взяты в плен. Только за последние сутки было уничтожено четырнадцать единиц вражеской техники, включая инженерную машину разграждения, несколько БМП, квадроциклы и бронемашины.

Противник также предпринял попытку зайти в Горналь, где ранее удерживал монастырь. Однако эта атака была быстро подавлена.

По сообщениям военных на местах, это не первая неудача ВСУ на прошедшей неделе. Все атаки отбиты. Граница остаётся непересечённой. Однако в прилегающих к посёлку лесных массивах до сих пор скрываются отдельные группы неприятельской пехоты, оставшиеся без связи и надежды выйти к своим. Обменный фонд регулярно пополняется.

Сейчас основные бои идут за Юнаковку — важный населённый пункт, хаб всей Курской группировки неприятеля. Потеря Юнаковки для Киева фактически означает потерю всей цепочки снабжения по Сумскому направлению. Кроме того, российские подразделения продвинулись вглубь Сумской области в районе Беловодов, Локни и в лесных массивах, вытесняя врага из опорников и закрепляясь на новых рубежах.

По заявлениям украинских источников, в районе Беловодов и Водолаг ВСУ понесли и продолжают нести тяжёлые потери, особенно среди пограничников, которые были переброшены для усиления обороны. Наши артиллеристы и беспилотники нанесли точечные удары по их позициям, уничтожив группы бойцов и технику.

Параллельно развиваются события и на Белгородском направлении. Самым заметным успехом стала полная зачистка и освобождение села Марьино силами 34-й бригады ВДВ. Этот населённый пункт находился под контролем ВСУ и служил перевалочным пунктом для атак на Поповку и Демидовку, где сейчас продолжается зачистка прилегающих лесных массивов от разрозненных групп дезориентированного противника.

Любопытны заявления некоторых военблогеров использующих так называемое «слонячье радио», где слова протрубившего заведомо ложную информацию мгновенно разносятся по сети.

В этот раз возникла путаница в одноимённых названиях населенных пунктов. Марьино о котором мы говорим и его тёзка, посёлок который находится значительно южнее Юнаковки и который, судя по звукам из джунглей освобождён нашими штурмовиками. Ещё более удивительно, что этот невероятный факт всерьёз обсуждается в комментариях.

Однако Отдельное внимание заслуживают цитаты самого противника. Командир батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин, известный под позывным «Магура», в открытую заявил о тупости приказов командования и бессмысленной гибели бойцов.

Потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложения взысканий. Политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям,

— написал Ширшин в соцсетях.

Он подал рапорт на увольнение и обвинил руководство в том, что оно играет в политические игры, игнорируя реальную ситуацию на фронте.

Украинский пропагандист Бутусов* (террорист и подонок) подтвердил: атаки ВСУ в лоб при господстве российских дронов — это путь к катастрофе, и Киев, вместо вывода, продолжает повторять одни и те же ошибки.

Таким образом, ВСУ всё ещё пытаются пробить российскую оборону в Курской области, несмотря на полную неудачу всех атак и огромные потери. Одновременно с этим российская армия выстраивает контроль над приграничной территорией Сумской области, реализуя сценарий формирования санитарной зоны. Освобождение Беловодов, продвижение к Юнаковке взятие Марьино, а также разрушение логистики врага в этом секторе свидетельствуют о том, что логика фронта меняется — от приграничных боёв к де-факто смене контроля над территорией.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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