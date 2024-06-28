Наступление на Торецк: ВС РФ продвигаются к Нью-Йорку и Железному

Наступление на Торецк — 28.06.24 (сегодня). В последние дни российские вооруженные силы продемонстрировали значительный прогресс в направлении Торецка на Донбассе. Этот регион стал одной из ключевых точек на фронте, и события здесь заслуживают пристального внимания.

Прорыв и продвижение к Нью-Йорку

ВС РФ после прорыва продвинулись в сторону населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) с южной стороны. Из района Дзержинска (ныне Торецк) сообщается о выходе российских войск к окраинам села Железное (Зализное). Одновременно наращивается клин в районе Майорского, взламывающий линию обороны ВСУ. Аналогичный маневр позволил сдвинуть линию фронта в районе Очеретино.

Российские военные уже заняли дома в южной части Нью-Йорка, что подтверждают владеющие ситуацией на местах военные корреспонденты. Наступление на Торецк продолжается успешно, российские части вышли к Зализному и пытаются закрепиться на новых позициях. ВСУ вынуждены откатываться, что стало крайне неприятным сюрпризом для противника.

Стратегическое значение Торецка

Наступление ВС РФ на торецком направлении имеет важное стратегическое значение, так как этот регион является ключевым для взятия таких городов, как Славянск, Краматорск и Константиновка. Российские войска продолжают развивать успех, продвигаясь через Новоалександровку и Архангельское. На сегодняшний день освобожден поселок Шумы, и продвижение продолжается в направлении посёлка Северное, восточного пригорода Торецка.

Идут ожесточённые бои в населённом пункте Дружба. С южного направления российские войска оказывают давление на ВСУ на южных и восточных подступах к Нью-Йорку. Противник не отступает, усиливает оборону, используя любые методы с задачей удержать позиции, включая создание живых щитов из мирного населения.

Моральное состояние и боеспособность ВСУ

Несмотря на наличие снарядов и дронов, у украинских войск наблюдаются серьезные проблемы с моральным состоянием и личным составом. В результате работы российских ФАБов ежедневно уничтожается более 1200 украинских солдат. Основные резервы ВСУ находятся в Константиновке, однако качество этих резервов оставляет желать лучшего. Обучение новых солдат требует времени, которого у ВСУ катастрофически не хватает.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отметил, что бойцы ВСУ все чаще отказываются выполнять приказы командования. Шесть батальонов отказались выполнять боевую задачу под Торецком, что свидетельствует о серьезных проблемах с дисциплиной и моральным духом среди украинских солдат.

Эвакуация и гуманитарная ситуация

В связи с наступлением российской армии, украинские власти начали эвакуацию населения из Торецка и других прифронтовых городов. По словам главы киевской администрации Донецкой области Владимира Филашкина, эвакуация проводится принудительно. В Торецке, где уже несколько суток нет света, осталось около 5,5 тысячи человек. Ситуация в городе осложняется постоянными обстрелами и ухудшением гуманитарных условий.

Российские войска продолжают успешное наступление, занимая новые позиции и закрепляясь на освобожденных территориях. Это свидетельствует о высоком уровне боевой готовности и эффективности российской армии на торецком направлении.

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Новости СВО на Украине сегодня — 28.06.24

Харьковское направление

Район Глубокого и Липцев Противник проводит рейдовые атаки с использованием пехоты и бронетехники, однако все попытки атак успешно отражаются российскими силами. Российская оперативно-тактическая авиация активно работает по позициям противника, нанося удары по формирующимся бронегруппам и лесопосадкам в районе Липцев.

Район Зеленого Боестолкновения продолжаются в окрестностях Зеленого. Выбить противника с опорных пунктов пока не удается из-за отсутствия укрытий на обширных полях и высокой активности украинских дронов.

Участок Старица — Бугроватка На участке Старица — Бугроватка ведутся встречные боестолкновения. Украинские формирования периодически совершают вылазки из района Избицкого и леса к югу от реки Волчья. Обе стороны проводят рейды на позиции друг друга, не достигая значительных изменений в контролируемых территориях.

Волчанск В Волчанске продолжаются ожесточенные бои в районе многоэтажной застройки, которая остается под контролем ВСУ, несмотря на удары российской авиации и артиллерии, включая ТОС-1А «Солнцепек». Боевые действия также проходят на территории Волчанского агрегатного завода. В частном секторе к востоку от улицы Олеся Досвитного и улицы Короленко до Зерновой и улицы Хлебороба ведутся перестрелки между штурмовыми группами ВС РФ и ВСУ.

Район Тихого и южнее Волчьей В районе Тихого значительных изменений не наблюдается. Южнее реки Волчья российская артиллерия и авиация наносят удары по бронетехнике и личному составу противника. Цели поражаются на глубину до 30 километров от линии фронта.

Сотницкий Казачок В районе Сотницкого Казачка зафиксирована активность российских спецназовцев и разведчиков. На данный момент подтверждения о значительных изменениях обстановки нет, однако активность боевых действий продолжается.

Артемовское направление

Ситуация на Артемовском направлении остаётся напряжённой. Жестокие бои продолжаются в микрорайоне Канал, где ВСУ удерживают западную часть. Противник отправил подкрепление из сводной бригады полиции в Часов Яр. Российская разведка обнаружила и уничтожила позиции наемников ВСУ в этом районе с помощью ФАБов.

Основная часть микрорайона «Канал» перешла под контроль наших войск. Занят завод «Гидрожелезобетон». За последние дни удалось полностью зачистить лесной массив севернее. В районе Калиновки 200-я ОМСБР заняла центральную часть населённого пункта и частично зачистила прилегающий лес южнее. Однако поступающая информация об откате противника за канал «Северский Донец — Донбасс» с мест пока не подтверждается.

Часть урочища Орлова также перешла под контроль ВС РФ, но в лесном массиве к северу от железной дороги продолжаются бои. После выхода российских войск к трассе О0506 будет сформирован глубокий карман между Калиново и южной окраиной Богдановки, что ухудшит тактическое положение находящихся там подразделений ВСУ.

Херсонская область

На Херсонском направлении происходят стрелковые стычки у Антоновского моста. Российские войска продолжают действовать на островах в пойме реки Днепр в сложных условиях, противник усилил применение FPV-дронов. В Херсонской области продолжается вспышка холеры, вызванная дефицитом чистой питьевой воды. Заболевание распространяется из-за жары, охватывая старые колодцы и водоемы. На российской стороне медики предпринимают меры для контроля ситуации. Российские ВКС поразили командный пункт ВСУ в селе Львово на правом берегу Днепра.

Запорожское направление

ВСУ готовятся к атакам в районе Малой Токмачки и Орехова. Российские войска укрепляют оборонительные позиции, ожидая нападений. Противник сбрасывает противопехотные мины с дронов на пути подвоза техники. В районе Работино активно действует артиллерия. В районе Пятихаток российские войска накрывают огнем из ТОС позиции противника.

Южно-Донецкий фронт ВСУ предприняли несколько контратак в Урожайном и Старомайорском, но не добились успеха.

Донецкое направление Российские войска продвинулись в Красногоровке, угрожая окружением ВСУ, закрепившихся в многоэтажных зданиях. Артиллерия и авиация работают на подступах к Константиновке.

Авдеевский фронт Российские силы продвигаются на окраинах Карловки, готовясь к штурму села. ВСУ оказывают сильное сопротивление в Яснобродовке. В Соколе идут ожесточенные бои, но линия фронта остаётся неизменной.

Северское направление На Северском направлении российские войска зачищают Раздоловку, где остаются разрозненные группы ВСУ. Официального подтверждения освобождения пока нет.

Краснолиманский участок Возобновились бои у Тернов и немного южнее, у села Торское. ВС РФ, вероятно, применят тактику раздергивания сил ВСУ по широкому фронту. Активно действует фронтовая авиация.

Купянское направление Интенсивность боев у Синьковки возросла. Российские войска возобновили атакующие действия, стремясь захватить опорные пункты противника.

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Карта СВО по данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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