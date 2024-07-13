Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?

Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 13.07.24. Наступление российских войск на поселок Нью-Йорк (Новгородское) и прилегающие территории близится к решающей фазе. Основная цель данной операции — окружение и ликвидация крупного гарнизона ВСУ в Торецке, что откроет путь к штурму Константиновки и дальнейшему продвижению на восточном фронте.

Стратегическое значение Нью-Йорка

Нью-Йорк — небольшой поселок, расположенный в 10 км к западу от Горловки. Российские войска продвигаются к центру населенного пункта, активно наступая из соседнего села Юрьевка. Захват Нью-Йорка важен по нескольким причинам:

Безопасность тылов: Украинские войска из Нью-Йорка обстреливают Горловку и Донецк, что создает угрозу мирным жителям. Освобождение поселка улучшит ситуацию с безопасностью в этих регионах. Близость к Торецку: Нью-Йорк и прилегающий поселок Нелеповка находятся менее чем в 5 км от Торецка, где расположен крупный гарнизон ВСУ. Это создает возможность для дальнейшего продвижения и окружения украинских войск. Логистика: Взятие Нью-Йорка усложнит логистику ВСУ в Торецке, что ослабит их оборонительные возможности.

Согласно последним данным, российские войска продвинулись в центральную часть Нью-Йорка, что вынуждает украинские силы отступать и укреплять оборону по нескольким направлениям. Бои также идут в районе СНТ Соцгородок и других ключевых точек на Торецком направлении.

Тактический план российской армии включает в себя:

Окружение и клещи: Подобно штурму в Часовом Яре, ВСУ зажимаются в клещи, что вынуждает их обороняться на нескольких направлениях одновременно. Фланговые атаки: Наступление ведется с двух сторон — с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Это позволяет российским войскам приближаться к Торецку и создаёт угрозу для украинских тылов. Расширение контроля: После взятия Нью-Йорка планируется дальнейшее продвижение к Торецку и затем к Константиновке — важному логистическому узлу ВСУ.

Взятие Нью-Йорка и Торецка откроет путь к штурму Константиновки и последующему разрушению украинской обороны на восточном фронте. Это создаст условия для дальнейшего наступления российских войск в Славянско-Краматорскую агломерацию и ослабления позиций ВСУ в Донецкой области. Наступление на Нью-Йорк и Торецк является ключевым элементом стратегического плана ВС РФ по окружению и ликвидации крупных украинских гарнизонов. Успех этой операции может существенно изменить баланс сил на восточном фронте и открыть новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Украинские военные аналитики подчеркивают важность удержания Нью-Йорка, так как его потеря создаст значительные проблемы для обороны Торецка и всей линии фронта в Донецкой области. ВСУ продолжают укреплять свои позиции и проводят контратаки, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Кроме того, Украина активно использует артиллерию, дроны и авиацию для нанесения ударов по российским позициям и снабжению​.

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