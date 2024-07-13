Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?
актуально в республике
Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?
Нью Йорк - Карта СВО

Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 14:00 13.07.2024

Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 13.07.24. Наступление российских войск на поселок Нью-Йорк (Новгородское) и прилегающие территории близится к решающей фазе. Основная цель данной операции — окружение и ликвидация крупного гарнизона ВСУ в Торецке, что откроет путь к штурму Константиновки и дальнейшему продвижению на восточном фронте.

Стратегическое значение Нью-Йорка

Нью-Йорк — небольшой поселок, расположенный в 10 км к западу от Горловки. Российские войска продвигаются к центру населенного пункта, активно наступая из соседнего села Юрьевка. Захват Нью-Йорка важен по нескольким причинам:

  1. Безопасность тылов: Украинские войска из Нью-Йорка обстреливают Горловку и Донецк, что создает угрозу мирным жителям. Освобождение поселка улучшит ситуацию с безопасностью в этих регионах.
  2. Близость к Торецку: Нью-Йорк и прилегающий поселок Нелеповка находятся менее чем в 5 км от Торецка, где расположен крупный гарнизон ВСУ. Это создает возможность для дальнейшего продвижения и окружения украинских войск.
  3. Логистика: Взятие Нью-Йорка усложнит логистику ВСУ в Торецке, что ослабит их оборонительные возможности.

Согласно последним данным, российские войска продвинулись в центральную часть Нью-Йорка, что вынуждает украинские силы отступать и укреплять оборону по нескольким направлениям. Бои также идут в районе СНТ Соцгородок и других ключевых точек на Торецком направлении.

Торецк. Карта СВОТактический план российской армии включает в себя:

  1. Окружение и клещи: Подобно штурму в Часовом Яре, ВСУ зажимаются в клещи, что вынуждает их обороняться на нескольких направлениях одновременно.
  2. Фланговые атаки: Наступление ведется с двух сторон — с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Это позволяет российским войскам приближаться к Торецку и создаёт угрозу для украинских тылов.
  3. Расширение контроля: После взятия Нью-Йорка планируется дальнейшее продвижение к Торецку и затем к Константиновке — важному логистическому узлу ВСУ.
Узнайте больше:  Торецкое направление. Успешное продвижение ВС РФ. Карта СВО

Взятие Нью-Йорка и Торецка откроет путь к штурму Константиновки и последующему разрушению украинской обороны на восточном фронте. Это создаст условия для дальнейшего наступления российских войск в Славянско-Краматорскую агломерацию и ослабления позиций ВСУ в Донецкой области. Наступление на Нью-Йорк и Торецк является ключевым элементом стратегического плана ВС РФ по окружению и ликвидации крупных украинских гарнизонов. Успех этой операции может существенно изменить баланс сил на восточном фронте и открыть новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Украинские военные аналитики подчеркивают важность удержания Нью-Йорка, так как его потеря создаст значительные проблемы для обороны Торецка и всей линии фронта в Донецкой области. ВСУ продолжают укреплять свои позиции и проводят контратаки, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Кроме того, Украина активно использует артиллерию, дроны и авиацию для нанесения ударов по российским позициям и снабжению​.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 13.07.24 сегодня, онлайн

ТорецкЯндекс Карты

По данным портала LostArmour.info;

Узнайте больше — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?
Торецкое направление. Успешное продвижение ВС РФ. Карта СВО
Сводка СВО на 7.07.24: Наступление ВС РФ на всех направлениях
Карта СВО.  Авдеевское направление. Сводка СВО — 6.07.24
Карта СВО. Авдеевское направление: ситуация на фронте — 05.07.24
Карта СВО — 04.07.24 — Харьковское направление сегодня
Харьковское направление. Обстановка на 04.07.24. Карта СВО
Карта СВО — Часов Яр сегодня — 03.07.24
Часов Яр сегодня: ВС РФ наступают с нескольких направлений
Торецкое направление — успешное продвижение на 2.07.24
Торецкий прорыв. Обстановка на 01.07.24 (сегодня)
Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 478

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Спецоперация

Комментарии для сайта Cackle
Спецоперация
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.