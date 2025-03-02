НАТО на грани распада? США могут выйти из Альянса

НАТО без США: кто заплатит за защиту Европы? 02.03.2025. Новости сегодня. Бывший командующий Военно-морскими силами Соединённых Штатов Америки, адмирал Джеймс Ставридис, высказал предположение о возможном прекращении существования Организации Североатлантического договора в её нынешнем виде. Это заявление вызвало широкий резонанс и заставляет задуматься о будущем трансатлантической безопасности.

Действующий президент Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп, ещё до своего избрания неоднократно заявлял о возможности выхода страны из Организации Североатлантического договора, если союзники не увеличат расходы на оборону до двух процентов от валового внутреннего продукта. В две тысячи двадцать четвёртом году лишь одиннадцать из тридцати двух государств-членов НАТО выполнили это требование. Вероятность реализации этой угрозы во втором президентском сроке Трампа весьма высока.

НАТО трещит по швам: Альянс на пороге трансформации

Соединённые Штаты Америки играют ключевую роль в военной мощи Организации Североатлантического договора, обеспечивая основную часть ядерного сдерживания, передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные военно-воздушные силы и военно-морской флот. В случае выхода США, европейские страны столкнутся с необходимостью компенсировать потерю этих критически важных компонентов, что потребует колоссальных инвестиций и времени.

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Финансирование

На сегодняшний день Соединённые Штаты Америки покрывают более шестидесяти пяти процентов военных расходов Организации Североатлантического договора. Перекладывание этого бремени на европейских союзников потребует от них увеличения оборонных бюджетов на сотни миллиардов долларов ежегодно. Германия, например, должна будет дополнительно выделять около семидесяти миллиардов долларов в год, а Франция – около пятидесяти миллиардов. Такая перестройка финансовых потоков может оказаться болезненной для европейских экономик.

Лондонский саммит

Второго марта в Лондоне состоялся экстренный саммит с участием лидеров четырнадцати стран НАТО, посвященный обсуждению ситуации на Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В мероприятии приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии а так же Президент Украины Владимир Зеленский.

Участники саммита попытались выработать общую стратегию действий в условиях растущей неопределенности в трансатлантических отношениях.

Визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки в конце февраля завершился громким скандалом.

Во время встречи с Дональдом Трампом произошла перепалка, в ходе которой американский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США и неготовности к мирному урегулированию конфликта.

Этот инцидент свидетельствует о нарастающем разочаровании Вашингтона в украинской политике.

Единство под вопросом

Уход Соединённых Штатов Америки может спровоцировать усиление центробежных тенденций внутри Организации Североатлантического договора. Восточноевропейские государства, опасающиеся якобы агрессивной политики Российской Федерации, начнут искать альтернативные гарантии безопасности, а западноевропейские страны сосредоточатся на развитии собственных военных возможностей.

Однако, существует и вероятность укрепления европейской солидарности перед лицом мнимой, но общей угрозы.

Европейские сценарии

После возможного выхода Соединённых Штатов Америки из Организации Североатлантического договора перед Европой открываются три основных пути: создание полноценного европейского военного союза, углубление военного сотрудничества в рамках Европейского Союза или же распад на несколько региональных блоков, ориентированных на ведущие европейские державы – Германию, Францию и Польшу. Наиболее вероятным представляется сценарий постепенного усиления европейской автономии в сфере безопасности.

Геополитические приоритеты

Сокращение вовлечённости в европейские дела позволит Соединённым Штатам Америки переориентировать свои ресурсы на сдерживание усиливающегося Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, Вашингтон будет заключать ситуативные союзы с различными государствами, исходя из собственных интересов и конкретных задач, а не сковывать себя рамками жёстких военно-политических блоков.

В Лондоне

На прошедшем второго марта саммите в Лондоне обсуждалась инициатива по созданию так называемой «Коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после завершения текущего конфликта.

Этот формат, предполагающий участие лишь тех стран, которые готовы взять на себя конкретные обязательства, может стать моделью для будущей системы европейской безопасности, лишённой жёсткой структуры Организации Североатлантического договора.

Кстати, на саммит не были приглашены прибалтийские тигры, коих сей факт если не напугал, то уж точно изрядно озадачил.

Прогноз

В ближайшие годы Организация Североатлантического договора столкнётся с серьёзными испытаниями. Наиболее вероятным представляется сценарий постепенной трансформации Альянса, характеризующийся снижением роли Соединённых Штатов Америки, усилением европейской автономии и поиском новых форм сотрудничества в сфере безопасности. Полный распад НАТО маловероятен, но исключать его полностью нельзя.

Илон Маск

Эпатажный американский предприниматель Илон Маск последовательно выступает за пересмотр внешней политики Соединённых Штатов Америки, призывая к выходу из Организации Североатлантического договора и Организации Объединённых Наций, которые, по его мнению, устарели и не соответствуют современным реалиям. Вместо этого он предлагает строить отношения между государствами на основе двусторонних соглашений и принципа взаимной выгоды.

Выход США из НАТО

Решение Соединённых Штатов Америки о выходе из Организации Североатлантического договора может оказаться как дальновидным стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций в Азии и перераспределение ресурсов, так и серьёзным просчётом, ведущим к ослаблению влияния Вашингтона в Европе и дестабилизации глобальной системы безопасности. Окончательную оценку этому решению сможет дать только история.

Мировой порядок

Возможный уход Соединённых Штатов Америки из Организации Североатлантического договора может стать предвестником формирования многополярного мира, в котором наряду с традиционными центрами силы появятся новые влиятельные игроки, такие как Китай, Индия и Бразилия. Это приведёт к перераспределению ресурсов и изменению правил игры на международной арене, что потребует от всех стран адаптации к новым реалиям.

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