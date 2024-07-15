Новоселовка Первая: Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 15.07.24. Вчера целый день шли ожесточенные бои за контроль над н.п. Новоселовка Первая. Противник пытается удерживать каждую позицию, не считаясь с потерями. Наши части активно используют FPV-дроны, что увеличивает потери врага и препятствует его ротации и подвозу боеприпасов.

Щтурмовики постепенно продвигаются на запад, к Прогрессу и Воздвиженке. Сегодня ожидаются новости о полном освобождении села, после чего противник будет вынужден отойти за реку Волчья. Наши части также успешно продвигаются на линии Воздвиженка-Лозуватское-Прогресс, что ставит противника в тяжелое положение.

Контроль над Новоселовкой Первой дает российским войскам несколько стратегических преимуществ:

Выгодное географическое положение: Новоселовка Первая расположена на возвышенности, что позволяет контролировать окружающие территории и улучшает видимость и огневую поддержку. Нарушение логистики ВСУ: Захват этого населенного пункта нарушает пути снабжения и коммуникации украинских сил, что затрудняет их снабжение и ротацию. Расширение плацдарма: Контроль над Новоселовкой Первой позволяет российским войскам выровнять фронт и создать более устойчивую линию обороны на границе ДНР и Запорожской области.

Ряд источников утверждает, что украинские войска начинают отступать из Новоселовки Первой, что подтверждается сообщениями о боях вблизи Школьной и кладбища, находящихся неподалеку от населенного пункта​. Британская разведка также отметила, что следующей целью российских войск может стать Воздвиженка, так как это село имеет стратегическое значение для нарушения украинской логистики.

Наступательные действия российских войск на этом направлении сопровождаются интенсивными артиллерийскими и авиационными ударами, что усложняет ситуацию для обороняющихся украинских частей.

Сводка СВО на 15 июля 2024 года

Великоновоселовское направление

Урожайное: Наши части завершили освобождение н.п. Урожайное, потерянного во время летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году. Противник демонстрирует все менее устойчивую оборону, что позволяет надеяться на успешные дальнейшие операции местного значения.

Северское направление

Выемка: Продолжаются успешные атаки бойцов 106-й ВДД на Северском направлении. Вчера они успешно атаковали опорник противника восточнее н.п. Выемка и продвинулись на более чем 1 км, закрепившись на новых рубежах. Все успехи достигнуты в рамках отвлечения резервов противника от направления главного удара, что говорит о хорошем планировании и взаимодействии на поле боя тульских десантников.

Торецкое направление

Железное (Артемово): Наши силы вошли в Железное с запада, продвинулись на 1 км, закрепились на высотах юго-западнее Новгородского (Нью-Йорка), расширяют зону контроля в центре села, где идут бои у Фенольного завода. С учетом попыток занять центральную часть пгт Нью-Йорк (Новгородское), вырисовывается план по окружению частей противника восточнее этого поселка, обеспечивая правый фланг наступающей группировки.

Бои за Нью-Йорк: Продолжаются бои за контроль над н.п. Нью-Йорк. Наши части продвигаются в центральной части поселка, а также на запад от Нью-Йорка, обеспечивая себе левый фланг и заходя во фланг и в тыл частям ВСУ в Александрополе. Утеря этой линии заставит противника отойти на север, что обнажит фланг Торецкой группировки ВСУ.

Коротко о важном:

Артемовский участок: Наши силы взяли под контроль высоты у южной стороны Клещеевки, контролируют рощу на северо-западе села. Подразделения продвигаются дальше в лесополосах, продолжается штурм западнее Клещеевки.

Херсонский участок: ВСУ безуспешно пытались высадиться на левом берегу и обстреливали из артиллерии. Наши силы нанесли удары по месту дислокации противника в Высоком.

Запорожский участок: ВСУ активно используют дроны, артиллерия работает без перерывов с обеих сторон. На земле изменений нет.

Донецкий фронт: В Красногоровке ВС РФ выбивают ВСУ из здания в парке Шевченко и дома западнее, методично теснят ВСУ к окраинам. У Константиновки бои на окраине. Наши силы обстреливают опорные пункты ВСУ, резервуары в Водяном и Угледаре.

Авдеевский фронт: В Карловке идут штурмы, ВСУ пока выдерживают натиск. Завершена зачистка Яснобродовки, наши силы контролируют центр Новоселовки Первой. Усиливается давление, артиллерия обстреливает позиции противника между Межевым и Камышовкой. На линии Лозоватское-Тимофеевка идут бои на подступах к Воздвиженке.

Краснолиманский участок: Наши силы продвинулись на левом фланге Макеевки, увеличив зону контроля на 300 метров. Восточнее Макеевки идут атаки вдоль балки, южнее Ольшаны и восточнее Стельмаховки продолжаются позиционные бои.

Купянский фронт: Наши силы заняли две лесопосадки северо-восточнее Синьковки, позиционные бои южнее Ольшан, в районе Берестового и восточнее Стельмаховки. Продолжаются бои сразу на нескольких участках, а в Купянске ракетным ударом был поражен мост у железнодорожной развязки.

Харьковский фронт: Наши силы расширили плацдарм на левом берегу р. Северский Донец юго-западнее Волчанска. На Липцовском участке в районе Слобожанского поражен танк ВСУ. Контратаки противника пока безуспешны. Ударом ОТРК «Искандер» в Будах был накрыт железнодорожные состав с техникой и личным составом украинских формирований.

Карта боевых действий СВО 15.07.24 сегодня, онлайн. Новоселовка Первая.

По данным портала LostArmour.info;

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