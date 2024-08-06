Новости с фронта СВО — 06.08.24. Торецкое направление. Несмотря на ожесточенное сопротивление, командование ВСУ не может стабилизировать ситуацию и остановить продвижение российских войск. Сценарий в Дзержинской агломерации напоминает события на Покровском направлении: российские штурмовики обходят и изолируют укрепрайоны противника, делая их оборону затруднительной.

Российские войска активно продвигаются на северном фланге в пригородах Торецка (Дзержинска). Штурмовые подразделения достигли окрестностей заброшенной шахты «Северная», доминирующая высота которой используется ВСУ как ключевой оборонительный узел.

В Дружбе российские войска продвигаются через частный сектор вдоль улицы Железнодорожной, успешно выбивая противника из укрытий в подвалах домов. Передовые отряды достигли улицы Космонавтов и продолжают давление на оборону ВСУ, сталкивающихся с проблемами в снабжении из-за высокой активности российских БЛА.

В н.п. Пивничное (Кирово) российские подразделения прорвали оборону противника, достигнув улиц Калиновой и Центральной, по которым осуществлялось снабжение значительной части гарнизона ВСУ на востоке Дзержинской агломерации. Заняли восточную часть посёлка (участок шириной до 1.6 км на глубину до 800 м) и ведут штурмовые действия в центральной части», а в Железном продвинулись вдоль улицы Мирная на глубину до 250 м, Под контроль российских войск перешло депо на территории шахты «Северная». Скоро под контроль российских войск могут перейти оба террикона на востоке агломерации, что откроет просторную дорогу на Торецк.

А южнее российские войска продолжают выдавливать противника из «кармана» на юго-восточных окраинах Нью Йорка (Новгородского). Успешные атаки позволили расширить зону контроля и выбить противника из нескольких лесополос, создавая условия для окружения значительных сил ВСУ. На юго-западных окраинах Зализное (Артемово) российские штурмовики достигли значительных успехов, что позволяет рассчитывать на стремительный прорыв обороны противника к северо-востоку от Новгородского и формирование котла.

Прямо сейчас — российские войска ведут бои в частном секторе и на территории кладбища на юго-восточной окраине Торецка. В Кирово идет активное движение в центре, и, по некоторым данным, ВС РФ отбили террикон у шахты «Северная», выйдя к границам Торецка. Со стороны Дружбы российские войска продвинулись в сторону северной трассы, а со стороны Железного — в сторону Новгородского, где теснят ВСУ с севера и запада, обходя укрепления противника на Фенольном заводе. Западнее Торецка, в Щербиновке, российские силы нанесли удары ФАБами по пункту дислокации бригады ВСУ.

Нью Йорк — Артёмово. Формируется котёл для ВСУ

Украинские аналитики не перестают писать о тяжелом положении ВСУ:

В н.п. Северное, окраина Торецка, тяжелая ситуация, русские занимают жилые массивы и стремятся выйти в тыл украинским подразделениям. Сложные бои, потому что все как каша, типично для боев в городе, битва за каждый дом и подвал», — пишет один из медийных офицеров ВСУ. Непосредственно с мест приходят ещё более отчаянные возгласы:

«Враг атакует в северной части Северного. Штурмовые группы двигаются в район террикона по направлению к западному въезду в город со стороны Торецка! ВСУ пытаются небольшими группами контратаковать и выбивать русских, но арта врага очень плотно работает, пехота русских какая-то бесстрашная лезет без остановки! В поселке Дружба продолжаются боевые действия по ул. Космонавтов. ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги в направлении школы №7 до 400 м. Русские засели в нескольких домах!» — пишет другой.

ДОПОЛНЕНО — 12:50

ВСУ отступили с позиций к востоку от Нью-Йорка. Данная территория перешла под контроль РФ, свидетельствует карта аналитических ресурсов противника. Восточнее Нью-Йорка под контроль ВС РФ перешел участок шириной около 3.5 км на глубину до 1.7 км.

Вооруженные силы Украины пытаются выйти из окружения на востоке села Нью-Йорк (Новгородское), неся при этом большие потери. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Донецкое направление

На Донецком фронте идут тяжелые бои в Константиновке. Российские войска закрепились на окраинах города и продвигаются на юге, стремясь выйти к трассе Угледар-Константиновка. Вдоль балки Икряной проводятся рейды, цель которых — закрепиться в лесополосе вблизи Водяного. Сложности с ротацией и снабжением противника усиливаются благодаря активной работе российских FPV-дронов.

Российские войска продолжают зачистку освобожденной части Красногоровки и ведут бои на северной окраине города. ВСУ не предпринимают попыток отбить участок трассы Угледар-Константиновка, который был перерезан российскими силами. В самой Константиновке продолжаются бои, российские ВКС поразили склады с боеприпасами противника.

На Авдеевском фронте российские войска атакуют окраины Воздвиженки, стремясь выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка. Штурм Ивановки продолжается, российские подразделения ведут бои на юго-западных и восточных окраинах населенного пункта. В Веселом идет зачистка, российские войска продвигаются к Желанному и Сергеевке, угрожая отрезать украинские подразделения от путей снабжения.

Российские войска подошли к южным окраинам Лисичного и пробиваются к селу с востока. В Ивановке удалось выдавить противника из центра на северо-западные окраины, расширив зону контроля на 3 км. Ожесточенные бои продолжаются в Сергеевке, где три бригады ВСУ оказались в окружении в Желанном. Российские войска обеспечивают фланги для движения на Новогродовку, следующую линию обороны ВСУ на этом участке, которая стоит на рубеже Орловка-Николаевка-Новожеланное.

На Марьинском участке российские войска ведут активные наступательные действия, создавая угрозу окружения украинских подразделений в Угледаре. Продвижение на этом участке может привести к полному окружению и уничтожению нескольких сотен украинских военнослужащих. ВС РФ расширили зону контроля на юге и северо-востоке населенного пункта Новомихайловка, где уже контролируют около 50% территории. Севернее Владимировки российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города.

Угледарское направление

Теперь главный оборонительный рубеж ВСУ проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью контролируются российскими силами. 68-я пехотная бригада ВСУ пытается удержать южный фланг, но из-за больших потерь, вероятно, будет выведена в тыл. Успех на этом направлении не представлялся возможным без целого комплекса одновременных, дополняющих успех мероприятий;

Российские войска укрепили свои позиции на западных окраинах Новоселовки Первой , продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники.

, продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники.

Севернее Владимировки российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города.

российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города. На Очеретинском направлении российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл.

российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл. Бои также продолжаются на восточных окраинах Карловки и у местного водохранилища. Здесь российские войска ведут наступательные действия, пытаясь захватить важные высоты и укрепления противника. Ожесточенные столкновения в этом районе указывают на высокую активность с обеих сторон, где ВС РФ стремятся взять под контроль стратегически важные позиции.

Если наступление на Угледарском направлении будет продолжаться с такой же интенсивностью и успехом, российские войска смогут не только закрепить свои позиции, но и значительно ослабить украинские силы, что изменит баланс сил в регионе. Однако, для достижения окончательной победы необходима координация действий на других фронтах и поддержка на стратегическом уровне.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении продолжаются локальные бои. Российские силы нанесли ракетный удар по пункту размещения ВСУ в Лимане. На Купянском участке без существенных изменений.

Харьковское направление

На Харьковском фронте российские войска зачищают многоэтажки в Волчанске. У Старицы российские силы разбили очередную штурмовую группу ВСУ. В районе Тихого российские ВКС поразили место дислокации противника и склад боеприпасов. Попытка прорыва ВСУ с использованием двух танков Leopard не удалась: один был уничтожен Краснополем, другой — Ланцетом.

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские войска начали активное продвижение северо-западнее Работино. Крупная лесопосадка, известная как «сапог», перешла под контроль ВС РФ, что позволило укрепить позиции и улучшить оперативное положение в этом районе.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком участке российские войска продвигаются восточнее Урожайного на север, в сторону Великой Новосёлки, преодолев около 1,6 км. Это продвижение позволяет российским силам улучшать свои позиции и создавать условия для дальнейших наступательных операций.

Херсонское направление

На Херсонском участке ВСУ применили тактику поджога лесов, расположенных на нашем берегу, лишая российские войска естественного укрытия. Однако ВС РФ успешно справились с этой угрозой, нейтрализовав диверсантов, включая уничтожение оператора с противотанковой миной и термобарическими гранатами.

Артемовское направление

На Артемовском участке российские войска закрепились на улице Мариупольская в микрорайоне Октябрьском, улучшая свои позиции и создавая условия для дальнейших наступательных операций.

Северское направление

На Северском направлении российские войска расширили зону контроля севернее Раздоловки на 1,5 км. Идут бои на восточных окраинах Переездного, где ФАБ-3000 нанес удар по месту размещения ВСУ. Российские войска нацелены на Северск с двух направлений: с востока, из района Верхнекаменского, и с юго-востока, от Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.

Карта боевых действий СВО на Украине 06.08.24 сегодня, онлайн. Торецкое направление

По данным портала LostArmour.info;

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