Новости СВО сегодня. Комар — Новопавловка. Ситуация на 03.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о обстановке, которая складывается на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Комар и Новопавловка. Здесь российские войска развивают наступление сразу по нескольким направлениям. Прямо сейчас Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение к населённым пунктам Комар и Перестройка. В ходе штурмовых действий производится зачистка южного берега реки Волчья и восточного берега реки Мокрые Ялы.

При этом противник упорно обороняется и регулярно предпринимает контратаки с применением ударных беспилотников и артиллерии, пытаясь сдержать продвижение российских войск к Фёдоровке, а также не допустить выхода наших сил с юга к населённым пунктам Алексеевка и Зелёный Кут.

Новости СВО сегодня. Комар — Новопавловка. Ситуация на 03.06.25. Карта и сводка СВО.

В районе населённого пункта Комар дальневосточные штурмовые подразделения освободили заранее подготовленные и укрепленные вражеские позиции в посадке восточнее села. Эти опорные пункты южнее трассы перешли под наш контроль и теперь используются как плацдарм для дальнейшего наступления. Также подразделения ВС РФ атакуют и с юго-восточного направления.

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По позициям противника в Комаре был нанесён точечный удар авиабомбой ФАБ-1500, в результате которого уничтожено не менее двадцати украинских военнослужащих, ещё десять получили ранения.

Населенные пункты вдоль реки Мокрые Ялы находятся в низине и когда русская артиллерия займёт высоты восточнее, удержание этих посёлков противником станет крайне проблематичным. Учитывая значительный перепад высот, с захваченных рубежей открывается полный огневой контроль над местностью, что создаёт серьёзные проблемы для украинского гарнизона, засевшего в селе. Командование неприятеля это отлично понимает и старается любой ценой выровнять положение. Стоит отметить, что определенные успехи за последние сутки у них имеются. Но об этом несколько позже…

Севернее населённого пункта Комар, условно между населёнными пунктами Дачное и Перестройкой, наши подразделения продвинулись на глубину до трёх километров при ширине фронта два с половиной километра. Продвижение произошло до водоканалов, расположенных севернее линии соприкосновения. Этот манёвр позволяет начать обход противника с севера, разрезая линию обороны на части. В населённом пункте Алексеевка продолжаются ожесточённые уличные бои. Третьи сутки подряд российские штурмовые группы ведут наступление в восточной части села.

Под контроль взята примерно половина территории. Утрата Богатыря значительно ухудшила позицию противника, особенно с учётом давления с севера со стороны подразделений группировки «Центр». Вопрос освобождения Алексеевки носит исключительно технический характер и, вероятно, будет решён в ближайшие дни.

А теперь о серьёзном…

Юго-западнее, в населённом пункте Весёлое, по имеющимся данным, украинские формирования, ввели в бой резервы и предприняли мощную контратаку, сумев на время вернуть контроль над частью села, продолжая развивать успех в направлении Скудного. Одновременно с этим, российские штурмовые подразделения продолжают наступление на соседнюю Фёдоровку, где идут тяжёлые бои. Обстановка складывается сложная: наши бойцы оказались в тактически полуокружённой позиции, но продолжают удерживать занятые рубежи. Пока непонятно как будут развиваться события, всё прояснится ближе к следующему утру.

В районе населённых пунктов Вольное Поле и Зелёное Поле наши штурмовые группы продолжают зачистку опорных пунктов ВСУ, прикрывающих южные подступы к Шевченко.

Враг несёт значительные потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки подтверждено уничтожение боевой машины пехоты, бронированной боевой машины, самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», гаубицы Д-30, нескольких автомобилей и мотоциклов.

Между реками Солёная и Волчья подразделения сорок первой армии Российской Федерации продолжают расширять плацдарм выхода к границе с Днепропетровской областью.

Продвижение отмечено в районе населённого пункта Орехово, который перешёл под полный контроль наших войск. После завершения зачистки официальное подтверждение, по всей видимости, будет опубликовано.

Также фиксируются успехи к западу от населённого пункта Котляровка. Российские штурмовые подразделения продолжают неумолимо приближаться к административной границе области, что может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии наступления на южном фланге.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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