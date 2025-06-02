Новости СВО сегодня. По горячим участкам фронта. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. Ситуация на 02.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о горячих участках фронта где Российские войска продолжают активное наступление. Основным успехом последних суток стало освобождение сёл Дылеевка и Ступочки. Успех в Ступочках, стал возможен благодаря изоляции населённого пункта и систематическому уничтожению пехоты и техники на маршрутах из Константиновки.

В самом Часов Яре — после систематического уничтожения позиций с личным составом противника и ударов по логистике, фронт продвинулся к окраинам — есть успехи в районе Шевченко и на руднике Блок девять. Наши бьют по опорнику укронацистов перед Предтечино и по объектам внутри села. По данным с мест, русские дроны уже долетают до Константиновских дач.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 02.06.25. Карта и сводка СВО.

Параллельно штурмовые группы Российской армии выбили противника из Дачного, и ведут зачистку прилегающего района, закрепляя прорыв вдоль речки Баламутка на участке Дачное – Дылеевка На направлении Белой Горы подразделения РФ вплотную подошли к селу, ведутся атаки по вражеским опорным пунктам. Цель наступления — овладение Александро-Шультино, важным логистическим узлом, обеспечивающим снабжение украинских гарнизонов на южном фланге Константиновки.

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На участке Русина Яра и Полтавки наши части пытаются дожать оборону противника, который упорно удерживает этот критически важный рубеж. При его утрате гарнизон ВСУ в Константиновке окажется под угрозой окружения. В Яблоновке наши войска удерживают западную часть села, ведя активное наступление.

На южных подступах продолжается ликвидация остатков кармана у Романовки. Удалось зачистить позиции ВСУ в освобождённой Заре. Теперь населённый пункт полностью находится под контролем российской армии. Разрозненные группы противника под огнём пытаются уходить севернее, в район Яблоновки. Путь, прямо скажем не простой и шансов у них мало, участок под контролем наших дроноводов. Потеря Зари оставит украинским силам минимальное пространство для обороны вплоть до Яблоновки, и создаст прямую угрозу выходу наших подразделений во фланг обороняющимся у Щербиновки.

Тем временем, подразделения 68-й армии, занявшие ранее населённый пункт Шевченко Первое, начали продвижение к северо-западу в направлении населённого пункта Коптево. Российские войска продолжают бои восточнее Миролюбовки, в образовавшемся между этим населенным пунктом и Малиновкой кармане. Несмотря на переброску резервов со стороны противника, общая обстановка для ВСУ на этом направлении продолжает ухудшаться. Здесь общий вектор нашего продвижения идёт на Новоэкономическое, ворота к Мирнограду.

Не менее интересна ситуация на Лиманском направлении, где после освобождения населённого пункта Редкодуб российские силы продолжили наступление, вошли в восточную и северную части населённого пункта Карповка, и начали закрепление на новом рубеже. Таким образом, продолжается рассечение украинского плацдарма восточнее реки Оскол в зоне соприкосновения Боровской и Лиманской группировок противника.

На Сумском участке фронта за последние двое суток под полный контроль Российской армии перешли населённые пункты Алексеевка и Кондратовка. До населённого пункта Хотень, играющего роль стратегического узла на направлении Сумы, остаётся около четырёх километров. Расстояние до самого областного центра сократилось до восемнадцати километров.

В Юнаковке наши подразделения ведут бои в южной части села. Освобождение этого населённого пункта откроет возможность занять холмы севернее, которые станут удобной позицией для размещения артиллерии и последующего огневого контроля над Сумами. Кстати, Противник, описывая события на этом направлении, не находит цензурных слов в своём лексиконе и переходит на универсальный язык общения.

Дополнительно, штурмовые отряды наступают в районе Мирополья. Под контроль Русской Армии перешло село Александрия. На этом участке враг активно применяет дроны для нанесения ударов по тылам нашей группировки. Занятие Мирополья позволит снизить угрозу для логистики и упростит дальнейшее продвижение.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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