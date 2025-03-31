Новости СВО сегодня. По всем фронтам и направлениям. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. Ситуация на 31.03.25, Карта и сводка СВО. Ожидаемо, следующие три месяца будут одними из самых напряжённых, и всё идёт к тому, что мы станем свидетелями масштабных событий, способных существенно изменить и ускорить ход всей кампании. В Курской области ВСУ изо всех сил пытаются удержать оставшиеся небольшие участки у границы. В районе хутора Олешня, куда враг стянул 80-ю и 41-ю бригады. украинские подразделения держат позиции в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах, по ним прицельно бьют наши артиллерия и дроны. В Гуево третьи сутки не прекращаются упорные бои, ситуация осложняется тем, что противника здесь поддерживают опытные, умелые операторы дронов.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 31.03.25, Карта и сводка СВО

На помощь нашим войскам пришла авиация, которая нанесла прицельный удар по пункту управления и хранения БПЛА в самом посёлке. Населённый пункт практически освобождён российскими войскам. Продолжается зачистка прилегающих лесных массивов. Разрозненные группы ВСУ отходят в направлении посёлка Горналь, который наша авиация тоже не забывает.

Западнее, в Сумской области ВС РФ отбивают контратаки ВСУ и закрепляются на рубеже Владимировка – Веселовка –Журавка. В районе Басовки, как сообщают, есть продвижение наших ещё примерно на километр. Неприятелю есть что терять. Утрата Басовки это наш прямой путь на Юнаковку, логистический хаб, служащий для концентрации всего снабжения остатков Курской группировки противника.

На Краснояружском тактическом направлении обстановка остается напряженной. Украинское командование продолжает подтягивать силы к границе с Белгородской областью, перебросив в приграничье новые подразделения семнадцатой, тяжелой механизированной бригады. Уже почти две недели ВСУ штурмуют два приграничных села Белгородчины без особого успеха. Однако ресурсы, скопленные противником, могут говорить о более масштабных планах.

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Тяжелые бои отмечаются в Поповке, которую враг активно обороняет, закрепляется и пытается ввести новые силы. К примеру, осуществлена ротация личного состава на позициях в районе Петрушевки, а также спланирована эвакуация раненых, доставка медикаментов, продовольствия и материально-технического имущества на передовые позиции в районе Поповки и Демидовки.

Из Демидовки сообщают, что бои идут круглые сутки, подошедшие российские подкрепления выбили врага с ряда позиций. Однако часть домов и подвалов села пока остаётся под ВСУ. С обеих сторон плотно работают операторы дронов, продвижения даются тяжёлой ценой.

Данные радиоперехватов показали, что противник несет здесь существенные потери из-за невозможности эвакуации раненых.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

48 599 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 511 танков и других боевых бронированных машин,

1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 011 орудий полевой артиллерии и минометов,

33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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