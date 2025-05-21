Новости СВО сегодня. По всем фронтам. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. По всем фронтам. Ситуация на 21.05.25. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО. Сегодня разберем ситуацию складывающуюся на самых горячих участках фронта, где российские войска продолжают наступательные действия. Основное внимание сосредоточено на Покровско-Константиновском участке, где армия России методично перемалывает резервы противника, расшатывая его оборону на нескольких тактических уровнях.

Новости СВО сегодня. Ситуация на 21.05.25, Карта и сводка СВО.

На Константиновском направлении, после закрепления в Новой Полтавке и проведения стабилизационных мероприятий, передовые подразделения прорвались к южным окраинам Полтавки и поселка Попов Яр. Освобождено село Романовка, а также заняты значительные участки в лесополосах на запад, от направления Шевченко Первое.

Зачищен крупный карман южнее Новой Полтавки. Российские войска перерезали асфальтированную дорогу, по которой ранее осуществлялось снабжение украинских гарнизонов Зари, Старой Николаевки и Игнатовки где продолжается деградация украинской обороны. Несмотря на отдельные очаги сопротивления, удержание первой и северной части второй линии больше не оказывает стратегического влияния. Особенно учитывая наши успехи с запада от этих населённых пунктов.

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Сейчас единственный путь снабжения по грунтовкам из Александро-Калиново простреливается нашими дронами и артиллерией. Таким образом, украинская группировка в районе южнее Зари фактически взята в оперативное окружение.

Одновременно идут ожесточённые бои на подступах к Яблоневке и вдоль укреплённого рубежа у населенного пункта Шевченко Первое, где наши штурмовые группы уже углубились до двух километров на участке более десяти квадратных километров.

Если провести ретроспективу событий происходящих на этом участке и откатиться на два месяца назад, на двадцатое марта, то мы увидим прогресс движения линии фронта, который несомненно впечатляет. И это при том, что неприятель беспрерывно перебрасывает в район бронетехнику и живую силу, в попытке сдержать наше продвижение.

На западном выступе Покровского направления, в районах Удачного и Котлино продолжаются встречные бои, продвижения не зафиксировано. Зато в районе Зверево и Леонтовичей наши штурмовые группы стараются развить успех вдоль железнодорожной линии от Нового Труда на Новоукраинку.

Если украинским войскам не удастся удержать линию Русин Яр – Полтавка, то судьба Константиновки будет предрешена. Начнётся резкое сокращение логистических возможностей ВСУ, и мы получим шанс войти в город, не вступая в масштабные уличные бои.

На стратегическом уровне российское командование готовит переход к решающим действиям в направлении Покровска и Константиновки.

Уже сейчас выявлена переброска наиболее боеспособных украинских соединений в район предполагаемого удара — от Богатыря и из центральной части фронта ВСУ сняты части корпуса «КОРД» и тридцать шестая отдельная бригада морской пехоты.

Также на рубеж Родинское – Новоторецкое – Владимировка направлены резервы восьмой армии ВСУ.

Сумская область оголена, а это значит — с карантинной зоной от зачумлённых территорий нам теперь будет ещё легче. Все это говорит о том, что противник пытается маневрировать резервами на тактическом уровне, но времени у него почти не осталось.

На Сумском направлении бойцы группировки «Север» закрепляются в центральной и южной части Локни, продвигаясь к Юнаковке. ВСУ массово применяют артиллерию и беспилотники, но наступление российской армии продолжается. Обстановка развивается в пользу ВС РФ, фронт постепенно смещается вглубь области. Таким образом, мы наблюдаем стратегически выверенное продвижение российских сил на всех основных участках.

Враг деморализован, пытается лихорадочно удерживать оборону за счёт перемещения резервов, но линия фронта рушится по всей её протяженности. В ближайшие дни мы вправе ожидать подтверждения освобождения ряда новых населённых пунктов и перехода к решающему этапу операции на Донбассе.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 57 275 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 605 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 339 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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