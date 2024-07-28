Новые успехи ВС РФ на Покровском направлении. Сводка СВО

Сегодня 28.07.24 года. Передовые подразделения 15-ой гвардейской бригады продолжают активно наступать вдоль линии железной дороги. Вчера было очередное продвижение вперед, в результате которого они вышли на северные окраины н.п. Желанное и большой опорник противника восточнее этого села был обойден ими с запада так, что теперь его снабжение дла ВСУ становится большой проблемой.

Падение этого опорника будет обозначать не только крах обороны ВСУ западнее реки Волчьей, но и вместе с занятием н.п. Веселое (за который уже идут бои) откроет нам возможность двигаться далее на запад на Гродовку, Новогродовку и Селидово. А это уже дальние подступы к Покровску. В перспективе падение Селидово будет обозначать практически крах всего Кураховского направления.

В Красногоровке российские войска практически разрушили оборону украинских формирований. Большая часть города теперь находится под контролем ВС РФ, что позволило выровнять линию фронта от улиц Пархоменко до Мичурина, дойдя до края улицы Нахимова и Островского. Основные боестолкновения продолжаются на улице Энгельса, где находится последний подконтрольный ВСУ район Красногоровки. Несмотря на это, украинские силы удерживают позиции к западу от города, в районе частного сектора​​.

Бойцы 110-й и других бригад 1-го армейского корпуса, продолжают штурм, практически выбив ВСУ с северо-западной части Красногоровки, враг остаётся в совхозе на окраине и периодически встречаются разрозненные группы.

Российские силы активно атакуют, проводя до 43 штурмов за сутки в районах Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки, Веселого и других населенных пунктов. Продвижение зафиксировано в районе Прогресса, Лисичного, Желанного и Веселого, что усиливает давление на украинские силы в этой области​.

Отмечается, что оссийские войска создают хорошие условия для дальнейшего наступления. Ожидается, что фронт сомкнется и войска будут двигаться на участке в 150–200 километров. Это позволит российским силам окружить Торецкую группировку ВСУ и обезопасить Донецкую агломерацию​.

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 28 июля 2024 года

Харьковское направление

В Харьковской области российские войска провели серию ракетных ударов по инфраструктуре и военным объектам. В районе Глубокого, Старицы и Волчанска идут ожесточенные бои. Российские войска удерживают стратегически важные позиции, не позволяя ВСУ закрепиться. В районе Волчанска идут ожесточенные городские бои, российские войска удерживают контроль над западной частью промзоны. На Купянском направлении есть продвижение войск России в сторону Оскола (Песчаное, Степное, Новоселовка). До него от передовых позиций осталось ~10 км. Российские войска могут разрезать украинский плацдарм с центром в Купянске-Узловом и Боровой. Армия России продвигается к трассе Ковшаровка-Боровая, продолжаются бои в Стельмаховке, где российские войска наступают с юго-востока на юго-запад. Нами заняты высоты севернее Песчаного, что обеспечивает контроль над существенной территорией и поддерживает атаки российских военных.

ВСУ ещё вчера признали новые поражения на этом участке:

«Севернее Песчаного русские захватили наш опорник, они пытаются выйти на высоты и закрепиться… С их стороны работает авиация, количество КАБов и ФАБов очень возросло, это заметно на Харьковском и Донецком направлении, поэтому русские, к сожалению, и имеют успехи.»

Херсонское и Запорожское направления

На Херсонском направлении боевые действия продолжаются в районе Днепровских плавней. Российские силы усиливают обстрелы пригородов Херсона и прилегающих населенных пунктов, нанося удары по местам дислокации противника. В плен сдались 17 морпехов ВСУ. Российские войска поразили место размещения ВСУ в селе Бургунка, противник обстрелял села левого берега Днепра.

На Запорожском участке без значительных изменений, идут бои севернее Работино, где стороны продолжают вести активные боевые действия. Российские войска стремятся закрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшему наступлению. Ресурсы противника заявляют о накоплении Армией России крупных сил для удара у Гуляй Поля.

Северское направление

На Северском направлении российские войска перехватили инициативу в Серебрянском лесничестве, вернув ряд позиций близ Диброво и закрепившись на окраинах Переездного. Авиация и артиллерия наносят удары по позициям ВСУ в Федоровке.

Карта боевых действий СВО 28.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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