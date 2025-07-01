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Новопавловское направление
Новопавловское направление

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 16:28 01.07.2025

Обвал фронта на Новопавловском направлении. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 01.07.25. Карта и сводка СВО. В течение последних недель российские подразделения прорвали оборону противника на южном фланге Новопавловского направления, освободив целый ряд населённых пунктов и продвинув линию фронта вглубь сопредельной территории. Операции отличались высоким темпом, точечной работой и стратегическим замыслом по формированию буферной зоны между Донецкой и Днепропетровской областями.

Обвал фронта на Новопавловском направлении. Ситуация на 01.07.25. Карта и сводка СВО

К двадцать восьмому июня бойцы Тридцать шестой мотострелковой бригады освободили сёла Запорожье, Ялта и Звезда, вытеснив ВСУ за реку Мокрые Ялы. Штурм был проведён решительно: сначала был взят центр Запорожья, затем — Ялта, и, наконец, стратегически важная Звезда, находящаяся в середине междуречья. Противник был вынужден оставить рубеж и отойти на противоположный берег, открыв тем самым возможность для форсирования реки.

Обвал фронта

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

По подтверждённым данным, российские штурмовые группы, воспользовавшись растерянностью врага, переправились через Мокрые Ялы и развернули наступление на Поддубное. Эта операция сулит захват устойчивого плацдарма, необходимого для последующего давления на юг — в сторону Мирного.

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Смотрите видеообзор по Новопавловскому направлению

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

К концу июня российские подразделения выбили противника из балок Концев Ярок и Ореховая, что поставило под угрозу окружения подразделения ВСУ севернее Алексеевки. Бои велись на пересечённой местности, где противник использовал естественные складки рельефа в качестве рубежей обороны, но был вытеснен после серии штурмов.

Одновременно усилилось давление в районе Удачного — к одиннадцатому июня наши подразделения закрепились на его окраинах. Сражения в центре населённого пункта продолжаются: бойцы ведут зачистку под огневым прикрытием артиллерии.

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Южнее Удачного, к началу второй декады июня, была полностью зачищена Новониколаевка. ВСУ отброшены из жилой застройки, заняты ключевые позиции на севере. Наши подразделения действовали малыми мобильными группами, заходя с флангов и разрушая укреплённые узлы FPV-дронами. Штурм завершился без громких заявлений, но с полной зачисткой местности.

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Дачное: прорыв в Днепропетровскую область

К тридцатому июня, 114-я мотострелковая бригада освободила село Дачное, которое стало первым взятым населённым пунктом на территории Днепропетровской области. Подразделения продвинулись на четыре километра вглубь от границы и заняли ключевые рубежи на западной окраине. Над жилой застройкой поднят флаг России, зафиксировано продвижение до трёх километров вдоль северного берега Волчьей.

Обвал фронта на Днепропетровском направлении

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня.

Бригада взяла опорный пункт ВСУ севернее Дачного — у дороги на Новопавловку, обеспечив плацдарм для дальнейшего наступления. Параллельно части бригады атакуют западнее Орехово.

Малиевка и Вознесенка: давление с востока и юга

На рубеже восточной границы Днепропетровской области наши штурмовые подразделения вышли на окраины Малиевки. Подразделения Пятой армии уничтожили опорный пункт ВСУ, начались уличные бои за село. С востока на Вознесенку продвигаются части Тридцать шестой армии: заняты две лесополосы и начаты атаки по южным подступам. Позиции противника находятся под сильным огневым давлением, наступление продолжается.

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Камышеваха и запад Шевченко: сжимание котла

Юго-западнее Шевченко, части Пятой армии атакуют в сторону Камышевахи, продвигаясь по междуречью рек Волчья и Мокрые Ялы. Противник предпринял попытку контратаки, пытаясь переправиться через Волчью, но понёс потери и откатился на исходные.

На стыке противотанковых рвов, северо-западнее Шевченко, зафиксировано продвижение наших бойцов — создаётся новая линия давления на фланги украинской обороны.

Фронт на Новопавловском направлении сместился сразу на нескольких участках. Подразделения Тридцать шестой и Пятой армий, а также 114-й мотострелковой бригады продолжают поступательное наступление, формируя глубоко эшелонированную линию контроля в направлении Малиевки, Поддубного и Новопавловки. Освобождение сёл Дачное, Звезда, Ялта и Новониколаевка существенно изменило оперативную ситуацию в пользу России. Созданы предпосылки для масштабного выхода на оперативный простор в глубине Днепропетровской области.

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Смотрите видеообзор по Месторождению лития в Шевченко

Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Месторождение лития Шевченко. Ситуация на 29.06.25. Карта и сводка СВО

Месторождение лития Шевченко. Ситуация на 29.06.25. Карта и сводка СВО

Карта СВО

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,
🔹 283 вертолета,
🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,
🔹 612 зенитных ракетных комплексов,
🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,
🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,
🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,
🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

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Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

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