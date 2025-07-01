Обвал фронта на Днепропетровском направлении. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Обвал фронта на Новопавловском направлении. Новости СВО сегодня. Ситуация на 01.07.25. Карта и сводка СВО. В течение последних недель российские подразделения прорвали оборону противника на южном фланге Новопавловского направления, освободив целый ряд населённых пунктов и продвинув линию фронта вглубь сопредельной территории. Операции отличались высоким темпом, точечной работой и стратегическим замыслом по формированию буферной зоны между Донецкой и Днепропетровской областями.

Обвал фронта на Новопавловском направлении. Ситуация на 01.07.25. Карта и сводка СВО

К двадцать восьмому июня бойцы Тридцать шестой мотострелковой бригады освободили сёла Запорожье, Ялта и Звезда, вытеснив ВСУ за реку Мокрые Ялы. Штурм был проведён решительно: сначала был взят центр Запорожья, затем — Ялта, и, наконец, стратегически важная Звезда, находящаяся в середине междуречья. Противник был вынужден оставить рубеж и отойти на противоположный берег, открыв тем самым возможность для форсирования реки.

По подтверждённым данным, российские штурмовые группы, воспользовавшись растерянностью врага, переправились через Мокрые Ялы и развернули наступление на Поддубное. Эта операция сулит захват устойчивого плацдарма, необходимого для последующего давления на юг — в сторону Мирного.

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Смотрите видеообзор по Новопавловскому направлению

К концу июня российские подразделения выбили противника из балок Концев Ярок и Ореховая, что поставило под угрозу окружения подразделения ВСУ севернее Алексеевки. Бои велись на пересечённой местности, где противник использовал естественные складки рельефа в качестве рубежей обороны, но был вытеснен после серии штурмов.

Одновременно усилилось давление в районе Удачного — к одиннадцатому июня наши подразделения закрепились на его окраинах. Сражения в центре населённого пункта продолжаются: бойцы ведут зачистку под огневым прикрытием артиллерии.

Южнее Удачного, к началу второй декады июня, была полностью зачищена Новониколаевка. ВСУ отброшены из жилой застройки, заняты ключевые позиции на севере. Наши подразделения действовали малыми мобильными группами, заходя с флангов и разрушая укреплённые узлы FPV-дронами. Штурм завершился без громких заявлений, но с полной зачисткой местности.

Дачное: прорыв в Днепропетровскую область

К тридцатому июня, 114-я мотострелковая бригада освободила село Дачное, которое стало первым взятым населённым пунктом на территории Днепропетровской области. Подразделения продвинулись на четыре километра вглубь от границы и заняли ключевые рубежи на западной окраине. Над жилой застройкой поднят флаг России, зафиксировано продвижение до трёх километров вдоль северного берега Волчьей.

Бригада взяла опорный пункт ВСУ севернее Дачного — у дороги на Новопавловку, обеспечив плацдарм для дальнейшего наступления. Параллельно части бригады атакуют западнее Орехово.

Малиевка и Вознесенка: давление с востока и юга

На рубеже восточной границы Днепропетровской области наши штурмовые подразделения вышли на окраины Малиевки. Подразделения Пятой армии уничтожили опорный пункт ВСУ, начались уличные бои за село. С востока на Вознесенку продвигаются части Тридцать шестой армии: заняты две лесополосы и начаты атаки по южным подступам. Позиции противника находятся под сильным огневым давлением, наступление продолжается.

Камышеваха и запад Шевченко: сжимание котла

Юго-западнее Шевченко, части Пятой армии атакуют в сторону Камышевахи, продвигаясь по междуречью рек Волчья и Мокрые Ялы. Противник предпринял попытку контратаки, пытаясь переправиться через Волчью, но понёс потери и откатился на исходные.

На стыке противотанковых рвов, северо-западнее Шевченко, зафиксировано продвижение наших бойцов — создаётся новая линия давления на фланги украинской обороны.

Фронт на Новопавловском направлении сместился сразу на нескольких участках. Подразделения Тридцать шестой и Пятой армий, а также 114-й мотострелковой бригады продолжают поступательное наступление, формируя глубоко эшелонированную линию контроля в направлении Малиевки, Поддубного и Новопавловки. Освобождение сёл Дачное, Звезда, Ялта и Новониколаевка существенно изменило оперативную ситуацию в пользу России. Созданы предпосылки для масштабного выхода на оперативный простор в глубине Днепропетровской области.

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Смотрите видеообзор по Месторождению лития в Шевченко

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,

🔹 612 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,

🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

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