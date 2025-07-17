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Константиновское направление
Константиновское направление

Очередной котёл для ВСУ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Admin в Спецоперация на Украине 13:57 17.07.2025

Константиновское направление. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 17.07.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о Константиновском направлении где Российская армия продолжает уверенное продвижение вглубь украинской обороны превращая недавние локальные успехи в системный прорыв.

Итак, коротко о главном…

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление остаётся одной из самых напряжённых точек фронта. После освобождения Петровки российские войска не сбавляют темп: одновременно продвигаясь в глубину обороны противника и расширяя фланги, они создают угрозу окружения целого узла украинских укреплений, опирающегося на водохранилище Клеб+ан Бык.

На южном фасе, с территории освобождённой Петровки, российские штурмовые группы нацелены на Щербиновку. Одновременно продолжается давление на Ябл+оновку и Александро-Калиново — ключевые узлы Клеб+анбыкской оборонительной линии ВСУ. Наши части заняли опорные пункты в посадках западнее Дылеевки и вышли в направлении Белой Горы и Александро-Шультино. Здесь наступающие отряды ведут ожесточённые бои за высоты, что грозит украинской обороне на направлении Дзержинск – Иванополье полной потерей устойчивости.

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Очередной котёл для ВСУ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

На правом фланге подразделения ВС России заняли Новоспасское и водрузили флаг Забайкальского края. Продолжаются бои севернее и западнее Дылеевки — здесь наши части продвинулись к железной дороге на Константиновку, выбив украинцев из укреплённого рубежа в лесополосе. Таким образом создаётся предпосылка для охвата Клеб+ан-Быкского водохранилища с трёх направлений сразу.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25.

После выхода российских подразделений к Александро-Калиново, у группировки ВСУ южнее водохранилища началась дезорганизация. Противник спешно оставил Петровку, с боями отступает из Щербиновки, а наши бойцы вышли уже на окраины Катериновки. Угроза окружения становится всё более реальной.

Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25. Карта и сводка СВО.

Новости СВО.  Обстановка на 17.07.25. Карта и сводка СВО.

Поступают сведения, что начался новый бросок наших войск в сторону северо-западной части Торецка. Штурмовики продвинулись в районе Забалки, зачистив большую часть микрорайона. Однако укреплённый рубеж у террикона номер семь всё ещё в руках противника, откуда ранее украинские бронемашины прорывались в Щербиновку.

Узнайте больше:  "Сценарий распада" — тактика России ведет к развалу фронта ВСУ.

Таким образом, Константиновское направление входит в фазу развития оперативного успеха. Украинское командование стягивает резервы, но на фоне параллельных прорывов в районе Покровска и Мирнограда, времени на перегруппировку у них остаётся всё меньше. Если наши силы продолжат наступление с текущим темпом, уже в ближайшие дни под угрозой окажется весь южный фас украинской обороны на Донбассе.

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Очередной котёл для ВСУ. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Константиновское направление. Карта и сводка СВО. Обстановка на 17.07.25. 

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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