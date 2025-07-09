Освобождён посёлок Толстой. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Южно-Донецкое направление. Ситуация на 09.07.25. Карта и сводка СВО. Освобождён Толстой — село на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

Силами мотострелк+ов группировки «Восток» взят уже пятый населённый пункт. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады нанесли мощный удар реактивной артиллерией, прорвали оборону и уничтожили опорные пункты украинских националистов.

Штурмовые группы шли точно и дерзко, выбивая врага из каждой посадки, каждого подвала. А над ними — глаза неба: операторы БПЛА. Они обнаруживали цели, вели огонь по резервам и технике ВСУ, сжигали станции радиоэлектронной борьбы и били точно в сердце обороны.

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Смотрите видеообзор по освобождению посёлка Толстой

За считанные дни мы освободили до трёх километров фронта и двух в глубину. Потери врага — до роты личного состава 37-й отдельной мотопехотной бригады. Их укрепления разрушены, линии снабжения по трассе Н-15 перерезаны, сопротивление подавлено.

Российские бойцы укрепляются в Толстом, расчищают подходы к Александровке и Воскресенке. Ещё один узел обороны уничтожен — боевой путь дальневосточников продолжается.

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Смотрите видеообзор по Запорожскому направлению

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,

🔹 612 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,

🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь. Запорожское направление. Карта и сводка СВО НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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