Южно-Донецкое направление. Ситуация на 09.07.25. Карта и сводка СВО. Освобождён Толстой — село на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
Силами мотострелк+ов группировки «Восток» взят уже пятый населённый пункт. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады нанесли мощный удар реактивной артиллерией, прорвали оборону и уничтожили опорные пункты украинских националистов.
Штурмовые группы шли точно и дерзко, выбивая врага из каждой посадки, каждого подвала. А над ними — глаза неба: операторы БПЛА. Они обнаруживали цели, вели огонь по резервам и технике ВСУ, сжигали станции радиоэлектронной борьбы и били точно в сердце обороны.
Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.
Используй удобное оглавление:
Смотрите видеообзор по освобождению посёлка Толстой
За считанные дни мы освободили до трёх километров фронта и двух в глубину. Потери врага — до роты личного состава 37-й отдельной мотопехотной бригады. Их укрепления разрушены, линии снабжения по трассе Н-15 перерезаны, сопротивление подавлено.
Российские бойцы укрепляются в Толстом, расчищают подходы к Александровке и Воскресенке. Ещё один узел обороны уничтожен — боевой путь дальневосточников продолжается.
Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.
Смотрите видеообзор по Запорожскому направлению
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
🔹 663 самолета,
🔹 283 вертолета,
🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,
🔹 612 зенитных ракетных комплексов,
🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,
🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,
🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,
🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация