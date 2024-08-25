Малая Локня остается одной из самых горячих точек Курского направления. Продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте, где российские силы героически удерживают свои позиции, несмотря на непрекращающиеся атаки противника. В течение последних суток в боях за населенный пункт было уничтожено до двух взводов украинских солдат, а также танк и несколько боевых бронированных машин (ББМ).

По поступающей информации, в ходе боев проявляются многочисленные примеры массового героизма. Российские морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота смогли прорваться в Малую Локню, где ранее бойцы из подразделений 9-го и 1427-го полков, находившиеся в окружении, долгое время отражали атаки превосходящих сил противника.

Вчерашние бои были особенно интенсивными: ВСУ попытались прорвать оборону, используя танки и западную артиллерию. За сутки российские войска смогли уничтожить пехоту противника, один танк и несколько боевых бронированных машин противника. Подразделения морской пехоты смогли деблокировать окружённую группу и укрепить свои позиции. Подошедшее подкрепление, включающее 9-й и 1427-й полки, помогло удерживать контроль над ситуацией, несмотря на попытки ВСУ окружить и подавить российские силы.

Также активно используются дроны-камикадзе и средства радиоэлектронной борьбы для нанесения ударов по вражеским целям, что способствует укреплению обороны и отражению атак. За последние сутки российскими силами было сбито несколько беспилотников ВСУ и уничтожено несколько единиц артиллерии противника, включая системы HIMARS​.

Карта боевых действий в Курской области 25.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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