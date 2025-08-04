По горячим участкам фронта. Новости СВО сегодня 04.08.25. Карта и сводка СВО

Новости СВО сегодня. По всем фронтам. Ситуация на 04.08.25. Карта и сводка СВО. На Сумском направлении продолжаются ожесточённые бои в районе Юнаковки. Подразделения Воздушно-десантных войск России ведут упорное наступление в лесополосах, одновременно отбивая вражеские контратаки. Украинская сторона срочно перебрасывает спецназ, роет землю, укрепляет позиции и стягивает резервы. Бои не стихают ни у Кондратовки, ни в районе Андреевки и Яблоновки, где штурмовые группы противника пытаются найти слабые места на флангах. Однако российская оборона стоит прочно — каждый метр даётся с кровью, но без откатов.

Противник предпринял три попытки контратак. Все они были сорваны массированным огневым поражением: около семидесяти процентов личного состава украинских штурмовых групп уничтожено, оставшиеся отступили. Тем временем российские силы продвинулись вглубь населённого пункта Юнаковка, а также в прилегающие леса. Общее продвижение составило порядка шестисот метров. Северяне шаг за шагом теснят противника с его укреплений.

Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 04.08.25. Карта и сводка СВО.

Харьковское направление

На Харьковском направлении Группа войск «Север» после установления полного контроля над правобережьем Волчанска взяла под огневой контроль ключевые дороги с юга и юго-востока. Снабжение украинской группировки существенно осложнено — всё, что движется, оказывается на прицеле. Основные боевые действия сейчас сосредоточены в лесных массивах западнее Волчанска.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

В районе Липцев российская разведка выявила несколько штурмовых групп врага, пункт управления дронами и склад с боеприпасами. Координаты были оперативно переданы артиллерии, которая нанесла точечные удары — объекты и живая сила частично уничтожены. Контроль над тылом врага усиливается.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении продолжается расширение российского контроля. В Серебрянском лесу закрепление ВС РФ на севере позволило начать давление на центральную часть массива.

В Торском разворачиваются тяжёлые бои — флаг России поднят в южной части, бои идут от улицы Мостовая до улицы Новая. Центральная часть остаётся в «серой зоне», но наступление продолжается сразу с нескольких направлений.

Западнее — атаки в сторону Шандриголово, попытки охвата Красного Лимана. Южнее — закрепление в районах Карповки и реки Нитриус. В Редкодубе и Колодезях идут ожесточённые встречные бои. Российские силы штурмуют рыбхоз в северной части Торского, продвигаются на юг, вышли к реке Водная и третьей ферме, продолжая наступление из леса.

Ключевым становится вопрос изоляции Торского и связанного с ним Заречного — последнего оборонительного пояса перед Лиманом. В случае их падения у ВСУ не останется опорных пунктов до самого Лимана, а переброска сил через узкие участки между Ямполем и Торским уже ведётся. Враг стоит перед выбором — удерживать или отступать.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска наступают севернее города и в районе Московки, пытаясь отрезать украинские силы от снабжения ударом с севера.

С северо-запада российская пехота уже вошла в Купянск на широком фронте. Бои идут на четырёх улицах северной части, а также за железнодорожную станцию Кооптах. Новые позиции заняты на западном берегу реки Оскол. Применяются ударные дроны типа «Герань».

Группа войск «Запад» концентрирует усилия на блокировании Купянска и Купянска-Узлового с западного направления. Враг оказывается в клещах.

Северское направление

На Северском направлении ведутся упорные бои вдоль реки Плотка — западнее Ивано-Дарьевки и севернее Верхнекаменского. Российские штурмовые группы атакуют ротный опорный пункт вдоль южного берега реки и расширяют контроль к западу. Успешно взят крупный опорный пункт на юго-восточной окраине Серебрянки, а также заняты господствующие высоты на Белой Горе. Завязались бои у дороги Серебрянка — Северск.

Южнее полностью под контролем российских войск находятся Верхнекаменское и Новосёловка, при этом части ВС РФ продвинулись вплотную к Северску, севернее Чубаровского пруда.

Западнее Ивано-Дарьевки наши атакуют мощные позиции противника на высоте у реки Сухая Плотва и продолжают давление на подступах к Выемке. Северск всё ближе.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС России развивают охват с севера, приближаясь к Красному Лиману и Сухецкому. Последний, согласно заявлениям противника, перешёл в серую зону, что подтверждает планы России по отсечению снабжения Покровска по северной трассе. Жаркие бои идут в районе Маяка, Котлино, Леонтовичей, а также в направлении Владимировки. Под российским контролем оказался населённый пункт Новоукраинка, где зафиксирован флаг России в центральной части.

Нарождающееся оперативное кольцо вокруг Покровска продолжает сжиматься.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте противник предпринял серию контратак из района Степногорска, однако все они были отбиты. Российские подразделения, использовавшие дроны сопровождения, подпустили врага ближе, зафиксировали точки выхода и нанесли мощный удар. В результате уничтожено до двух десятков украинских бойцов и гнездо беспилотников.

Наша армия развивает наступление на Степногорск и одновременно продвинулась в Плавнях. Темп сохраняется, несмотря на ожесточённое сопротивление противника.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжается уничтожение логистики врага. Вторые сутки подряд ведутся удары по мостам на острове Корабельный в Херсоне. Автомобильные переправы на Карантинный остров также оказались под огнём — удар наносится планомерно и с расчётом. Ведётся работа тяжёлыми авиабомбами.

Наряду с этим, российская авиация нанесла серию ударов по аэродрому Кульбакино в районе Николаева, а также по порту в Очакове, где замечены украинские десантные катера. Крупная логистика врага на юге поставлена под удар.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

голоса Оцените материал

Просмотры: 50