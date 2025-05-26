По всему фронту. Новости СВО сегодня. Итоги весеннего наступления ВС РФ

По всему фронту. Ситуация на 23.05.25. Новости СВО сегодня. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о ситуации на горячих участках фронта, где российская армия уверенно развивает наступление. Эта сводка закрепляет положение фронта на дату публикации. Она обзорная. Впоследствии мы вернемся к нашему обычному, подробному формату сводок по каждому из фронтов и направлений. Оставайтесь с нами. Начнём с приграничных районов Курской области откуда приходят подтверждение успешной работы подразделений группировки «Север».

По всему фронту. Ситуация на 26.05.25. Карта и сводка СВО.

В течение суток российские войска нанесли мощное огневое поражение противнику на направлениях Тёткино и Глушково. Наши беспилотники обнаружили и уничтожили разрозненные штурмовые группы неприятеля, в том числе бойцов двадцать четвертого отдельного штурмового батальона «Айдар», сборище преступников и террористов, действовавших под Рыжовкой.

Под прикрытием дронов и артиллерии наши подразделения провели удары по скоплениям техники и личного состава, уничтожив зенитно-ракетный комплекс противника и пять артиллерийских расчётов. Неприятель, не считаясь с потерями не оставляет попыток вторжения на территорию Курской области.

Сумское направление

На Сумском направлении российские силы ведут активные штурмовые действия в районе населённого пункта Юнаковка. Пройдя через село Локня, наши десантники вступили в бои за этот ключевой транспортный узел, расположенный у автомобильной трассы Н-07. Захват Юнаковки существенно усложнит логистику украинской стороны. Также наши части закрепились в Весёловке, заняли правобережную часть села Беловоды и продвинулись в прилегающих посадках.

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Под контролем армии России на этом участке теперь находится площадь порядка двадцати восьми квадратных километров. Наши подразделения продолжают создавать буферную зону, продвигаясь в направлении Сум на участке протяжённостью около пятнадцать километров.

Харьковское направление

Харьковское направление остаётся одной из главных точек давления. В Волчанске продолжаются уличные бои высокой интенсивности. За минувшие сутки штурмовые отряды армии России продвинулись на сто двадцать метров в глубину застройки и зачистили десять домов. Особое внимание уделяется району текстильной фабрики и прибрежной зоне реки Волчья.

Контроль установлен над четырьмя улицами в северо-западной части города. Также в районах Волчанских Хуторов и Тихого наши войска продолжают вытеснять противника. Зафиксировано продвижение более чем на сто метров, зачищены три квартала и прилегающая лесополоса.

На участке между Волчанском и Покаляным подразделения группировки «Север» взяли под контроль стратегические посадки и уничтожили несколько пикапов, артиллерийскую технику и станцию радиоэлектронной борьбы. Подробная сводка по этому сложному направлению опубликована вчера на нашем канале. Рекомендую посмотреть её для ясности картины.

Купянское направление

На Купянском направлении российские части продолжают контролировать пути снабжения гарнизона украинских войск в районе Купянска. В Радьковке продолжаются бои. Обходной маршрут, который теперь используют подразделения киевского режима, увеличивает логистическое плечо втрое. В районе населённых пунктов Двуречная и Каменка наши штурмовые группы продвинулись вперёд.

Краснолиманское направление

Краснолиманское направление по прежнему остаётся крайне напряжённым. Противник держится в зданиях администрации Рыбхоза на севере Торского – наши поджимают село с юга, в центре – серая зона. Закрепиться в Колодезях нашим пока не удаётся.

Севернее Новомихайловки идут бои за посадки, в которые периодически заскакиваем то мы, то неприятель. У Липового также продвинулись, но по сути самого села фактически нет, это просто отметка на карте где мы заняли близлежащие лесопосадки и высоты.

Северское направление

На Северском участке бои не утихают в Верхнекаменском. Тактическая обстановка здесь нестабильная, с возможностью быстрого изменения в зависимости от интенсивности боевых действий. Значительная часть села находится в серой зоне. В районе Ивано-Дарьевки российские силы продвинулись на триста метров по фронту и на двести метров в глубину, угрожая устойчивости украинской обороны.

Часов Яр

В Часовоярском секторе сохраняется сложная обстановка. На западных и юго-западных окраинах самого города идут бои, при этом большое количество территорий, недавно очищенных от противника, фактически остаются в серой зоне из-за плотной активности дронов с обеих сторон. Наши подразделения укрепляются в селе Ступочки, откуда можно выйти в тыл украинской группировки, прикрывающей южный фланг Константиновки. Грядущее Освобождение Часов Яра откроет путь к Константиновке с северо-востока.

Сейчас штурмовые действия продолжаются на подступах к Предтечино, которое является своеобразным вратами к городу. Там концентрируются остатки подразделений противника выбитые из Ступочек и подходят свежие резервы. Времени на создание мало мальски пригодных для обороны укреплений в районе этого небольшого посёлка у ВСУ практически нет. Небо гудит от наших дронов.

Покровское направление

На Покровском участке фронта российская армия развивает наступление сразу на нескольких рубежах. Наши штурмовые подразделения продолжают давление на противника в районе населённого пункта Шевченко Первое. По сообщениям с мест, российские войска продвинулись в сторону села Полтавка, а также вышли к южной окраине населённого пункта Попов Яр, где начался прямой штурм укреплённых позиций противника.

Одновременно армия Российской Федерации ведёт бои за фермы и посадки, где расположены опорные пункты Вооружённых сил Украины. В этих районах противник предпринимает попытки контратак, но они локальны и в большинстве случаев заканчиваются потерями и отходом украинских подразделений.

В районе населённого пункта Яблоневка отмечается штурм с юго-западного направления. Наши штурмовые группы при поддержке беспилотников и артиллерии начали зачистку позиций противника вдоль автомобильной трассы, проходящей по западной окраине села.

Отдельного внимания заслуживает обстановка в населённом пункте Романовка. Здесь российские подразделения закрепили контроль над большей частью населённого пункта и продолжают добивать оставшиеся группы противника, которые ранее удерживали позиции на окраинах.

Российская армия уверенно развивает успех в направлении Константиновки. Неприятель пытается выйти из огромного кармана в направлении Зори, но как говорится, окно возможностей для него стремительно закрывается.

Прорыв обороны противника на этом участке приближает выход наших подразделений к ключевым логистическим центрам украинской группировки, создавая условия для последующей масштабной операции по окружению и разгрому сил противника в центральной части Донецкой Народной Республики.

Днепропетровское направление

На Днепропетровском направлении российские войска продолжают методичное наступление. Подразделения группировки войск «Центр» успешно выбивают противника с территории Донецкой Народной Республики и на ряде участков уже вышли непосредственно к административной границе Днепропетровской области.

Украинское командование спешно перебрасывает резервы, пытаясь сдержать натиск, однако ситуация для него стремительно ухудшается. В населённых пунктах Новосергеевка, Новониколаевка, Орехово и на подступах к Муравке идут ожесточённые встречные бои. На ряде направлений российские штурмовые группы вклиниваются в боевые порядки противника, вынуждая его отходить под массированным огневым воздействием.

Особенно серьёзные успехи достигнуты западнее Котляровки, где наши подразделения вышли к дамбе ставка в балке Серебрянка. Южнее, в направлении Новопавловки, продолжаются бои в лесополосах, где противник пытается задержать наше продвижение.

Село Орехово удерживается с большим трудом: украинские части неоднократно предпринимали попытки контратак, однако под ударами артиллерии и беспилотников несут существенные потери. С его падением российская армия получит прочный плацдарм для дальнейшего наступления к Новопавловке, а также на направлениях Филия — Ивановка и Зелёный Кут — Новоукраинка.

Реализация этих манёвров приведёт к фактическому оперативному окружению украинской группировки в районе Алексеевки и разрушит логистическую систему противника на этом участке фронта. Бои продолжаются, но инициатива уверенно принадлежит российской стороне. Наступление развивается по всей ширине фронта.

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении официально подтверждено освобождение населённого пункта Отрадное, расположенного западнее Богатыря. В течение нескольких дней шли упорные бои, завершившиеся зачисткой населённого пункта от остатков украинских формирований. Войска России продвинулись далее к населённому пункту Комар и заняли ряд лесопосадок на этом направлении, включая господствующие высоты.

В Зелёном Поле ликвидированы несколько опорных точек противника, а подразделения группировки «Восток» закрепились в северной и южной частях. Установлен контроль более чем над шестьюдесятью процентами территории села.

Запорожское направление

На Запорожском направлении в районе Степового наши бойцы продвинулись к лесополосам, взяли две параллельные линии укреплений, но дальнейшее продвижение осложняется мощной инженерной подготовкой противника и постоянным применением кассетных боеприпасов. В районе населённого пункта Каменское обстановка остаётся прежней. В Малых Щербаках идут ночные бои за северо-западную часть села.

Враг использует дроны и ночные вылазки по посадкам. Наша авиация и артиллерия продолжает наносить удары по опорным пунктам неприятеля, а в ответ украинские войска ведут обстрелы с противоположного берега водохранилища, подвергая опасности мирное население.

Херсонское направление

Несмотря на кажущееся затишье, обстановка в районе Херсона далека от стабильности. В последние сутки в районе Антоновского моста отмечена повышенная активность противника, который вновь применяет тяжёлые беспилотные летательные аппараты ударного типа. Цели дронов — позиции российских подразделений и линии снабжения вдоль левого берега Днепра. В ответ наши артиллерийские подразделения нанесли точечные удары по выявленному пункту временной дислокации украинских боевиков в Днепровском районе.

Работала ствольная и реактивная артиллерия, поддержанная расчётами беспилотников и корректировщиков огня. Также в небе активно действовали экипажи военно-космических сил, которые выполнили серию налётов по вражеским позициям, отмеченным ранее разведкой. И как бы не утверждали западные наблюдатели о «спокойствии» на этом участке фронта, боевая активность здесь носит постоянный характер.

Основу боевых действий составляют борьба дронов, артиллерийские дуэли и действия штурмовой авиации. Российские разведывательные группы продолжают контролировать острова и регулярно совершают вылазки на правый берег, удерживая противника в напряжении. В ближайшей перспективе Херсонский участок может вновь превратиться в одну из горячих точек, особенно если враг попытается отвлечь внимание от своих провалов на других участках фронта.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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