Покровское направление сегодня 20.07.24. Сводка СВО. Ситуация на востоке Украины остается крайне динамичной и сложной, с постоянно меняющимися линиями фронта и новыми стратегическими успехами с обеих сторон конфликта. В последние дни наблюдается значительное обострение на нескольких ключевых направлениях, что может привести к серьезным изменениям в общей расстановке сил. Освобождение Прогресса и Ивано-Дарьевки открывает для ВС РФ новые возможности для дальнейших наступательных действий. Эти успехи могут привести к значительному изменению конфигурации фронта и созданию предпосылок для крупных операций на ключевых направлениях. ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы для стабилизации линии обороны, что может ослабить их позиции на других участках фронта.

Взятие села Прогресс и его значение

Село Прогресс на участке Покровское направление стало объектом ожесточенных боев, и его захват Вооруженными Силами России (ВС РФ) является одним из самых значимых событий последних дней. Это село имеет стратегическое значение, так как его контроль позволяет ВС РФ не только укрепить свои позиции на западном направлении, но и создать угрозу для украинских гарнизонов в районе Авдеевки. Успех принадлежит бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. В ходе наступления подразделения продвинулись вперед примерно на два километра.

Если сообщения об оставлении Прогресса украинской армией подтвердятся, это станет одним из крупнейших откатов ВСУ за последнее время. Взятие Прогресса и соседнего села Волчьего решает сразу две важные задачи:

Изоляция авдеевского гарнизона ВСУ на юге — в районе Новосёловки Первой и Межевого. Создание плацдарма для новых наступлений — как на север, в сторону трассы Т-0504, так и на юг, в сторону трассы Е-50, что открывает возможность наступления на Селидово.

На участке Покровское направление российские войска достигли успехов, продвигаясь сразу с нескольких участков в направлении реки Волчья. В Новоселовке Первой и Лозоватском российские силы почти полностью выбили ВСУ, которые удерживают лишь южную окраину. На Авдеевско-Покровском направлении подразделения группировки «Центр» взламывают оборону ВСУ, атакуя с севера и востока. Киевские военные аналитики подтверждают ежедневное продвижение российских войск в поселке и соседних посадках. Это направление остается одним из ключевых в стратегии российского наступления, и успешное закрепление здесь позволит продолжить продвижение вглубь оборонительных рубежей противника.

Северское направление: рывок к Ивано-Дарьевке

На Северском участке фронта неожиданно произошло взятие Ивано-Дарьевки, что стало важным изменением в этом регионе. Российские войска из 123-й мотострелковой бригады установили контроль над селом после зачистки территории, что позволяет им продвинуться к Выемке с юга и востока. Украинские формирования, вероятно, укрепились на возвышенности близ Ивано-Дарьевки, что создает дополнительные сложности для российского наступления.

Взятие Ивано-Дарьевки ликвидировало «карман» на рубеже Веселое — Берестовое и заставило украинские формирования отступить с западных окраин Спорного. До Северска, важного укрепрайона ВСУ, остается менее семи километров, что создает угрозу для его обороны.

Российские войска продвинулись в районе Раздоловки. Под Белогоровкой и Верхнекаменским идут позиционные бои. Российские подразделения стремятся закрепиться на новых рубежах, используя поддержку артиллерии. В районе Спорного некоторое время назад российским войскам удалось расширить зону контроля в границах населённого пункта и занять несколько опорных пунктов рядом. Однако кадров, подтверждающих полный контроль над селом пока нет. ВСУ предпринимают попытки маневренной обороны, пытаясь сдержать наступление. Постоянные обстрелы и контратаки с обеих сторон приводят к значительным потерям, создавая сложные условия для ведения боевых действий.

Наибольшие успехи фиксируются в районе Раздоловки, где ранее российские десантники после боев в окрестностях населенного пункта атаковали село с трех сторон, относительно быстро его освободив. К текущему моменту штурмовые группы заняли посадку на бровке холма к северу, выбив украинские формирования из нескольких опорных пунктов.

К западу от железной дороги также есть локальные успехи. Передовые штурмовые группы закрепились на окраинах Переездного уже 12 июня, однако углубляться в населенный пункт не стали. Продвижение в Переездном потребует «подтягивания» фланга со стороны Сакко и Ванцетти в направлении Федоровки.

Обстановка на фронтах СВО за 20 июля 2024 года. Карта СВО

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. В Волчанске российская авиация нанесла удар по мосту на улице Ленина, что значительно усложнило переброску украинских сил через реку Волчья. Также сообщается о безуспешной попытке украинских спецопераций пересечь Травянское водохранилище на лодках, где десант противника был накрыт артиллерийским огнём.

Донецкий фронт

На Донецком фронте активные наступательные действия ВС РФ продолжаются на нескольких участках. В Красногоровке российские войска продолжают давить на оборону украинского гарнизона, вынуждая его отступать к окраинам населенного пункта. В Прогрессе российские войска за короткое время взяли под свой контроль значительную часть населенного пункта. Продолжаются бои в центральной части Новосёловки Первой, где ВС РФ успешно развивают свои успехи.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские подразделения продолжают атаковать на прежних рубежах с постепенным вклинением в оборону противника. ВСУ ведут маневренную оборону, стараясь удержать позиции и минимизировать потери. Позиционные бои сопровождаются интенсивными артиллерийскими обстрелами, что создает сложные условия для обоих сторон. Под контроль российских войск взят населенный пункт Юрьевка, что создает условия для дальнейшего наступления на центр Нью Йорка. В городе Железное российские войска заняли здание школы №13, продвинувшись на глубину до 500 метров.

Российские войска стремятся окружить и вытеснить украинские силы, укрепляясь на новых рубежах и используя поддержку оперативно-тактической авиации. Успехи на этом направлении позволяют расширить контроль над ключевыми транспортными и логистическими маршрутами противника.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте значительных изменений не зафиксировано. Дроны противника серьезно сковывают действия российских частей, затрудняя передвижение в прифронтовой зоне. Тотальное минирование местности с дронов «Баба Яга» и множество FPV-дронов, в том числе ночных, ограничивают возможности российских войск. Враг активно использует беспилотники для разведки и нанесения ударов по позициям ВС РФ. Российские войска вынуждены постоянно проводить контрмеры, включая радиоэлектронную борьбу и физическое уничтожение дронов, что создает дополнительные сложности и требует значительных ресурсов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжаются бои в островной зоне Днепра. Российские бойцы уничтожают живую силу, технику, склады с боеприпасами и плавсредства врага на правом берегу, активно работают расчеты БПЛА и авиация. Украинские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре левобережья, в том числе по сотрудникам МЧС в Новой Каховке. Украинские источники признали потерю Крынок, однако официальных заявлений пока не последовало.

По данным украинских СМИ, с октября 2023 по июнь 2024 года в селе Крынки пропали без вести 88 военных ВСУ, удалось вывезти 262 трупа. Генерал Содоль обвиняется в этих потерях. По нашим подсчетам, потери превышают 5 000 человек. Эти данные свидетельствуют о значительных потерях украинских сил в ходе боевых действий.

Карта боевых действий СВО 20.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info; Узнайте больше — Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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