Покровское направление сегодня 23.07.24. Карта и сводка СВО. Российские войска после освобождения села Прогресс нацелены на закрытие выступа между Прогрессом и Лозоватским, ведя активные удары с двух направлений. В Лозоватском, Прогрессе и Новосёловке Первой российские силы значительно продвинулись, контролируя ключевые точки и укрепляя свои позиции. Артиллерия и авиация активно используются для подавления сопротивления ВСУ. Основная цель — захватить Покровск, который является важным транспортным узлом и стратегически важным пунктом для обеспечения снабжения украинских войск. Захват этого города значительно ослабит позиции ВСУ на Донбассе.

Российские войска ведут массированные атаки с применением артиллерии и авиации. Основные удары направлены на укрепления и позиции ВСУ в районе Покровска. В последние дни были проведены успешные операции по зачистке пригородных населенных пунктов и высот, что позволяет контролировать подступы к городу. Основная тактика российских войск заключается в постепенном окружении Покровска и перерезании путей снабжения противника. Для этого активно используются артиллерийские удары и действия мобильных групп пехоты. Также ведутся операции по уничтожению инженерных сооружений и минных полей, созданных украинскими войсками.

Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление, используя подготовленные оборонительные позиции и инженерные заграждения. Однако постоянные артиллерийские обстрелы и авиаудары значительно снижают боеспособность украинских подразделений. В ряде районов отмечается недостаток боеприпасов и продовольствия у украинских войск, что также влияет на их способность удерживать позиции.

В ближайшие дни можно ожидать усиление боевых действий на участке Покровское направление. Российские войска будут стремиться к полному окружению города и уничтожению оставшихся оборонительных позиций ВСУ. Украинские войска, в свою очередь, попытаются удержать свои позиции и организовать контратаки. Однако при текущем уровне интенсивности боевых действий и ограниченных ресурсах украинской стороны, удержание Покровска представляется крайне сложной задачей.

Обстановка на фронтах СВО за 23 июля 2024 года. Карта СВО

Торецкое направление (Нью-Йорк)

Российские войска на Торецком направлении продвигаются вдоль улицы Железная до перекрёстка с улицей Казацкая, закрепляясь на участке шириной до 2.23 км и глубиной до 1.22 км. Бои активизировались в центральной части посёлка, особенно в районе улиц Железная и Казацкая. Операции ведутся с применением бронетехники и авиации, что позволяет российским силам удерживать и укреплять захваченные позиции. ВСУ предпринимает активные контратаки, пытаясь вернуть утраченные территории, но российские войска успешно отбивают атаки, используя артиллерию и миномёты для подавления огневых точек противника.

Торецк сейчас

Согласно ночной сводке от военно-аналитических ресурсов противника, российские силы продвинулись в Нью-Йорке (Новгородское), пригородах Торецка, включая Южное и Железное, а также на флангах Часов Яра. Враги отмечают значительное продвижение наших штурмовых подразделений к Пантелеимоновке и Железному (Артёмово), что находится у границ Торецка. По данным Генштаба ВСУ, российские войска вечером и ночью провели пять атак в районе населённых пунктов Северное, Торецк и Железное.

На 9 утра 22 июля российские войска продвинулись на глубину до одного километра к югу от Нью-Йорка. Боевые действия продолжаются восточнее Торецка в районе Северного и Дружбы; юго-восточнее Торецка в районе Железного и Южного; и к югу от Торецка в районе Нью-Йорка.

Северское направление: рывок к Ивано-Дарьевке

На Северском участке фронта неожиданно произошло взятие Ивано-Дарьевки, что стало важным изменением в этом регионе. Российские войска из 123-й мотострелковой бригады установили контроль над селом после зачистки территории, что позволяет им продвинуться к Выемке с юга и востока. Украинские формирования, вероятно, укрепились на возвышенности близ Ивано-Дарьевки, что создает дополнительные сложности для российского наступления.

Взятие Ивано-Дарьевки ликвидировало «карман» на рубеже Веселое — Берестовое и заставило украинские формирования отступить с западных окраин Спорного. До Северска, важного укрепрайона ВСУ, остается менее семи километров, что создает угрозу для его обороны.

Российские войска продвинулись в районе Раздоловки. Под Белогоровкой и Верхнекаменским идут позиционные бои. Российские подразделения стремятся закрепиться на новых рубежах, используя поддержку артиллерии. В районе Спорного некоторое время назад российским войскам удалось расширить зону контроля в границах населённого пункта и занять несколько опорных пунктов рядом. Однако кадров, подтверждающих полный контроль над селом пока нет. ВСУ предпринимают попытки маневренной обороны, пытаясь сдержать наступление. Постоянные обстрелы и контратаки с обеих сторон приводят к значительным потерям, создавая сложные условия для ведения боевых действий.

Наибольшие успехи фиксируются в районе Раздоловки, где ранее российские десантники после боев в окрестностях населенного пункта атаковали село с трех сторон, относительно быстро его освободив. К текущему моменту штурмовые группы заняли посадку на бровке холма к северу, выбив украинские формирования из нескольких опорных пунктов.

К западу от железной дороги также есть локальные успехи. Передовые штурмовые группы закрепились на окраинах Переездного уже 12 июня, однако углубляться в населенный пункт не стали. Продвижение в Переездном потребует «подтягивания» фланга со стороны Сакко и Ванцетти в направлении Федоровки.

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои на севере Глубокого. Российские войска успешно отразили попытки контратак со стороны ВСУ, включая диверсионные группы на лодках. Два батальона ВСУ оказались в окружении, и российские силы активно проводят операции по их нейтрализации. Использование артиллерии и авиации позволяет российским войскам удерживать позиции и предотвращать прорывы противника. Ожесточённые столкновения происходят ежедневно, при этом обе стороны несут значительные потери. Контроль над важными транспортными артериями и коммуникациями позволяет российским войскам затруднять снабжение и манёвр ВСУ.

Волчанское направление

На Волчанском направлении российские войска заняли первую линию высотных домов на севере Волчанска и улучшили свои позиции на восток от города, несмотря на уничтожение моста через реку Волчья. Продолжаются бои в серой зоне к югу от лицея, где регулярно происходят столкновения с группами ВСУ. Российские силы стремятся закрепить достигнутые успехи и готовятся к дальнейшим наступательным действиям. Использование артиллерии и авиации позволяет эффективно подавлять сопротивление противника и удерживать занятые позиции. Инженерные подразделения активно работают над укреплением оборонительных рубежей и созданием новых позиций.

Донецкое направление

Основное внимание сосредоточено на захвате ключевых территорий и освобождении окружённых населённых пунктов. Идёт штурм северо-востока Невельского, активные операции на юге Георгиевки и западе Победы. Российские силы используют артиллерию и авиацию для поддержки наступательных действий, стремясь разрушить укрепления противника. Инженерные подразделения активно работают над созданием новых оборонительных позиций. ВСУ предпринимает контратаки, стремясь вернуть утраченные позиции, но сталкиваются с упорным сопротивлением, что приводит к значительным потерям.

В Красногоровке российские войска продолжают давить на оборону украинского гарнизона, вынуждая его отступать к окраинам населенного пункта. В Прогрессе российские войска за короткое время взяли под свой контроль значительную часть населенного пункта. Продолжаются бои в центральной части Новосёловки Первой, где ВС РФ успешно развивают свои успехи.

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска ведут активные боевые действия, стремясь прорвать оборону ВСУ и закрепиться на новых позициях. Особое внимание уделяется захвату стратегически важных высот и узлов коммуникаций, что позволит контролировать передвижение противника. Использование артиллерии и авиации позволяет наносить значительный урон укреплениям ВСУ, снижая их боеспособность. ВСУ активно обороняется, предпринимая контратаки и усиливая инженерные заграждения, но российские силы продолжают наращивать давление, укрепляя свои позиции и готовясь к дальнейшему наступлению.

Карта боевых действий СВО 23.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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