Покровское направление 26.07.24. Продвижение ВС РФ. Сводка СВО

Покровское направление — российские войска продвигаются к Мирнограду и Покровску. Взяты под контроль населенные пункты Прогресс и Волчье. Российские войска продолжают освобождать населенные пункты на восточном берегу реки Волчья, вынуждая противника откатываться на частично подготовленные рубежи. В результате успешных действий российской армии несколько подразделений ВСУ, включая 31-ю механизированную бригаду, оказались в полуокружении, что привело к их дезорганизации и потере боеспособности. Ввод в бой 47-й бригады ВСУ не смог стабилизировать ситуацию. Основной маршрут движения ВС РФ на участке фронта Покровское направление сохраняется — это железнодорожная ветка вдоль ключевых высот, она идёт от Авдеевки напрямую до Покровска, поэтому основной вектор атаки будет сохраняться именно на этом направлении. Оборону на этом направлении держат сразу несколько украинских бригад: 47-я ОМБр «Магура»;

31-я ОМБр (два батальона которой находятся в полукотле);

110-я ОМБр (бежавшие с позиций и бросившие раненых в бою за Очеретино);

45-й отдельный стрелковый батальон (часть 31-й бригады, переведенная на южный фланг).

По последним данным части ВСУ попавшие в окружение севернее Прогресса, при бездействии командования, оставили занимаемые позиции, бросив снаряжение и боеприпасы и частично вышли из под удара в западном направлении.

Активное использование авиации и артиллерии позволяет российским войскам наносить значительный урон противнику. Удары «Искандеров» и беспилотников играют важную роль в уничтожении инфраструктуры и техники ВСУ, что ослабляет оборону и логистические возможности украинских войск​. Взятые под контроль высоты позволяют значительно улучшить огневую поддержку и контроль над местностью​.

Дополнено 9:00

Восточнее Лисичного ВС РФ расширили фронт наступления до 1.3 км на глубину до 800 метров. Южнее Ивановки российские войска закрепились вдоль лесополосы севернее железной дороги. Восточнее Весёлого наши штурмовые группы продвинулись вдоль железной дороги на глубину до 1.12 км и лесополосы на глубину до 700 метров. Большая часть села Волчье перешла под контроль ВС РФ. В Новосёловке Первой продолжаются бои за северо-западную часть села и южную ферму. В районе Яснобродовки российские войска продвинулись на глубину до 100 метров.

Сводка по фронтам и направлениям на 26июля 2024 года

Харьковское направление

Ситуация на Харьковском направлении остается относительно стабильной. Российские войска постепенно перехватывают инициативу, ведя активные боевые действия в районах Лебедцово и Волчанск. В Волчанске идут встречные бои в районе многоэтажных застроек, где ВСУ упорно используют в качестве опорного пункта территорию заброшенной текстильной фабрики. Российская армия сумела восстановить полный контроль над селом Глубокое, и, несмотря на атаки ВСУ, удерживает позиции. Большую часть штурмовых групп противника уничтожает артиллерия при попытке форсировать реку Волчья. По тем, кому удалось перебраться и укрыться на фабрике, работает авиация с ФАБами различной мощности.

Купянское и Боровское направления

На Купянском и Боровском направлениях российские войска начали опасную, но перспективную наступательную операцию с целью прорваться к реке Оскол. Основная сложность заключается в контроле противником высот в районе Пищанки. Первой танковой армии предстоит обеспечить фланги наступающей группировки, что позволит разделить силы противника на две части и улучшить позиции российской армии. Российские силы расширили зону контроля в районе населенных пунктов Невское и Макеевка. Несмотря на сложные условия, ВС РФ продвигаются, пытаясь закрепиться на новых рубежах.

Северское направление

В районе Северска и Часов Яра наблюдается относительное затишье, идут локальные бои. Основные силы противника перегруппировываются, готовясь к новым наступательным действиям. Российские войска сосредоточены на Торецком и Покровском участках фронта. Севернее занятых позиций в микрорайоне «Канал» в Часовом Яре российские войска действуют западнее Калиновки, расширяя зону контроля. Важно отметить, что ВСУ активно укрепляют позиции и готовятся к возможным атакам.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские войска ведут активные боевые действия в районе Новгородского (Нью-Йорк) и Железного. Здесь достигнуты тактические успехи: войска перешли через реку и закрепились в центральных районах. В районе Железного российские войска взяли под контроль значимые территории, что значительно улучшает их позиции. Упорные бои идут и с юго-восточной стороны от Торецка — в Дружбе и Дачном. В течение последних четырех дней русская армия захватила несколько позиций на возвышенности к юго-западу от населенного пункта Нью-Йорк, что позволяет контролировать важные пути снабжения противника.

Константиновка и Угледар

Российские войска начали наступление на Константиновку, захватив первые дома и продолжая продвигаться к трассе между Константиновкой и Угледаром. Эта трасса теперь простреливается, что значительно затрудняет ее использование противником. На Южнодонецком направлении в Красногоровке некоторые подразделения ВСУ отступили, пытаясь воссоединиться с основными частями на северо-западе. Российские войска также закрепились в Константиновке (западнее Парасковиевки), продолжая встречные манёвренные бои.

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском и Херсонском направлениях наблюдается относительное затишье, но усилились атаки российских беспилотников и крылатых ракет. В районе Работино и Вербовое продолжаются позиционные бои. Российская армия расширила зону контроля южнее Малой Токмачки, выбив противника с позиций в районе трассы Н-08. Российские войска активно наносят удары по украинским позициям, используя артиллерию и беспилотники. ВСУ стремятся нивелировать преимущество российских войск, активно используя беспилотники. Предпосылок для изменения ситуации пока не просматривается, но в украинских пабликах расходится информация, что ВС РФ усиливают резервами подразделения на Гуляйпольском направлении для возможного штурма.

Красно-Лиманское направление

На отдельных участках фронта противник проводил ротацию живой силы, которую сорвали российские силы в районах Червоная Диброва и Серебрянка. Командование ОТГ «Старобельск» стремится увеличить боевые возможности подразделения 12 бригады «Азов» за счёт поставки современного вооружения. На остальных участках ВСУ наращивают заграждения и совершенствуют занимаемые позиции, чтобы повысить боевые возможности своих подразделений.

Карта боевых действий СВО 26.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

Узнайте больше — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 85