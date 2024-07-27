Покровское направление сегодня. ВС РФ завершили захват ключевых позиций вокруг Очеретина, которые были созданы в конце апреля после прорыва на северо-запад от Авдеевки. Захват последнего оплота украинских войск в Новоселовке Первой предоставляет российской армии выход на оперативный простор.

На западной части Очеретинского прорыва российские войска достигли значительных успехов, что привело к полному развалу украинской обороны на этом участке. Согласно украинским источникам, российские силы прорвали оборону и продвинулись вперед в нескольких ключевых населенных пунктах, таких как Прогресс, Лисичное, Веселое, Желаемое и Пантелеймоновка. Бои продолжаются в Железнодорожном и возле Ивано-Дарьевки, где российские войска продолжают наступление. Всего российские войска продвинулись на 5 км на запад, что создало катастрофическую ситуацию для украинской армии.

Бойцы 114-й бригады ВС РФ успешно освободили Новоселовку Первую, вынудив остатки украинских сил бежать из этого населенного пункта. Также поступают сообщения о том, что противник отходит из поселка Волчье. Это открывает для российских войск возможность дальнейшего продвижения на запад, что существенно улучшает их оперативное положение.

Наша штурмовая группа установила флаг в центральной части Яснобродовки, продвигаются к н.п. Веселое. Ситуацию ресурсы противника характеризуют как крайне сложную для ВСУ, тем не менее, враг оказывает организованное ожесточенное сопротивление, несмотря на ежедневную утрату занимаемых позиций.

У ВСУ 47-я ОМБр «Магура» несет тяжелые потери с января 2024 года. Согласно данным, минимальный уровень потерь составляет 50-55 человек в сутки, что за семь месяцев составило порядка 11,5 тысяч человек. Бригада потеряла 14 танков M1A1 Abrams и сталкивается с серьезными трудностями в удержании своих позиций. Высокий уровень потерь и утраты техники подрывают боеспособность бригады и ставят под угрозу возможность эффективного сопротивления российским войскам.

Сводка по фронтам и направлениям на 27 июля 2024 года

Херсонское и Запорожское направления

На Херсонском направлении продолжаются бои в островной зоне и обстрелы целей на берегу. Обстановка остается относительно стабильной, но российские войска продолжают оказывать давление на украинские позиции. На Запорожском участке также без значительных изменений, идут бои севернее Работино, где стороны продолжают вести активные боевые действия. Российские войска стремятся закрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшему наступлению. Ресурсы противника заявляют о накоплении Армией России крупных сил для удара у Гуляй Поля.

Донецкий фронт

На Донецком фронте продолжаются ожесточенные бои в Красногоровке. Российские войска прорвали оборону ВСУ в Константиновке и закрепились на восточных окраинах. Активные наступательные действия российской армии поддерживаются артиллерией и авиацией, что позволяет им успешно продвигаться вперед и захватывать новые позиции. Это создает дополнительное давление на украинские войска, которые вынуждены укреплять свои линии обороны и перегруппировывать силы для удержания занятых рубежей.

Северский участок фронта

На Северском участке фронта российские войска продолжают активные наступательные действия. В районе населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка и Переездное идут интенсивные бои. Основные усилия сосредоточены на том, чтобы выйти во фланг украинской группировке, удерживающей высоты у Верхнекаменского. Подразделения ВДВ, включая танковые части, ведут активные наступательные операции и уже уничтожили несколько опорных пунктов противника в районе Раздоловки. Этот участок остается одной из наиболее горячих точек на линии фронта, с интенсивными боевыми действиями и артиллерийскими обстрелами.

Купянский участок фронта

На Купянском участке фронта продолжается наступление российских войск. Основные усилия сосредоточены на границе Харьковской области и ЛНР, в районах Макеевки и Невской балки. Российские войска выбили противника с улицы Заречной в Макеевке и продвинулись на два километра вглубь обороны ВСУ. В районе Песчаного мотострелковое подразделение ведет активные наступательные действия против позиций 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе балки Ивановская. Также продолжаются успешные атаки на северо-запад от Кисловки, где российский десант активно развивает наступление.

Харьковский участок фронта

На Харьковском направлении российские войска продолжают теснить ВСУ, особенно в районе Волчанска и Глубокого. Несмотря на попытки украинских диверсионных групп прорваться к Травянскому водохранилищу, российские силы удерживают оборону и успешно отбивают атаки. Артиллерийские удары и налеты авиации способствуют укреплению позиций российских войск. Командование ВСУ перестало направлять резервы на этот участок фронта, что позволяет российским войскам усиливать свои позиции и продолжать наступление. В районе Старицы противник нарастил усилия по захвату населенного пункта и за сутки дважды атаковал позиции ВС России.

Карта боевых действий СВО 27.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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