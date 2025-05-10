Покровское направление сегодня. Ситуация на 10.05.25, Карта и сводка СВО. В последние недели Зеленский и его западные покровители настойчиво предлагают тридцатидневное перемирие, как залог начала мирных переговоров. Знаете почему? Потому, что дела на фронтах у неприятеля хуже некуда, но дно, хотя и очевидное, пока не достигнуто.

И сейчас мы Поговорим по обстановке на Покровском фронте где российская армия продолжает развивать наступление сразу на нескольких участках. После перегруппировки и подтягивания резервов войска России перешли в наступление с юга и юго-запада, одновременно нанося удары на флангах украинской обороны.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 10.05.25, Карта и сводка СВО.

На направлении Удачное – Котлино ситуация остаётся крайне напряжённой. Здесь фиксируются ожесточённые встречные бои.

Противник пытается вернуть утраченные позиции, в то время как наши бойцы закрепляются в центральной части Котлино и продолжают продвижение в восточной части Удачного. одновременно наступая по фронту между этими посёлками.

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Идёт борьба за важный промышленный узел – вентиляционную шахту номер два, которую ВСУ использовали как плацдарм для ротаций и сосредоточения штурмовых подразделений.

В Зверево российские силы удерживают под контролем южную и западную часть села и уже вышли на подступы к центральной улице. Это создаёт условия для дальнейшего продвижения в сторону населённого пункта Леонтовичи, ранее известного как Первомайское. По последним данным, штурмовики уже закрепились на северной окраине Леонтовичей, ведут зачистку и медленно продвигаются на север и юго-восток, попутно зачищая отдельные строения. Песчаное, после тяжёлых боёв, полностью перешло под контроль наших подразделений.

Этот населённый пункт имел важное логистическое значение для украинской армии. С его потерей ВСУ теряют возможность быстрой переброски резервов на южный фланг обороны Покровска.

На центральном участке, вдоль железнодорожного полотна, российские подразделения продвинулись в направлении Новоукраинки. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики, бои за который шли с переменным успехом более трёх месяцев.

А восточнее, На Малиновском участке, российские штурмовые группы продвинулись вглубь вражеских позиций. Отмечаются бои на окраинах Миролюбовки, где наши бойцы сумели выбить ВСУ из южной части села и ведут зачистку центрального сектора, продвигаясь вдоль берега Миролюбовского водохранилища. Целью этого наступления становится перехват трассы Н-32 между Константиновкой и Мирноградом и отрезание тыла украинской группировки.

Аналитики противника отмечают, что подразделения Армии России закрепились севернее Берёзовки и штурмуют населенный пункт Новая Полтавка. Занята большая часть Александрополя у Тарасовки. Отбита серьёзная контратака неприятеля на Новоалёновку.

А теперь перенесёмся на западный фас Покровского направления где В районе Новоалександровки наши подразделения продвинулись вперёд более чем на километр. Это продвижение существенно усиливает давление на ближайшие узлы обороны неприятеля и позволяет армейцам создавать буфер для дальнейшего наступления на севере и западе от населённого пункта. Подчёркивается высокая плотность работы дронов и корректируемых авиабомб, которые помогают расчищать путь пехоте. Противник контратакует со стороны насосной станции и западной части посёлка. Успеновка — под нашим полным контролем.

Продолжаются ожесточённые встречные бои в районе Орехово — Троицкое, посёлок, который был взят нашими войсками под полный контроль.

Разрозненные группы неприятеля, при скудной поддержке бронетехникой, пытались контратаковать в районах Новоалександровки, Троицкого и Новосергеевки, но были отброшены огнём артиллерии и ударов беспилотных систем. Противнику есть за что бороться на этом участке, поскольку за Новопавловкой, довольно крупным населенным пунктом, который сейчас служит хабом для накопления резервов ВСУ, по сути нет подготовленных укрепрайонов.

И если, а вернее когда, нашим удастся зайти в Днепропетровскую область со стороны Орехово и прорвать последний укрепрайон врага в Новониколаевке она окажется в клещах с юга и севера.

Таким образом, в районе Покровска (Красноармейска) складывается стратегически неустойчивая ситуация для украинской армии. ВС РФ медленно, но последовательно вгрызаются в оборону, углубляя контроль вдоль всей юго-восточной дуги агломерации.

Если наступление будет продолжено такими же темпами, украинская группировка рискует оказаться рассечённой между Мирноградом и Константиновкой, что создаёт для командования ВСУ необходимость срочно перебрасывать резервы с других направлений. Фронт продолжает двигаться вперёд. Несмотря на сопротивление, враг теряет ключевые населённые пункты и логистические узлы. Боевые действия на Покровском направлении уверенно переходят в фазу системного прорыва.

Так что там с тридцатидневным перемирием? Дадим врагу передышку? Комментарии открыты.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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