Покровское направление сегодня. Новости с фронта. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Покровское направление сегодня. Ситуация на 28.04.25, Карта и сводка СВО. Сегодня поговорим о Покровском направлении где российские войска продолжают наступление сразу по нескольким ключевым участкам фронта, усиливая давление на украинские формирования, измотанные предыдущими боями.

Покровское направление сегодня. Ситуация на 28.04.25, Карта и сводка СВО.

В районе Котлино и Удачного идёт напряжённая борьба за инициативу. Противник старается удержать участки, чтобы не допустить выхода наших частей к трассе Павлоград–Покровск. Наши бойцы закрепляются на восточной окраине Удачного и ведут бои в Котлино, постепенно выдавливая врага.

На участке Шевченко — Песчаное российская армия ведёт ожесточённые бои за возвращение контроля. Шевченко используется в качестве крупного опорного пункта, куда стягиваются наши свежие силы. В свою очередь Песчаное критически важно для логистики, и обе стороны осознают значимость этого узла. Украинские источники признают усиление активности России в этом секторе.

На отрезке Даченское — Зелёное — Возрождение наши подразделения предпринимают локальные штурмы. Пока украинские силы сдерживают атаки, но давление продолжает расти. Решающее значение принимает непрерывное воздействие нашей артиллерии на любые перемещения в очагах обороны неприятеля. Это изматывает и деморализует бойцов ВСУ. Впрочем, обе стороны используют эту проверенную временем тактику.

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На Лысовском участке противник отчаянно обороняется. Российские силы заняли восточную часть Лысовки, центральную часть и стремятся выдавить клин неприятеля одновременно атакуя по фронту и на западных окраинах населенного пункта. Ситуация типичная для этого района — удары украинских беспилотников и артиллерии тормозят наше продвижение. Сейчас продолжаются тяжелые бои в районе кладбища.

В Елизаветовке противник пока удерживает оборону, но под постоянным артиллерийским и штурмовым давлением. Продолжаются тяжелые бои за Мролюбовку. Севернее, в районе Малиновки наши части продвигаются вдоль дороги Т-0504, методично вытесняя противника и освобождая важные логистические пути.

На направлении Николаевка — Гродовка сохраняется относительная стабилизация: украинские силы используя опытных дроноводов контролируют все наши перемещения, не позволяя концентрировать силы для рывка, а наши подразделения постоянно наносят артиллерийские удары, выявляя расчёты беспилотников, уничтожая их и сковывая действия неприятеля. Наше продвижение идёт тяжело.

На стыке Покровского и Торецкого направлений, в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки, наши штурмовые группы ведут наступательные действия. В районе Новой Полтавки мы успешно преодолели укреплённые опорники перед трассой Константиновка — Покровск и перешли к штурму самого населённого пункта.

Вместе с Тарасовкой наши бойцы освободили и окончательно зачистили Водяное Второе и Зелёное Поле, закрепившись в окрестностях. Основной вектор движения на этом участке это Александрополь, взятие которого существенно повлияет на всю группировку противника которая находится в кармане Старой Николаевки.

Там, в настоящий момент, обстановка остаётся крайне напряжённой: российские силы подошли вплотную к населённому пункту, ожидаются ожесточённые бои. Однако наши темпы продвижения на флангах этого участка вселяют определенный оптимизм. Здесь, как очевидно, оборона противника, что называется — трещит по швам.

На западной оконечности Покровского направления населенный пункт Успеновка полностью перешла под контроль российских войск.

Украинская сторона признаёт потерю села после серии тяжёлых боёв, особо отмечая значительные потери, понесённые обеими сторонами.

На направлении Надеждинка — Котляровка — Богдановка российские силы уверенно продвигаются. Украинские формирования понесли потери от артиллерийских ударов и выдавлены с ряда позиций. В районе Троицкого и Преображенки идут постоянные штурмы и артиллерийские дуэли.

Противник фиксирует усиление активности российских штурмовых подразделений и работу нашей разведки, включая использование дронов типа «Мерлин».

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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