Покровское направление сегодня: ВС РФ атакуют западнее Авдеевки

Покровское направление — Новоселовка Первая: Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 16.07.24. Вчера подразделения группировки войск «Центр» закрепились в районе школы и заняли ферму в н.п. Новоселовка Первая, охватывая ВСУ с севера и востока. Сегодня российские войска продолжили прорывать оборону врага, заняв большую часть посёлка. Медийные боевики ВСУ признают утрату позиций и отступление украинских сил на окраину западной части села. Южнее н.п. Новоселовка Первая ВС РФ закрепились вдоль лесополосы на участке шириной до 1.91 км. Прорыв также отмечается в северной и восточной частях поселка. Наступательные действия идут в районе Воздвиженки с использованием Новоалександровки как опорного пункта. Продвижение идет в районах Прогресс и Яснобродовка, противник оказывает сопротивление, но постепенно отступает.

Контроль над н.п. Новоселовка Первая дает российским войскам несколько стратегических преимуществ:

Выгодное географическое положение: Новоселовка Первая расположена на возвышенности, что позволяет контролировать окружающие территории и улучшает видимость и огневую поддержку. Нарушение логистики ВСУ: Захват этого населенного пункта нарушает пути снабжения и коммуникации украинских сил, что затрудняет их снабжение и ротацию. Расширение плацдарма: Контроль над н.п. Новоселовка Первая позволяет российским войскам выровнять фронт и создать более устойчивую линию обороны на границе ДНР и Запорожской области.

В районе Лозоватского сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские подразделения давят вдоль двух лесополос. Южнее Новосёловки Первой российские войска заняли лесополосу на участке шириной до 1.82 км. Сообщается о боях в районе перекрёстка улиц Школьная и Первомайская.

Военные аналитики Украины подтверждают происходящее: «В районе н.п. Новоселовка Первая продолжаются тяжелые бои. Русские смогли контратаковать и выбить ВСУ из центра. Большая часть села фактически за русскими. ВС РФ атакуют в северной и восточной частях. Южнее Новосёловки Первой ВС РФ закрепились вдоль лесополосы на участке шириной до 1.91 км.»

Сводка СВО на 16 июля 2024 года

Торецкое направление

Бои за Нью-Йорк-Новгородское продолжаются. Наши части взяли под контроль два квартала, продвинувшись на 400 метров. ВС РФ расширяют контроль над восточной частью поселка. Основной рубеж обороны ВСУ смещается к фенольному заводу, где подразделения украинской армии перегруппируются и пополняют боекомплект. Противник понимает, что утрата центра Новгородского существенно осложнит его положение в Торецком гарнизоне. Давление на фланги ВСУ в районе Олександрополя (Розовки) также продолжается. Противник пытается удержать свои позиции, но постепенно вынужден отступать под натиском наших войск. Поселок Южный практически потерян для украинской армии.

В посёлке Дружба ВС РФ закрепились вдоль улицы Святогорская на глубину до 250 метров и атакуют в северном направлении, включая улицу Садовая. В северо-восточной части посёлка Северное российские войска давят по лесополосе вдоль железной дороги и улице Калиновая в западном направлении.

Коротко о важном: обстановка на фронтах

Покровское направление (западнее Авдеевки) : Бои в центральной части фронта продолжаются. На флангах (районы н.п. Новоалександровка и Карловка) противник оказывает ожесточенное сопротивление. Наши войска пытаются прорвать оборону и закрепиться на новых позициях. Продолжаются бои в Красногоровке, где российские войска с тяжелыми боями продвигаются на окраинах населённого пункта и у Карловского водохранилища. ВСУ упорно удерживают свои позиции, но инициатива продолжает оставаться за ВС РФ.

Харьковское направление : В н.п. Волчанск продолжаются ожесточенные бои. ВСУ возобновили активные боевые действия после перегруппировки своих подразделений на правом берегу р. Волчья. Отражена контратака ВСУ численностью до 20 боевиков на востоке города. Наши войска продвигаются вдоль лесных насаждений в Волчанске, противник пытается контратаковать, но успеха не имеет. В районе многоэтажек под контроль взяты еще два здания, южнее города также зафиксировано продвижение. В районе Старицы противник предпринял две попытки контратаки малыми группами, успеха не имел. На Липцовском направлении противник активизировался, трижды пытался атаковать позиции ВС России в районе н.п. Глубокое. Противник создает сводные группы из сохранивших боеспособность подразделений и подтягивает отряды из бывших заключенных.

: В н.п. Волчанск продолжаются ожесточенные бои. ВСУ возобновили активные боевые действия после перегруппировки своих подразделений на правом берегу р. Волчья. Отражена контратака ВСУ численностью до 20 боевиков на востоке города. Наши войска продвигаются вдоль лесных насаждений в Волчанске, противник пытается контратаковать, но успеха не имеет. В районе многоэтажек под контроль взяты еще два здания, южнее города также зафиксировано продвижение. В районе Старицы противник предпринял две попытки контратаки малыми группами, успеха не имел. На Липцовском направлении противник активизировался, трижды пытался атаковать позиции ВС России в районе н.п. Глубокое. Противник создает сводные группы из сохранивших боеспособность подразделений и подтягивает отряды из бывших заключенных. Часов Яр : Наши войска постепенно продвигаются, несмотря на сопротивление противника. Активные боевые действия в районе Калиново и прилегающего лесного массива.

: Наши войска постепенно продвигаются, несмотря на сопротивление противника. Активные боевые действия в районе Калиново и прилегающего лесного массива. Времевское направление : После освобождения н.п. Урожайное ВС России продолжают продвижение севернее к Великой Новоселке, закрепляясь на новых рубежах, расширяют зону контроля и продвигаются на север. Противник пытается контратаковать, но успеха не имеет.

Херсонское направление : В островной зоне продолжаются стычки, взаимные удары БПЛА и артиллерии. Активно задействуется авиация ВС России для поддержки наземных операций.

: В островной зоне продолжаются стычки, взаимные удары БПЛА и артиллерии. Активно задействуется авиация ВС России для поддержки наземных операций. Белгородская область : В результате ударов ВСУ за сутки ранены восемь мирных жителей, включая 9-месячного ребенка. Противник применил РСЗО для удара по н.п. Октябрьский Белгородского района.

: В результате ударов ВСУ за сутки ранены восемь мирных жителей, включая 9-месячного ребенка. Противник применил РСЗО для удара по н.п. Октябрьский Белгородского района. Запорожский фронт: На Запорожском фронте севернее Работино продолжаются встречные бои. Российским штурмовым группам удалось продвинуться вглубь позиций противника и занять их позиции.

На Запорожском фронте севернее Работино продолжаются встречные бои. Российским штурмовым группам удалось продвинуться вглубь позиций противника и занять их позиции. Курская область : ВСУ продолжают обстрелы приграничных районов, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Судже после атаки дрона загорелась телевизионная вышка, что привело к перебоям с электроэнергией.

: ВСУ продолжают обстрелы приграничных районов, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Судже после атаки дрона загорелась телевизионная вышка, что привело к перебоям с электроэнергией. ДНР : На трассе Донецк – Мариуполь в результате обстрела пострадала девочка 2010 г.р. В Красной Поляне ранения получили трое мужчин. Противник продолжает обстрелы гражданских объектов, пытаясь деморализовать население и нарушить снабжение наших войск.

: На трассе Донецк – Мариуполь в результате обстрела пострадала девочка 2010 г.р. В Красной Поляне ранения получили трое мужчин. Противник продолжает обстрелы гражданских объектов, пытаясь деморализовать население и нарушить снабжение наших войск. Севастополь : Ночью была отражена атака БПЛА противника. В результате одного из ударов разрушен частный дом в районе Фиолента. ВС России сбили 15 БПЛА над Брянской областью, что свидетельствует о продолжающихся попытках противника наносить удары по гражданским объектам.

: Ночью была отражена атака БПЛА противника. В результате одного из ударов разрушен частный дом в районе Фиолента. ВС России сбили 15 БПЛА над Брянской областью, что свидетельствует о продолжающихся попытках противника наносить удары по гражданским объектам. Одесса: ВС России нанесли удары по военным объектам противника. Сообщалось о сильном взрыве, что подтверждает успешность операции.

Общие потери ВСУ за сутки, по данным МО РФ:

Потери противника за сутки составили более 1 900 военнослужащих, восемь танков, 15 БМП, четыре бронемашины, 17 автомобилей, 12 гаубиц, пять систем РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и отразила четыре контратаки, нанеся потери противнику до 585 военных.

заняла более выгодные рубежи и отразила четыре контратаки, нанеся потери противнику до 585 военных. Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ и отразила одну атаку, потери противника составили до 200 военных и три танка.

нанесла поражение четырем бригадам ВСУ и отразила одну атаку, потери противника составили до 200 военных и три танка. Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, потери ВСУ составили до 125 военных.

улучшила положение по переднему краю, потери ВСУ составили до 125 военных. Группировка «Юг» нанесла поражение противнику, потери составили до 540 человек и две бронемашины HMMWV.

нанесла поражение противнику, потери составили до 540 человек и две бронемашины HMMWV. Центральная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ, противник потерял до 340 военных.

улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ, противник потерял до 340 военных. Группировка «Днепр» поразила две бригады ВСУ, противник потерял до 110 военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО 16.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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