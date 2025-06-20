Покровское направление. Успех на западе и прорыв на востоке. Карта и сводка СВО

Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 20.06.25. Карта и сводка СВО. Удачное стало одним из ключевых центров боёв — за последние сутки штурмовые группы группировки «Центр» сумели войти в западную часть посёлка, и сейчас продолжается зачистка от остатков врага, засевшего в подвалах и полуразрушенных домах. ВСУ предпринимают отчаянные контратаки, но, по сути, Удачное уже переходит под наш контроль. Продвижение отмечается как на южных, так и на северных подступах к посёлку — в направлении шахты «Покровская», где ведётся активное давление на противника. Несколькими днями ранее войска ГрВ сосредотачивались на плотной подготовке к штурму, и теперь наступает кульминация. Враг, осознавая стратегическое значение Удачного, пытается перебросить резервы, но огневое превосходство остаётся за нами.

Покровское направление.. Новости СВО. Обстановка на 20.06.25. Карта и сводка СВО.

Новониколаевка — освобождена. Это ключевой рубеж, на котором украинская ЛБО уже не там, где её рисуют на картах. Враг вынужден был отойти, оставив позиции после тяжёлых уличных боёв и огневого натиска. Захват Новониколаевки открыл наши силы к продвижению в сторону Новосергеевки и позволил начать манёвр на Муравку с востока. Здесь наши войска показали высочайшую слаженность действий, разрушив опорные узлы противника и пробив ему брешь на этом участке фронта.

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Новосергеевка — село в низине, и именно здесь ожидается следующий важный прорыв. По данным с места, уже проведена предварительная зачистка, в воздухе висит предчувствие скорого освобождения. Удар с севера через Новониколаевку и наращивание давления с юга, через Удачное, создают для ВСУ двойной клещевой захват, что делает удержание Новосергеевки практически невозможным.

Муравка — сейчас самая горячая точка. Российские подразделения вошли в посёлок с востока, одновременно атакуя с южного направления. Вражеские силы яростно сопротивляются, идут встречные бои, но инициатива полностью у нас. Муравка — последнее приграничное село ДНР перед Днепропетровской областью, и контроль над ним открывает прямой выход к Новопавловке. В отличие от других участков, где продвижение идёт по открытым полям, здесь лежит трасса — настоящий коридор для наступления. Потому противник цепляется за Муравку зубами, но линия его обороны трещит по швам.

Новопавловка пока ещё удерживается украинскими войсками, но складывающаяся обстановка для них катастрофическая. После прорыва в Муравке ВС РФ получают возможность охватить их оборону с двух флангов — с юга через трассу и с севера через Новосергеевку. Более того, контроль над левым берегом реки Солёная обеспечивает нам выгодные огневые позиции, а попытки ВСУ укрыться на крутом правом берегу дают лишь временную передышку. Враг перебрасывает резервы в зону Удачное – Новосергеевка – Новопавловка, но эти манёвры мы уже учитываем в планировании ударов.

Орехово и Котляровка стали ареной для масштабной зачистки: армия России действует южнее первого и севернее второго, выжигая опорные точки ВСУ. По линии Орехово – Алексеевка русские части продолжают наступление, не давая врагу закрепиться. Это направление важно тем, что вскрывает левый фланг всей украинской системы обороны, давая нам пространство для тактического манёвра.

Зверево, Бельгийка и Новоукраинка — здесь ведутся сковывающие атаки, которые блокируют переброску резервов противника к критическим участкам фронта. С этой задачей российские войска справляются эффективно: ВСУ вынуждены распылять силы, не имея возможности сосредоточиться на ключевых направлениях. Эти удары наносят разрушительный психологический эффект и расшатывают общий фронт обороны противника.

Мирное — штурмуется с восточной стороны. Здесь фронт развёрнут широко: от Малиновки до Коптево русские подразделения продвигаются к реке Казённый Торец, формируя давление на весь восточный фланг Покровской агломерации. Это направление потенциально открывает выход к крупным логистическим узлам врага и угрожает его снабжению в глубине.

Комар и район к югу от него — здесь, со стороны группировки «Восток», идут активные подготовительные действия в направлении Поддубное – Звезда – Ялта. Отмечается продвижение передовых групп, которые вскоре могут сыграть роль оперативного охвата с южного крыла.

Котлино — наступление с этого участка в сторону Удачного показывает заметные успехи. Это направление усиливает давление на посёлок с тыла, ограничивая манёвры противника и мешая поставке подкреплений. Такая тактика расшатывает защиту Удачного с трёх сторон одновременно.

Малиевка — два дня под обстрелом. Этот населённый пункт, расположенный у самой границы, стал ареной активных действий войск 5-й гвардейской армии. Сообщается об успехах наших подразделений — они продвигаются, укрепляют позиции, и, по прогнозам, в ближайшее время этот участок будет окончательно переломлен в нашу пользу.

Великая Новосёлка – Шевченко — здесь отмечена высокая активность. Особенно важно направление на Шевченко — от южного фланга до линии соприкосновения действует целый эшелон наступательных группировок, что говорит о широком охвате фронта.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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