Покровское направление: ВС РФ приближаются к Желанному. Сводка СВО

Покровское направление сегодня 29.07.24. В ходе специальной военной операции на территории Украины, российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Основные успехи за последние дни включают прорывы на Покровском, Артемовском и Донецком направлениях. На каждом из этих участков ВС РФ добиваются ощутимых успехов, вынуждая противника отступать и терять важные позиции. Войска Российской Федерации используют разнообразные тактические приемы, включая активное использование беспилотников и артиллерии, для нанесения максимального урона противнику и достижения оперативных целей.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска продолжают развивать наступление. Согласно обновлениям карт, расстоя50ние от основных городов и поселков до линии фронта сокращается. В частности, расстояние до Новогродовки составляет около 6.5 км, а до Селидово — 11 км. За последние сутки продвижение российских войск составило около 1 км в сторону этих населенных пунктов. Основные бои продолжаются у берегов Карловского водохранилища и на восточных окраинах поселка, где российские войска зачищают «карман» в районе н.п. Яснобродовки.

После освобождения основной части Новоселовки Первой российские войска продолжают расширять зону контроля к югу и юго-западу от поселка. Ощутимое продвижение наблюдается к югу от Новоселовки Первой, где противник медленно отходит. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск к югу от поселка в ближайшие дни. Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается к западу от н.п. Очеретино, где противник не смог стабилизировать фронт. Российские войска после освобождения Прогресса, Лозоватского и Волчье ведут штурм Веселого, подошли к Ивановке и Желанному, продвигаются к Тимофеевке и Сергеевке.

Продвижение российских войск на Покровском направлении сопровождается деморализацией некоторых частей ВСУ, вызванной потерями и постоянным отступлением. Противник ведет спешную переброску подкреплений, чтобы замедлить продвижение российских войск. На этом направлении российские силы добиваются успеха и обходят мощные оборонительные позиции противника, создавая угрозу их окружения. В ближайшее время может встать вопрос о выходе российских войск на ближние подступы к Селидово и возможном развороте на юг в направлении Украинска. ​

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 29 июля 2024 года

Артемовское направление

На Артемовском направлении российские войска осуществили заход на западный берег канала Северский Донец – Донбасс и успешно заняли первую линию домов в микрорайоне Новое. Закрепившись, десантники атаковали городскую застройку и вытеснили врага из ряда многоэтажек в микрорайонах Новый и Октябрьский. Прорыв ВДВ признают и украинские военные, отмечая, что российские силы пересекли канал и закрепились в районе Новый.

Украинские войска вынуждены отступать, ведя огонь по первым домам микрорайона, при этом российские войска активно используют артиллерию и FPV-дроны для поддержки своих наступательных действий. Бои продолжаются за фланги Часов Яра, где российские силы продвинулись примерно на 1,7 км в районе Зализнянского. В районе Калиновки под контроль ВС РФ перешла часть территории, где расположена подземная часть канала Северский Донец – Донбасс. Противник пытался контратаковать у Клещеевки, но российские войска отбили атаки и продолжают продвигаться западнее.

Красногоровка

На Донецком направлении бои за Красногоровку подходят к завершению. Российские войска захватили около 90% города, окружив оставшиеся позиции ВСУ. Оставшиеся в котле украинские подразделения, включая части 59-й бригады, испытывают серьезные трудности с организацией сопротивления и начинают отступление. Взятие Красногоровки позволит российским войскам завершить оформление плацдарма на площади примерно 550 кв. км и накопить силы для дальнейшего удара в сторону Покровска, Славянска и Краматорска.

Херсонское направление

На Херсонском направлении боевая работа ВС РФ на островах осложняется артиллерией и массой дронов ВСУ. Однако российские войска продолжают удерживать важные опорные пункты и наносить удары по позициям противника. Успешные действия ведутся на островах севернее Крынок, где российские подразделения заняли важный опорный пункт, использовавшийся ВСУ для переброски личного состава на левый берег Днепра.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении идут бои на всей протяженности линии фронта. Российская авиация регулярно поражает личный состав, технику и инфраструктурные объекты противника в Харьковской области. В Волчанске продолжаются боестолкновения в районе квартала многоэтажек и территории агрегатного завода. На Харьковском направлении в районе Старицы и Липцов ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции группировки «Север», но российские войска удерживают оборону, нанося удары по позициям противника.

Карта боевых действий СВО 29.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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