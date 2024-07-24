Освобождение Прогресса и Волчьего предоставляет российским вооружённым силам несколько стратегических преимуществ. Во-первых, это позволяет замкнуть бывший авдеевский гарнизон ВСУ на юге, в районе Новосёловки Первой и Межевого. Это значительно затрудняет украинской армии возможность маневрирования и организации обороны. Во-вторых, взятие этих населённых пунктов предоставляет российским силам возможность выбирать новое направление удара, создавая угрозу для ключевых логистических маршрутов ВСУ.

Российские войска уничтожили остатки гарнизона противника северо-восточнее села Прогресс. Напомним, что Прогресс, являющийся крупным транспортным узлом на Покровском направлении, был освобождён российской армией довольно быстро. Это не позволило примерно 220 военнослужащим ВСУ организованно отступить из квадрата между Прогрессом и Лозоватским. На уничтожение остатков этого гарнизона российским войскам потребовалось ещё меньше времени, чем на освобождение Прогресса. По последним данным, в районе указанного села было ликвидировано около 185 солдат противника менее чем за семь часов. Для этого была задействована артиллерия и боевая авиация.

Ситуация к северу от Прогресса

Российские вооружённые силы активно работают над окружением части украинской группировки и продвигаются к Ивановскому. Сообщается, что военнослужащие 31-й бригады ВСУ оказались в критической ситуации, практически окружены, и при этом не получили приказа на отход.

Южнее Лозоватского украинская армия создала узкий коридор, через который удерживаются позиции западнее высоты 236.9. Командование бригады настаивает на удержании этих позиций до последнего солдата, несмотря на отсутствие управления ротами из-за ранения или гибели командиров. Это приводит к серьёзным трудностям в управлении и координации оборонительных действий.

Обстановка стала ещё более критической из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад. Прибывшая на помощь 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ не смогла сдержать численно превосходящего противника. По предварительным данным, в одной из деревень уже находилось до двух рот противника, что вынудило части из Ровенской области отступить.

Российские войска продолжают наращивать давление, стремясь окружить и уничтожить группировку ВСУ, что создаёт серьёзные тактические и стратегические преимущества на данном участке фронта. Наступательные действия поддерживаются активным применением артиллерии и авиации, что позволяет эффективно подавлять оборонительные позиции противника и продвигаться вперёд.

Карта боевых действий СВО 23.07.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

По данным портала LostArmour.info;

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