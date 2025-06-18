Северское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 18.06.25. Карта и сводка СВО. Григоровка остаётся под контролем Русской Армии, однако её западные окраины регулярно подвергаются вражеским атакам. Несмотря на значительные разрушения посёлка, наши бойцы продолжают удерживать линию. Противник отступил, сформировав «серую зону» — признаки перегруппировки ВСУ на тыловых рубежах очевидны. Были предприняты попытки моторизованного прорыва в сторону Серебрянки, однако закрепления не последовало: враг откатился на исходные позиции. Южнее Григоровки продолжаются ожесточённые бои за господствующие высоты — именно они являются ключевыми для дальнейшего продвижения на восток.

Северское направление. Новости СВО. Обстановка на 18.06.25. Карта и сводка СВО.

Серебрянка — центр главных усилий. Русские штурмовые группы достигли центральной части посёлка, закрепились в жилой застройке и ведут тяжёлые уличные бои. Отмечено продвижение вдоль берега Северского Донца до полутора километров. Охват с южного фланга осуществляется силами, идущими от Верхнекаменского. Укреплённые районы противника находятся в лесистых массивах на склонах Белой горы — именно отсюда ВСУ пытаются контратаковать. Однако вражеские позиции подвергаются регулярным артударам, включая точечные удары по опорным пунктам и складам боеприпасов.

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Ивано-Дарьевка — ещё один участок активного продвижения. Наши бойцы выбили ВСУ с передовой опорной позиции, расширив зону контроля на север до полутора километров. Здесь идут тяжёлые позиционные бои, в том числе с применением дронов-камикадзе. FPV-дроны ВСУ пытаются остановить продвижение, но успехи Русской Армии налицо — линия фронта уверенно движется в сторону Белогоровки.

Серебрянский лес остаётся одним из главных укрепрайонов противника в ЛНР. Он превращён в естественную крепость — плотный массив, переплетённый окопами, командными пунктами и складскими позициями. Здесь ВСУ продолжают оборону, полагаясь на сложный рельеф и старую лесную сеть. Однако Русская Армия действует грамотно: ведётся работа на истощение резервов врага, осуществляется фланговое давление с запада, наносятся удары по пунктам управления БПЛА и технике противника. В одном из недавних случаев успешно сработал Lancet — уничтожена вражеская бронетехника в районе Северска.

Северск — тыловой узел, где противник сосредотачивает резервы. Здесь ВСУ держат оборону, но с каждым днём теряют возможности для манёвра. В районе работает наша артиллерия: 122-мм орудия поразили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками, что значительно снизило координацию вражеских дронов.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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