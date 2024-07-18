Российские подразделения стремятся закрепиться на новых рубежах, используя преимущества местности и поддержку артиллерии. ВСУ предпринимают попытки маневренной обороны, пытаясь сдержать наступление и избежать окружения. Постоянные обстрелы и контратаки с обеих сторон приводят к значительным потерям, создавая сложные условия для ведения боевых действий.

К западу от железной дороги также есть локальные успехи. Передовые штурмовые группы закрепились на окраинах Переездного уже 12 июня, однако углубляться в населенный пункт не стали. Продвижение в Переездном потребует «подтягивания» фланга со стороны Сакко и Ванцетти в направлении Федоровки.

Наибольшие успехи фиксируются в районе Раздоловки, где ранее российские десантники после боев в окрестностях населенного пункта атаковали село с трех сторон, относительно быстро его освободив. К текущему моменту штурмовые группы заняли посадку на бровке холма к северу, выбив украинские формирования из нескольких опорных пунктов.

Северское направление. Российские войска продвинулись в районе Раздоловки. Под Белогоровкой и Верхнекаменским идут позиционные бои. Российские подразделения стремятся закрепиться на новых рубежах, используя поддержку артиллерии. В районе Спорного некоторое время назад российским войскам удалось расширить зону контроля в границах населённого пункта и занять несколько опорных пунктов рядом. Однако кадров, подтверждающих полный контроль над селом пока нет. ВСУ предпринимают попытки маневренной обороны, пытаясь сдержать наступление. Постоянные обстрелы и контратаки с обеих сторон приводят к значительным потерям, создавая сложные условия для ведения боевых действий.

Харьковское направление

На Слобожанском направлении противник не прекращает атак в районе Глубокого. В городе Волчанск продолжаются тяжелые городские бои. Украинские силы пытаются удержать позиции, несмотря на значительное давление со стороны российских войск. Враг активно использует артиллерию и бронетехнику в городских условиях, что осложняет ситуацию для обеих сторон. На северной окраине Волчанска ведутся интенсивные бои вдоль улиц Шевченко, Соборная и Гагарина, где каждый дом и улица становятся рубежом обороны. Обстановка в Глубоком остается напряженной, ВСУ продолжают попытки контратак, но без значительного успеха.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска достигли успехов, продвигаясь сразу с нескольких участков в направлении реки Волчья. В Новоселовке Первой и Лозоватском российские силы почти полностью выбили ВСУ, которые удерживают лишь южную окраину. На Авдеевско-Покровском направлении подразделения группировки «Центр» взламывают оборону ВСУ, атакуя с севера и востока. Киевские военные аналитики подтверждают ежедневное продвижение российских войск в поселке и соседних посадках. Это направление остается одним из ключевых в стратегии российского наступления, и успешное закрепление здесь позволит продолжить продвижение вглубь оборонительных рубежей противника.

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении продолжается реализация замысла по окружению групп противника в Красногоровке. Южнее Новомихайловки российские войска за сутки продвинулись к трассе О0532, что стало неожиданностью для ВСУ. Это продвижение позволяет российским силам усилить контроль над транспортными артериями и усложнить логистику противника. Постоянные артиллерийские обстрелы и атаки российских подразделений создают тяжелые условия для обороны ВСУ. Украинские силы пытаются стабилизировать фронт, но продолжающееся наступление российских войск ставит их в сложное положение, требующее срочной перегруппировки и усиления обороны.

Торецкое (Дзержинское) направление

На Торецком направлении российские подразделения продолжают атаковать на прежних рубежах с постепенным вклинением в оборону противника. ВСУ ведут маневренную оборону, стараясь удержать позиции и минимизировать потери. Позиционные бои сопровождаются интенсивными артиллерийскими обстрелами, что создает сложные условия для обоих сторон. Российские войска стремятся окружить и вытеснить украинские силы, укрепляясь на новых рубежах и используя поддержку оперативно-тактической авиации. Успехи на этом направлении позволяют расширить контроль над ключевыми транспортными и логистическими маршрутами противника.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте значительных изменений не зафиксировано. Дроны противника серьезно сковывают действия российских частей, затрудняя передвижение в прифронтовой зоне. Тотальное минирование местности с дронов «Баба Яга» и множество FPV-дронов, в том числе ночных, ограничивают возможности российских войск. Враг активно использует беспилотники для разведки и нанесения ударов по позициям ВС РФ. Российские войска вынуждены постоянно проводить контрмеры, включая радиоэлектронную борьбу и физическое уничтожение дронов, что создает дополнительные сложности и требует значительных ресурсов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжаются бои в островной зоне Днепра. Российские бойцы уничтожают живую силу, технику, склады с боеприпасами и плавсредства врага на правом берегу, активно работают расчеты БПЛА и авиация. Украинские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре левобережья, в том числе по сотрудникам МЧС в Новой Каховке. Украинские источники признали потерю Крынок, однако официальных заявлений пока не последовало.

По данным украинских СМИ, с октября 2023 по июнь 2024 года в селе Крынки пропали без вести 88 военных ВСУ, удалось вывезти 262 трупа. Генерал Содоль обвиняется в этих потерях. По нашим подсчетам, потери превышают 5 000 человек. Эти данные свидетельствуют о значительных потерях украинских сил в ходе боевых действий.

Крым и Черное море

В районе Крыма и Черного моря российские силы успешно уничтожили несколько морских беспилотных катеров (МБЭК) противника у Севастополя и озера Донузлав. Глава Новороссийска сообщил об атаке безэкипажных катеров. Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БЛА над Крымом и два над Брянской областью. В акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова. Эти действия показывают высокую степень готовности российских сил к отражению атак и обеспечению безопасности критически важных объектов в регионе.

Сумская область

В Сумской области произошла попытка прорыва российских сил в районе сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное. После длительной артподготовки и обстрелов из минометов в бой вступили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Среди украинских военных много раненых, но российские подразделения были выбиты. В Дружбе отсутствует связь, свет и интернет. Украинские силы ведут маневренную оборону, стараясь удержать позиции и минимизировать потери. Российские войска проводят активные разведывательные мероприятия, чтобы вскрыть районы маневрирования вражеской ствольной и реактивной артиллерии.

Запорожское направление

В Запорожской области украинская разведка обеспокоена переброской российских войск на направления Розовка-Пологи и Токмак. Штабы Сырского ожидали контрнаступление на Харьковском и Купянском направлениях, а также в районах Черниговской и Одесской областей. Подготовка фортификационных сооружений и оборонительных позиций продолжается. Российские войска концентрируют усилия на разведывательных мероприятиях, чтобы сорвать передислокацию подразделений ВСУ и вскрыть районы маневрирования вражеской артиллерии. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, с активной подготовкой к возможным наступательным действиям.