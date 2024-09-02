Ситуация на Покровском направлении сейчас — 02.08.24 года. Карта СВО Российские войска ведут активное наступление на Селидово. Этот район имеет стратегическое значение, так как открывает путь на юго-запад — к тылам второй линии обороны ВСУ западнее Донецка, включая такие ключевые пункты, как Украинск, Горняк и Курахово. В случае успешного штурма Селидово российские силы смогут атаковать украинские позиции с тыла, что значительно изменит расстановку сил на данном участке фронта.

В течение последней недели здесь развернулись интенсивные сражения, в ходе которых российские войска ведут наступление с целью овладеть городом и создать угрозу для украинских позиций на всей второй линии обороны. Основными направлениями боевых действий стали Красногоровка, Галициновка, Далиновка, Селидово, а также стратегически важные районы вокруг Украинска и Дзержинска.

Обновляется — 12:18:52

Обстановка на Покровском направлении (Селидово) на 02.09 2024 года

Продвижение Российских Войск в Селидово

К утру 2 сентября российские войска продолжали продвигаться в Селидово, несмотря на упорное сопротивление ВСУ, которые получают новые резервы из других регионов. Российские силы смогли пересечь Московскую улицу на юге города и продвигаются к центру, охватывая город с двух сторон — с юга и севера. Такая тактика создаёт угрозу окружения украинских войск, что вынуждает их либо удерживать позиции ценой высоких потерь, либо отступать.

Бои за Селидово стали одними из самых ожесточённых на Донецком фронте. Российские войска предприняли решительные действия, взяв под контроль центральную городскую больницу, расположенную на юге города. Успехи на этом направлении позволяют российским силам продолжать формирование охвата города с юга, что создаёт опасность для украинских частей, удерживающих центральные районы города.

На северной стороне города также идут активные боевые действия. Российские войска укрепляют свои позиции, и, согласно последним данным, могут начать наступление с целью полного окружения украинских сил в Селидово. Такая тактика направлена на ослабление оборонительных способностей противника и создание условий для взятия города под полный контроль.

Оборонительные Действия ВСУ

Украинские войска продолжают удерживать центральные районы Селидово, используя новые резервы, перебрасываемые в город. Однако, несмотря на упорное сопротивление, ВСУ несут большие потери и вынуждены укреплять наспех выстраиваемую линию обороны. По словам представителей силовых структур РФ, ВСУ оборудовали позиции в районе больницы и в самом здании, но вынуждены были оставить их под натиском российских штурмовых групп.

Сражения в Украинске

Важным событием недели стало начало боев за Украинск, пригород Селидово. Российские войска закрепились в северной части города на улице Гоголя, что позволяет им вести бои за Желанное Первое. Контроль над важным холмом восточнее Лесовки открывает возможности для новых наступательных операций, направленных на перерезание снабжения украинской группировки на востоке.

Успехи российских войск на юге Селидово и севернее Украинска открывают возможности для нанесения удара в направлении Цукуриного. Если российская армия сможет осуществить этот манёвр, фронт ВСУ на данном участке может посыпаться, что создаст благоприятные условия для дальнейшего наступления и, возможно, полного окружения украинских сил в Селидово.

Угледарский Фронт

Параллельно с боями за Селидово продолжаются действия на Угледарском фронте, где российские войска прорвались к основному комплексу шахты «Южнодонбасская». Контроль над этим объектом важен, так как его падение может ускорить падение Угледара. Также поступают сообщения о начале боёв за Пречистовку к западу от Угледара. Ситуация на этом направлении остаётся напряжённой, и исход сражений здесь напрямую влияет на обстановку в Селидово.

Прогноз на Ближайшие Дни

Ситуация в Селидово остаётся крайне напряжённой. Ожидается, что российские войска продолжат штурмовые действия, пытаясь окружить и уничтожить обороняющиеся украинские части. При этом ВСУ, скорее всего, будут усиливать свои позиции и предпринимать контратаки, чтобы избежать полного окружения. В ближайшие дни стоит ожидать усиления интенсивности боёв, особенно на южном и северном направлениях вокруг города.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 02.09.24 сегодня, онлайн. Селидово

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