Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 15.07.25. Карта и сводка СВО. Российская армия продолжает уверенное продвижение вглубь украинской обороны на Покровском направлении, превращая недавние локальные успехи в системный прорыв. На фоне тяжёлых боёв за Новоэкономическое наши войска развили наступление сразу на нескольких участках от Коптево до Николаевки, от Разино до Мирного. И теперь, после взятия Малиновки и освобождения села Шевченко Первое, фронт на этом участке резко откатился в сторону Мирнограда.

Покровское направление. Новости СВО. Обстановка на 15.07.25. Карта и сводка СВО.

На южном фланге, в районе Миролюбовки, противник попытался задержать продвижение ВС РФ, подорвав дамбу водохранилища. Но вскоре вода сошла, и наши штурмовые группы двинулись вперёд. Уже к вечеру бои шли за здание школы в центре села. Одновременно в соседней Николаевке наши силы были вынуждены временно отойти, так как часть украинских опорников на трассе Т-05-04 пока удерживаются противником — они прикрывают подходы к Казённому Торцу и используются как огневые рубежи.

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К западу от Новоэкономического российская армия взяла под огневой контроль дорогу на Мирноград, ту самую, что проходит мимо шахты. Ещё накануне там горела техника ВСУ под ударами наших БПЛА, теперь трасса фактически перекрыта.

На северном участке фронта ключевым событием стало освобождение Разино. Украинская сторона признала утрату села, опубликовав кадры уничтоженного склада боекомплекта. Впереди — Фёдоровка. Наши штурмовые группы уже замечены на её восточной окраине. Южнее также под контролем ВС РФ оказалась часть укрепрайона, а на подступах к шахте «Краснолиманская» идут бои. Шахта находится менее чем в двух километрах от города Родинское, и по некоторым сообщениям, уже находится в наших руках.

На северо-востоке в районе Новоторецкого продолжаются бои, а населённый пункт Маяк, по официальным данным Минобороны, освобождён. Если информация подтвердится — это будет уже второй за короткий срок оперативный рывок на этом участке.

В целом, ситуация на северо-востоке Покровска демонстрирует признаки системного провала обороны ВСУ. Глубина российского вклинения — до пяти километров, передовые отряды девятой омсбр и пятьдесят седьмого полка вышли к восточным окраинам Родинского. До центра города — менее четырёх километров. Всё это — результат уверенной и грамотной тактики. Разведка вскрывает слабые участки, после чего туда вводятся численно превосходящие штурмовые группы — локальное превосходство, которое украинцы не в состоянии компенсировать.

Украинское командование бросает резервы — четыре штурмовых подразделения были срочно переброшены с других направлений, включая Херсон и Сумы. Но попытка сыграть по «сумскому сценарию» здесь не сработала. Резервы просто не успевают залатать дыры, которые появляются после очередного нашего удара.

Фронт, удерживаемый частями четырнадцатой бригады Нацгвардии, буквально рассыпается. Потеря боеспособности очевидна. Артиллерия и авиация России уже сутки обрабатывают Родинское и подходы к нему — чтобы не допустить перегруппировки украинских сил.

Тем временем Минобороны официально объявило об освобождении населённого пункта Маяк. Над Покровском уже нависает охватывающий фланг нашей ударной группировки. На подходах к Бойковке и Фёдоровке идут ожесточённые бои. Штурмовые группы вошли в Родинское, и таким образом российская армия продолжает охватывать Покровск. Также идёт продвижение в сторону Константиновки — наши подразделения заходят с Яблоновки, прочёсывая огневые мешки противника на подступах.

Фронт движется. Ситуация на Покровском направлении развивается в нашу пользу, и если противник не стабилизирует линию обороны в ближайшие дни — Покровск, Родинское и вся агломерация могут оказаться в оперативном окружении. Наступление продолжается.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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