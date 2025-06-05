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Сумская область. Буферная зона расширяется. Новости, карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 16:58 05.06.2025

Сумская область. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО. Сумская область — Буферная зона. На северных подступах к Сумам российская армия продолжает стремительное наступление. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль уже одиннадцать населённых пунктов, в числе которых — Кондратовка, Андреевка, Алексеевка, Новоконстантиновка и Марьино. По официальным данным, Кондратовка полностью зачищена, южнее неё — балка Корчаковский Яр занята нашими подразделениями. Отсюда начинается давление на Хотень, расположенный всего в четырёх километрах от передовых российских позиций.

Сумская область. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО.

Сумская область. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 05.06.25.

Сумская область. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО.

В южной части Кондратовки и Андреевки идут локальные бои, но стратегическая инициатива на этом участке полностью у наших бойцов. Вблизи Малой Корчаковки наши передовые отряды вышли к линии газопровода, закрепившись в районе МТФ.

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В Новониколаевке продолжается зачистка после взятия основных опорных точек ВСУ. Штурмовые группы, продвигающиеся от Новониколаевки и Новоконстантиновки, вышли к Варачино и закрепились у восточной опушки. По оперативным данным, район Варачино – Яблоновка превращён противником в сложный оборонительный узел, снабжаемый через Хотень – Храповщину. Однако выход российских подразделений во фланг из района Алексеевки создал угрозу охвата этой группировки ВСУ с юго-востока.

Сумская область. Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО.

Сумская область. Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО.

В Яблоновке и Юнаковке идут ожесточённые встречные бои: противник бросил в бой резервы, но отступает под давлением. Особенно тяжёлые столкновения — между двумя этими сёлами, где наши части штурмуют господствующие высоты вдоль трассы Н-07, ведущей в Юнаковку — это основной маршрут снабжения и эвакуации ВСУ.

В самой Юнаковке бои переместились на южную окраину, противник цепляется за остатки обороны, но растерял маневренность.

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В Алексеевке наши подразделения ведут бой за южную часть населённого пункта. Восточный фланг, по уточнённым данным, зачищен. Южнее — достигнуты позиции у балки Корчаковский Яр. Штурм Малой Корчаковки готовится после закрепления на текущем рубеже.

Сумская область. Карта и сводка СВО.

Сумская область. Карта и сводка СВО.

В районе Тёткино и госграницы продолжаются ежедневные попытки прорыва со стороны ВСУ — только за последние сутки отражено пять атак. В боевых действиях участвовали штурмовые подразделения, преступники и террористы всех мастей. Все попытки были сорваны.

Наши артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили основную часть пехоты. Выжившие отступили в направлении Искрисковщины и Рыжовки. По состоянию на сегодняшний день, вдоль границы фактически формируется неофициальное кладбище украинской техники и личного состава, которое противник не в состоянии эвакуировать.

Сводка СВО.

Сводка СВО.

В целом, создание полноценной буферной зоны в Сумской области вступило в завершающий этап. Продвижение идёт широким фронтом, глубина которого позволяет ставить под огневой контроль объекты в самом областном центре Сумы.

До окраин города — менее девятнадцати километров, что открывает новые оперативные возможности. По мнению аналитиков, с выходом на линию Сумы – Писаревка – Хотень, командование ВС РФ получит плацдарм для дальнейшего наступления вглубь области с последующим охватом оборонительных рубежей противника.

По Олешне — подтвержден выход противника. В районе Марьино, откуда ранее осуществлялись попытки атак на Белгородскую область, установлен полный контроль ВС РФ.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Сумская область. Ситуация на 05.06.25. Карта и сводка СВО.

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