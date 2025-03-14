Сумское направление. Ситуация на 14.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. Ситуация на Курско — Сумском направлении продолжает развиваться стремительно, демонстрируя решительные действия российской армии, которая методично освобождает приграничные районы Курской области и продвигается вглубь территории Сумской области Украины. Вражеский плацдарм, долгое время удерживаемый украинскими формированиями, стремительно схлопывается под натиском российских войск, а противник несёт серьёзные потери в живой силе и технике.

В то же время украинская сторона предпринимает отчаянные попытки удержать оставшиеся позиции, ведя арьегардные бои, цепляясь за всё, что пригодно для обороны. Задача проста и понятна, коли отход невозможен, максимально задержать наше наступление и дать время своим на эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов, организацию оборонительных линий и подход подкреплений. В этой задаче много НО, однако она оправдана текущим положением дел.

Курская область. Сводка СВО от 14.03.25

Вчера утром, ожесточённые бои развернулись на западных окраинах слободы Гончаровка. Несмотря на то, что украинским формированиям был отдан приказ на «плановый отход», сопротивление со стороны противника оказалось крайне упорным. Однако уже к середине дня российские войска установили полный контроль над Гончаровкой, оставив лишь локальные очаги сопротивления, которые оперативно подавляются нашими подразделениями.

После взятия Гончаровки российские части незамедлительно перешли к селу Рубанщина, расположенному западнее. К вечеру поступили сообщения о том, что противник был вынужден отступить и из этого населённого пункта.

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На сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение города Суджа, а также посёлков Подол и Меловой. Украинские формирования предприняли попытку закрепиться в застройке села Заолешенка. Однако российские войска выбили врага из населённого пункта, начав зачистку прилегающих территорий.

По этим территориям противник продолжает наносить артиллерийские удары из глубины Сумской области, стараясь нанести максимальный ущерб российским подразделениям. В освобождённой Судже ведутся работы по обследованию территории и разминированию.

Боевые действия продолжаются в лесных массивах на юге Суджанского района. До государственной границы с Украиной юго-западнее Суджи под контролем противника остаются лишь два населённых пункта — Гоголевка и Олешня. Сообщается, что российские подразделения подошли к Олешне со стороны Мелового и начали штурм. Бои продолжаются, противник оказывает сопротивление.

На территории Курской области под контролем украинских формирований остаются ещё два населённых пункта — Гуево и Горналь. В этих районах пока не наблюдается активных изменений: противник пытается удерживать позиции в Гуево, несмотря на плотную работу российских артиллеристов и операторов беспилотников. Горналь остаётся под контролем украинских сил, однако его стратегическое значение минимально.

Одновременно противник концентрирует свои резервы в лесах между Запсельем и Большой Рыбицей, где российская артиллерия и беспилотники наносят точечные удары по скоплениям техники и личного состава.

На территории Сумской области российская армия активно наступает от Новенького и Журавки, одновременно расширяя плацдарм в Басовке и западнее неё. Бои за Басовку продолжаются уже несколько дней, но к сегодняшнему утру большая часть этого населённого пункта оказалась под контролем российских войск.

Украинское командование прекрасно осознаёт невозможность долгосрочного удержания границы Сумской области. На фоне этого было принято решение об обязательной эвакуации населения из восьми сёл Юнаковской и Миропольской общин. Именно через Юнаковку ранее проходили колонны украинских вооружённых формирований для переброски сил в Курскую область. Теперь же эти районы готовятся к переходу под контроль российских войск.

Российская армия продолжает перегруппировку сил для выполнения задачи по созданию буферной зоны вдоль государственной границы России. Эта инициатива была предложена президентом Владимиром Путиным для обеспечения долгосрочной безопасности приграничных регионов.

Сумское направление становится одним из ключевых участков боевых действий на текущем этапе операции.

Российские войска демонстрируют высокую эффективность в наступательных действиях, освобождая стратегически важные населённые пункты и создавая условия для дальнейшего продвижения.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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