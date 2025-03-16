Сумское направление. Ситуация на 16.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Курско-Сумском направлении российские войска продолжают активное наступление, демонстрируя высокую эффективность в освобождении территорий и укреплении позиций. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, но наши подразделения методично выдавливают врага, создавая предпосылки для дальнейшего развития событий. К утру поступили данные о полном освобождении Гоголевки, расположенной всего в трёх километрах от пограничного пункта пропуска «Суджа». Это важный успех, который позволяет нашим войскам закрепиться на стратегически важных позициях. Сейчас российские силы находятся на холме перед пунктом пропуска, что даёт возможность контролировать подходы к Судже.

Сумское направление. Курская область. Сводка СВО от 16.03.25

Южнее Суджи образовалась значительная серая зона с эпицентром притяжения для отступающих, разрозненных групп неприятеля в Меловом. По всему периметру этого участка наши подразделения ведут атакующие действия. Из района Куриловки серьёзно работает наша артиллерия и за любыми попытками передвижения ВСУ следит недреманное око наших дроноводов. У противника пока есть неплохой шанс уходить в сторону Олешни, чем он непременно воспользуется, если наши его не опередят. Однако, в реальности говорить о каком то значительном окружении преждевременно.

Наши подразделения продолжают зачистку территории, одновременно ведя ожесточённые бои за Басовку и Журавку. В районе Басовки ни одна из сторон пока не смогла установить полный контроль, что делает этот участок фронта одной из самых напряжённых зон боевых действий. По данным перехватов, украинцы стремятся занять наиболее выгодные позиции вдоль государственной границы, чем в данный момент они и занимаются. С территории Сумской области активно работает вражеская артиллерия, а в небе вновь появилось много дронов-камикадзе. Отступавшие части ВСУ пытаются встать в оборону и разворачивают свои средства дальнего поражения.

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На Миропольском направлении российские войска ведут бои за Гуево и Горналь. Противник активно использует артиллерию и беспилотники, пытаясь удержать оборону. Однако сегодня поступили хорошие новости: наши войска вошли в Гуево и ведут бои уже внутри села. Потеря посёлка станет серьёзным ударом для украинских сил, так как откроет дорогу к Мирополью и лишит противника возможности обстреливать трассу снабжения из Большого Солдатского в Суджу.

В самом Мирополье ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днём. После массированных ударов российских беспилотников и разрушения моста через реку Псёл удержание села становится крайне сложной задачей. Логистика противника практически парализована, а резервы действуют под постоянным давлением наших сил. На данный момент под противником на курской земле остаются населенные пункты — Олешня, Меловой, Гуево, Горналь, а также Никольский Белгородский монастырь. Также, поступает информация о переброске на направление свежих украинских резервов.

Скорее всего, командование ВСУ постарается сохранить хотя бы минимальное присутствие на территории Курской области и не допустить продвижения наших войск вглубь своей территории.

На освобождённых территориях Курского приграничья российские подразделения продолжают зачистку и разминирование. Сапёры обнаружили запрещённые Женевской конвенцией противопехотные мины «Лепесток», которые ранее использовались против мирного населения на Донбассе.

Среди оставленной техники ВСУ встречаются исправные образцы вооружения, включая бронеавтомобили турецкого производства Кипри два, о поставках которых ранее не сообщалось официально.

В Судже российские войска зачищают леса вокруг города. Разрушенное здание местного краеведческого музея стало символом трагедии, через которую прошли жители региона. Также обсуждается судьба разрушенного магазина сети «Пятёрочка», который украинские военные использовали как базу во время оккупации. На стенах здания остались оскорбительные надписи, нанесённые боевиками ВСУ.

Интересно отметить, что глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK заявил о продолжении операций в Курской области, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа к российскому руководству пощадить попавших в окружение солдат ВСУ. По словам Сибиги, украинская армия намерена продолжать боевые действия в регионе.

Темпы продвижения российских войск остаются высокими: за период с одиннадцатого по четырнадцатое марта общая площадь освобождённых территорий составила сто пять квадратных километров со среднесуточным темпом продвижения семь квадратных километров. Украинская сторона перебрасывает резервы к границе, но эти меры выглядят скорее как попытка затянуть время перед неизбежным поражением.

Пока всё внимание приковано к Курской области, где происходят воистину грандиозные события, на Запорожском направлении, особенно в районе Ореховского участка, российские войска продолжают активные действия, демонстрируя решимость прорвать оборону противника. Это направление становится одним из ключевых участков текущей операции, где наши подразделения добиваются значительных успехов. Впервые с две тысячи двадцать второго года зафиксировано столь значительное продвижение. Тогда, несмотря на усилия, до Малых Щербаков дойти не удалось. Сегодня же ситуация изменилась кардинально.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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