Сумское направление. ВСУ контратакуют по всему фронту. Карта и сводка с фронта

Сумское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 23.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы коротко поговорим о бывшем Курском, а ныне Сумском направлении, где противник накопив резервы ведёт контратакующие действия. Итак…

В субботу, задействовав большое количество пехоты и прикрываемый огнём артиллерии неприятель в ходе ожесточенных боёв, с большими потерями, вернул под свой контроль Андреевку, а в течении прошедших суток пытается закрепиться и продолжить движение в направлении Алексеевки, пытаясь не столько развить прорыв сколько купировать наше продвижение на Малую Корчаковку. Российские вооруженные силы ведут активное противодействие, применяя артиллерию и уничтожая нечисть в стрелковых боях.

Сумское направление. Новости СВО. Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

В результате массированного наступления украинских войск, несколько наших бойцов попали в плен в районе Андреевки. День спустя враг выложил видео с их расстрелом. Показать здесь эти кадры мы не можем, но в Телеграме вы легко найдёте подробности. Это — военное преступление… Известны имена отдававших приказ и непосредственных исполнителей. Возмездие придёт быстро и неотвратимо.

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А в данный момент на Сумском участке, протяженностью в двадцать пять километров Командование ВСУ бросает в бой резервы, надеясь выровнять линию фронта, и имеет частичный успех.

За сутки противник предпринял семнадцать контратак. Трижды пытался штурмовать Алексеевку, четвёртая попытка успешна. Четыре раза атаковал Яблоновку из района Варачино, пять атак провалились у Садков, и ещё несколько — у Кондратовки, Новониколаевки, Андреевки и в Юнаковке. То есть, неприятелю хватает резервов, снятых с других направлений, чтобы контратаковать здесь широким фронтом.

Однако, последствия этого мясного контрнаступления уже ощущается в других районах. Под Северском противнику резко поплохело, в междуречье Волчьей и Солёной обвал фронта, в районе границы Донецкой и Днепропетровской областей наше стремительное продвижение, на Запорожском направлении, под Покровском, Торецком, Часов Яром, о чём мы более подробно поговорим в следующих сводках.

Ситуация стремительно развивается.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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