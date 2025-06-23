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Сумское направление
Сумское направление

Сумское направление. ВСУ контратакуют по всему фронту. Карта и сводка с фронта

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:54 23.06.2025

Сумское направление. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 23.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы коротко поговорим о бывшем Курском, а ныне Сумском направлении, где противник накопив резервы ведёт контратакующие действия. Итак…

В субботу, задействовав большое количество пехоты и прикрываемый огнём артиллерии неприятель в ходе ожесточенных боёв, с большими потерями, вернул под свой контроль Андреевку, а в течении прошедших суток пытается закрепиться и продолжить движение в направлении Алексеевки, пытаясь не столько развить прорыв сколько купировать наше продвижение на Малую Корчаковку. Российские вооруженные силы ведут активное противодействие, применяя артиллерию и уничтожая нечисть в стрелковых боях.

Сумское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

В результате массированного наступления украинских войск, несколько наших бойцов попали в плен в районе Андреевки. День спустя враг выложил видео с их расстрелом. Показать здесь эти кадры мы не можем, но в Телеграме вы легко найдёте подробности. Это — военное преступление… Известны имена отдававших приказ и непосредственных исполнителей. Возмездие придёт быстро и неотвратимо.

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Сумское направление

А в данный момент на Сумском участке, протяженностью в двадцать пять километров Командование ВСУ бросает в бой резервы, надеясь выровнять линию фронта, и имеет частичный успех.

Узнайте больше:  Северское направление. Новости СВО сегодня. Наступление РФ. Карта и сводка СВО

За сутки противник предпринял семнадцать контратак. Трижды пытался штурмовать Алексеевку, четвёртая попытка успешна. Четыре раза атаковал Яблоновку из района Варачино, пять атак провалились у Садков, и ещё несколько — у Кондратовки, Новониколаевки, Андреевки и в Юнаковке. То есть, неприятелю хватает резервов, снятых с других направлений, чтобы контратаковать здесь широким фронтом.

Южнодонецкое направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Южнодонецкое направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Северское направление. Новости СВО.  Обстановка на 23.06.25. Карта и сводка СВО.

Однако, последствия этого мясного контрнаступления уже ощущается в других районах. Под Северском противнику резко поплохело, в междуречье Волчьей и Солёной обвал фронта, в районе границы Донецкой и Днепропетровской областей наше стремительное продвижение, на Запорожском направлении, под Покровском, Торецком, Часов Яром, о чём мы более подробно поговорим в следующих сводках.

Ситуация стремительно развивается.

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Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Сумское направление. Карта и сводка СВО. Обстановка на 23.06.25. 

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Сумское направление
Покровское направление
Курская область
Северское направление.
Константиновка
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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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