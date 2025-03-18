Торецк. Ситуация на 18.03.25, Новости сегодня. Карта СВО. Торецк, ключевой населённый пункт Донецкой области, стал ареной одних из самых ожесточённых боёв текущего конфликта. Несмотря на заявления о полном освобождении города, линия фронта остаётся динамичной, а противник продолжает предпринимать отчаянные попытки вернуть утраченные позиции. Ситуация в городе напоминает «слоёный пирог»: позиции российских и украинских войск разделяют всего несколько домов. Это приводит к постоянным перестрелкам, хаосу и сложностям в управлении подразделениями. В последние недели ВСУ стянули к Торецку значительные силы, включая элитные подразделения. Однако их попытки переломить ситуацию неизменно заканчиваются большими потерями.

Торецк (Дзержинск). Сводка СВО от 18.03.25

Одним из ключевых эпизодов стало освобождение шахты «Центральная», которая долгое время оставалась укрепрайоном ВСУ. После её взятия российскими войсками украинская сторона признала потерю позиций, но продолжает утверждать, что контроль над городом остаётся спорным. После потери шахты, украинская армия была вынуждена внести значительные поправки в свою тактику.

Одним из ключевых изменений стало усиление фланговой обороны. ВСУ начали использовать более маневренные подразделения для защиты флангов, чтобы предотвратить окружение и обеспечить безопасность основных сил. Это включало в себя активное использование разведывательных групп и снайперов для контроля подходов к городу.

Наиболее ожесточённые столкновения фиксируются в микрорайоне Забалка. Украинские подразделения ежедневно проводят контратаки, пытаясь пробиться к центру города. Однако российские войска стабилизировали ситуацию и методично зачищают районы, куда противник успел проникнуть.

ВСУ активно применяют тактику проникновения небольшими группами в городскую застройку. Украинские штурмовики занимают дома и подвалы, используя их как укрытия для ведения огня. Однако такая тактика оборачивается большими потерями: российская артиллерия и авиация держат под прицелом все основные маршруты передвижения противника.

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На юго-западных подступах к городу ВСУ предпринимают попытки продвинуться в районе Пантелеймоновки, стремясь создать угрозу флангу российских войск. Однако эти усилия не приносят результатов: российские силы удерживают позиции и продолжают наступление на западном фланге, закрепляясь на рубеже Водяное Второе — Зеленое Поле.

Когда нашим штурмовикам удастся взять Александрополь и продвинуться в направлении Зари, огромный карман южнее окажется зашитым. Неприятель всеми средствами старается не допустить такого исхода.

Стратегическое значение Торецка трудно переоценить. Через город проходят дороги, ведущие к другим крупным населённым пунктам Донецкой области. Потеря Торецка ослабляет позиции ВСУ в Часовом Яре, где уже несколько месяцев идут уличные бои. ВСУ удерживают позиции в микрорайоне Новосеверный, но российские войска контролируют большую часть города. Если Торецк будет потерян, это может привести к более активным действиям против Часова Яра.

Потеря Торецка для ВСУ будет иметь значительные стратегические последствия. Этот город является ключевым опорным пунктом на пути к Константиновке и Краматорско-Славянской агломерации. Если ВСУ потеряют контроль над Торецком, это откроет путь российским войскам для дальнейшего продвижения на запад Донецкой области.

Потеря Торецка сделает Константиновку следующим рубежом обороны. Этот город имеет обширную промышленную зону с подземными сооружениями, что делает его удобным местом для создания линии обороны. Однако если российские войска подойдут к Константиновке, ВСУ столкнутся с серьёзной угрозой потери ещё одного крупного города.

ВСУ, скорее всего, будут вынуждены перегруппироваться и укрепить оборону на новых рубежах. Вблизи Торецка уже созданы фортификации, которые должны сдерживать российские войска в случае отхода ВСУ из города. Однако эффективность этих мер будет зависеть от способности ВСУ удерживать ключевые позиции и не допускать глубоких прорывов российских войск.

Бои за Торецк демонстрируют всю сложность современной войны в условиях городской застройки. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, российские войска продолжают методично вытеснять ВСУ из города, используя преимущества в артиллерии, авиации и беспилотных системах. Торецк стал символом стойкости российских войск и одновременно примером того, как упорство противника может замедлить развитие операции.

Однако динамика последних дней указывает на то, что кризис на этом направлении близок к завершению, а дальнейшие действия российских сил могут привести к стратегическому прорыву на Донбассе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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