Торецкий прорыв. Обстановка на 01.07.24 (сегодня)

Торецкое направление. 01.07.24 (сегодня). События на фронтах специальной военной операции (СВО) продолжают развиваться динамично и напряжённо. На различных направлениях наблюдаются значительные перемещения войск и изменения в линиях обороны и наступления. Российские силы добились успехов на Торецком, Покровском и других направлениях, продвигаясь вглубь оборонительных позиций ВСУ. В то же время украинские войска продолжают контратаки, стараясь удержать стратегически важные населённые пункты и рубежи. Рассмотрим подробнее развитие событий на основных направлениях.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 1 Торецкое направление
- 2 Новости СВО на Украине сегодня — 01.07.24
- 3 Покровское направление
- 4 Лиманское направление
- 5 Бахмутское направление
- 6 Авдеевско-Константиновское направление
- 7 Северское направление
- 8 Запорожское направление
- 9 Краснолиманское направление
- 10 Харьковское направление
- 11 Усиление активности НАТО у границ России и Беларуси: напряжение растет
- 12 Новости СВО на Украине — Торецкое направление
- 13 Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн
- 14 НОВОСТИ СВО — СВОДКИ
Торецкое направление
На Торецком направлении российские войска достигли значительного успеха, вклинившись в оборону ВСУ на глубину до 2,6 км и ширину до 5,6 км. Этот прорыв был неожиданным для украинского командования, которое ожидало окружения Торецка с юга. Российские силы прошли через передовые позиции ВСУ и вошли в село Южное, продвигаясь по улицам Ленина, Красной и Харьковской до Соцгородка. Отмечается, что удары на Торецк с востока были непредвиденными для украинской стороны.
Кроме того, российские войска прорвались в населенный пункт Северное (Кирово) под Торецком. МО РФ утверждает, что этот успех был достигнут благодаря подземному тоннелю, прорыв которого позволил выйти в тыл одному из опорных пунктов ВСУ. Также сообщается о продвижении российских сил к окраинам Пивничного и вдоль окраин Пивденного в сторону дороги, ведущей на Нью-Йорк.
Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!
Новости СВО на Украине сегодня — 01.07.24
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска успешно продвинулись в нескольких населенных пунктах, включая Евгеньевку, Новоалександровку и Сокол. Здесь продолжаются ожесточенные бои, противник контратакует, но российские силы удерживают свои позиции и продолжают наступление.
Лиманское направление
Украинская армия проводит контрнаступление со стороны Тернов вдоль балки Круглой и Широкого оврага. В районе Тернов ситуация остается сложной, противник активно контратакует, но российские войска наносят удары по штурмовым группам и бронетехнике противника.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении российские войска достигли частичного успеха у Борисо-Глебского храма в микрорайоне Канал на восточной окраине Часов Яра. Войска продолжают продвигаться, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны противника.
Авдеевско-Константиновское направление
В Соколе российские войска продвинулись в западную часть села, также имеется продвижение в восточной части Евгеньевки. Однако украинские силы продолжают контратаковать, что осложняет быстрое взятие этих населенных пунктов.
Северское направление
Российские десантники продолжают зачищать Раздоловку после освобождения, а также развивают наступление западнее села вдоль железной дороги. Продвижение осложняется водными преградами, но российские войска продолжают успешные действия.
Запорожское направление
В Запорожской области российские войска нанесли удар по месту разгрузки воинского эшелона ВСУ в городе Украинка. Уничтожены бронетехника и личный состав противника. Оперативно-тактической ракетой «Искандер» был поражен эшелон с танками и личным составом в Вольнянске.
Краснолиманское направление
Ситуация в районе Тернов остается сложной, противник проводит контратаки, но российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ. В балке Круглой был нанесен удар по штурмовой группе и единице вражеской бронетехники. В Яре Ближнем также нанесено огневое поражение противнику.
Харьковское направление
На Харьковском направлении в районе Волчанска российская артиллерия уничтожила вражескую переправу и ликвидировала около 30 украинских военнослужащих. В районе многоэтажек российским войскам удалось занять три высотки и выбить противника с данного участка. Авиация РФ накрыла позиции противника в южной части города.
Городские бои на Харьковском направлении — атмосферное видео
Кадры продвижения одного из российских подразделений в ходе уличных боёв в населенном пункте. Российские войска продолжают продвижение в Волчанске и ведут бои в ряде других населенных пунктов области.
Новости СВО на Украине — Торецкое направление
Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн
Карта СВО по данным портала LostArmour.info
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
Узнайте больше — Здесь.
Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация