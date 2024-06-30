Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)

Торецкое направление сегодня 30.06.24. Группировка войск «Центр» продолжает наступательную операцию от Горловки к Торецку. После освобождения Шумов российские подразделения заняли Ленинское и вошли в Южное. Продолжается штурм Нью-Йорка (Новгородское), где наши штурмовики продвинулись с юга, заняв ряд домов. Также идет продвижение в Северном (Пивничное), где наши бойцы укрепляются в восточных и юго-восточных частях поселка. В районе Озаряновки — Дружбы российские подразделения выбили ВСУ из высохших водохранилищ и заняли террикон шахты «Восточная». Российская авиация активно поддерживает наземные войска, нанося удары по позициям противника.

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Новости СВО на Украине сегодня — 30.06.24

Северское направление

Российские десантники выбили противника из Раздоловки и полностью контролируют населенный пункт. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, но они безуспешны. Позиционные бои ведутся вдоль железнодорожной насыпи северо-западнее Раздоловки и со стороны Веселого.

Артемовское направление

Интенсивные бои продолжаются в районе Часова Яра. Российские войска продвинулись на территории завода Гидрожелезобетон и вошли в урочище Орлова севернее микрорайона Канал. Под Калиновкой наши силы отбили овраг и подошли вплотную к каналу Северский Донец-Донбасс. Передовые отряды пересекли канал и продвинулись в микрорайоне Канал.

Донецкое направление

Российские войска продвинулись в направлении Максимильяновки, заняв позиции на окраинах улиц Центральная и Октябрьская. В Красногоровке российские подразделения продвинулись на два квартала, выдавив ВСУ почти на окраину. Севернее Парасковиевки наши войска подошли к застройке в Константиновке, по которой активно работает артиллерия. Российские подразделения расширили зону контроля в Максимильяновке и продвинулись юго-западнее Победы.

Авдеевское направление

Российские войска фактически освободили Сокол, продолжая зачистку окраин. Бои идут за посадки на севере села и за Евгеновку, где наши силы закрепились на восточной окраине. Тяжелые бои продолжаются в районе Новосёловки Первой.

Краснолиманское направление

Российские войска вернули позиции восточнее Тернов. После неудачных лобовых атак наши силы наступают с севера, охватывая село. В Купянском направлении российские подразделения продвинулись юго-восточнее Синьковки и расширили зону контроля до прудов у Петропавловки. У Кисловки российские войска продвинулись на запад у железнодорожной ветки на Купянск, выбив ВСУ из лесополос восточнее Артемовки (Мясожаровки).

Харьковское направление

В Волчанске российские подразделения подтвердили контроль над Агрегатным заводом. Противник предпринимает попытки восстановить переправу через реку Волчья, используя танковый мостоукладчик, но теряет технику и личный состав. По району Глубокого российские силы активно используют бронетехнику для подавления противника.

Херсонское направление

В районе Антоновского моста продолжаются бои. Российские войска уничтожают вражеские катера и зенитные установки ВСУ.

Запорожское направление

Российские войска продвигаются возле Вербового и активно работают артиллерией у Малой Токмачки. Нанесены удары по перевалочной базе ВСУ на железнодорожной станции Янцево. Преимущество в дронах остается за ВСУ, но российские силы продолжают минировать подъездные пути.

Южно-Донецкий фронт

Российские подразделения продвинулись в Урожайном. Попытки ВСУ контратаковать Старомайорское со стороны Макаровки пресекаются нашими расчетами БПЛА и артиллерией.

Новости СВО на Украине

Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн (Торецкое направление)

Карта СВО по данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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