Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)
актуально в республике
Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)
Торецкое направление - Карта СВО

Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 10:00 30.06.2024

Торецкое направление сегодня 30.06.24. Группировка войск «Центр» продолжает наступательную операцию от Горловки к Торецку. После освобождения Шумов российские подразделения заняли Ленинское и вошли в Южное. Продолжается штурм Нью-Йорка (Новгородское), где наши штурмовики продвинулись с юга, заняв ряд домов. Также идет продвижение в Северном (Пивничное), где наши бойцы укрепляются в восточных и юго-восточных частях поселка. В районе Озаряновки — Дружбы российские подразделения выбили ВСУ из высохших водохранилищ и заняли террикон шахты «Восточная». Российская авиация активно поддерживает наземные войска, нанося удары по позициям противника.

Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!

Новости СВО на Украине сегодня — 30.06.24

Северское направление

Российские десантники выбили противника из Раздоловки и полностью контролируют населенный пункт. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, но они безуспешны. Позиционные бои ведутся вдоль железнодорожной насыпи северо-западнее Раздоловки и со стороны Веселого.

Артемовское направление

Часов ЯР - Канал

Карта СВО — Часов Яр

Интенсивные бои продолжаются в районе Часова Яра. Российские войска продвинулись на территории завода Гидрожелезобетон и вошли в урочище Орлова севернее микрорайона Канал. Под Калиновкой наши силы отбили овраг и подошли вплотную к каналу Северский Донец-Донбасс. Передовые отряды пересекли канал и продвинулись в микрорайоне Канал.

Донецкое направление

Российские войска продвинулись в направлении Максимильяновки, заняв позиции на окраинах улиц Центральная и Октябрьская. В Красногоровке российские подразделения продвинулись на два квартала, выдавив ВСУ почти на окраину. Севернее Парасковиевки наши войска подошли к застройке в Константиновке, по которой активно работает артиллерия. Российские подразделения расширили зону контроля в Максимильяновке и продвинулись юго-западнее Победы.

Узнайте больше:  Возвращение ФАБ-3000-М54: Современные возможности тяжелой авиабомбы

Авдеевское направление

Российские войска фактически освободили Сокол, продолжая зачистку окраин. Бои идут за посадки на севере села и за Евгеновку, где наши силы закрепились на восточной окраине. Тяжелые бои продолжаются в районе Новосёловки Первой.

Краснолиманское направление

Российские войска вернули позиции восточнее Тернов. После неудачных лобовых атак наши силы наступают с севера, охватывая село. В Купянском направлении российские подразделения продвинулись юго-восточнее Синьковки и расширили зону контроля до прудов у Петропавловки. У Кисловки российские войска продвинулись на запад у железнодорожной ветки на Купянск, выбив ВСУ из лесополос восточнее Артемовки (Мясожаровки).

Харьковское направление

Волчанск - Карта СВО

Волчанск — Карта СВО

В Волчанске российские подразделения подтвердили контроль над Агрегатным заводом. Противник предпринимает попытки восстановить переправу через реку Волчья, используя танковый мостоукладчик, но теряет технику и личный состав. По району Глубокого российские силы активно используют бронетехнику для подавления противника.

Херсонское направление

В районе Антоновского моста продолжаются бои. Российские войска уничтожают вражеские катера и зенитные установки ВСУ.

Запорожское направление

Российские войска продвигаются возле Вербового и активно работают артиллерией у Малой Токмачки. Нанесены удары по перевалочной базе ВСУ на железнодорожной станции Янцево. Преимущество в дронах остается за ВСУ, но российские силы продолжают минировать подъездные пути.

Южно-Донецкий фронт

Российские подразделения продвинулись в Урожайном. Попытки ВСУ контратаковать Старомайорское со стороны Макаровки пресекаются нашими расчетами БПЛА и артиллерией.

Карта боевых действий СВО - Новости СВО

Новости СВО на Украине

Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн (Торецкое направление)

Яндекс КартыЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Карта СВО по данным портала LostArmour.info

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

Узнайте больше — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Торецкое направление. Обстановка на 30.06.24 (сегодня)
Наступление на Торецк: ВС РФ продвигаются к Нью-Йорку и Железному
Возвращение ФАБ-3000-М54: Современные возможности тяжелой авиабомбы
Карта СВО сегодня — 24.06.24 — Авдеевское направление
Авдеевское направление. Обстановка 24.06.24. Карта СВО
Новости СВО. Обстановка на 23.06.24. Карта СВО
Карта СВО — Часов Яр сегодня — 22.06.24
Карта СВО — 22.06.24 — Харьковское направление сегодня
Харьковское направление сегодня — 22.06.24. Карта СВО
Карта СВО сегодня — 21.06.24 — Авдеевское направление сейчас
Карта СВО сегодня — 20.06.24 — Авдеевское направление
Карта СВО сегодня — 19.06.24 — Харьковское направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 209

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Спецоперация

Комментарии для сайта Cackle
Спецоперация
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.