Торецкое направление 1.08.24, сегодня. На Торецком направлении российские войска продолжают наступление, достигнув значительных успехов в пригородах Торецка. В последние недели российские подразделения продвинулись в восточных пригородах, включая населенные пункты Северное и Железное. По неподтвержденным данным, Железное сейчас перешло под полный контроль российских войск.

Контроль над территорией вокруг шахты им. Артема позволяет российским войскам угрожать украинским позициям в Новгородском с северной стороны. Это создаёт потенциальную угрозу окружения для украинских войск, усиливая давление на их позиции. Авиация ВС РФ наносит удары по наиболее укрепленным зданиям в Торецке, подготавливая город к штурму.

Согласно украинским источникам, ВСУ также активизировали свои действия на этом направлении. Украинские военные утверждают, что они оказывают упорное сопротивление и наносят контрудары, чтобы сдерживать продвижение российских войск. По данным украинского Генштаба, ситуация в Торецке остаётся напряжённой, но контролируемой.

Наиболее активные действия ведутся в районе н.п. Весёлое, где российские силы добились успехов, выбив ВСУ из центральной части населённого пункта. Закрепившись на новых рубежах, российские подразделения продолжают наступательные операции.

В районе Нью-Йорка на Торецком направлении российские войска продолжают активные наступательные действия. Контроль над улицами Гагарина, Ленина и Партизанская позволяет российским войскам угрожать украинским позициям в центре Нью-Йорка и подготовить почву для дальнейших наступательных операций. По мере продвижения, ВС РФ усиливают свои оборонительные рубежи, создавая укреплённые пункты для защиты от возможных контратак. Наступление российских войск в районе Нью-Йорка вызывает серьёзное беспокойство у украинской стороны. Успешное закрепление на стратегически важных улицах позволяет ВС РФ усиливать давление и готовиться к дальнейшим операциям, что может оказать решающее влияние на ход боевых действий на Торецком направлении.

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 1 августа 2024 года

Херсонское направление

На Херсонском участке без изменений. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают расширять контроль над островной зоной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливали села на левом берегу, что привело к ранениям мирных жителей. Важным аспектом является контроль островной зоны, так как это стратегически важное направление для обеих сторон. Несмотря на регулярные обстрелы, ситуация остается стабильной, и обе стороны сосредоточены на удержании своих позиций.

Покровское направление

На Покровском направлении, согласно последним сводкам, продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска предпринимают попытки наступления, сталкиваясь с упорным сопротивлением украинских сил. ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги к селу Желанному. Идут бои в Веселом и на окраинах Сергеевки. Сообщается, что, двигаясь вдоль железнодорожной линии, российские войска вышли в тыл ключевому опорному пункту ВСУ на этом участке. В случае успеха украинская оборона может значительно ослабнуть. Интенсивные бои продолжаются в районе Воздвиженки и Тимофеевки, где ВСУ стягивают резервы в Карловку. Бои здесь особенно ожесточенные, с участием тяжелой артиллерии и авиации. Динамика продвижения российских войск отражена на карте: Узнайте больше: Покровское направление 27.07.24. Успехи ВС РФ. Сводка СВО

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. Сообщается, что ВС РФ отбили несколько опорных пунктов ВСУ к северу от Работино. Российская авиация активно применяет фугасные авиабомбы (ФАБ) по позициям ВСУ в районе Малой Токмачки. Бои в этом регионе характеризуются высокой интенсивностью и постоянными изменениями линии фронта. Контроль над населенными пунктами, такими как Работино и Малая Токмачка, играет ключевую роль в стратегических планах обеих сторон.

Южно-Донецкое направление

ВС РФ сосредоточены на расширении зоны контроля восточнее Урожайного, выравнивая фланг для безопасности при будущих наступлениях. ВСУ подтягивают резервы в район Макаровки и минируют дороги, чтобы замедлить продвижение российских войск. Зона боевых действий в этом районе постоянно меняется, что требует высокой мобильности и адаптивности от обеих сторон. Контроль над ключевыми дорогами и населенными пунктами остается критически важным для успеха операции.

Донецкое направление

ВС РФ оттеснили основные силы ВСУ из городской части Красногоровки, однако предстоит зачистка оставшихся подразделений ВСУ на северном берегу реки Лозовая. В Константиновке идут активные встречные бои, российские войска закрепились на восточной окраине и усиливают натиск. Между Константиновкой и Победой ВС РФ выбивают ВСУ из нескольких опорных пунктов для безопасности передвижения по ближайшей дороге. Южнее идут бои на пути к трассе на Угледар, авиация наносит удары по резервам ВСУ в селе Водяное, западнее трассы.

Артемовское направление

ВС РФ расширяют плацдарм к северу от микрорайона Новый на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. ВСУ подтянули резервы в Часов Яр, где идут встречные бои с использованием дронов и артиллерии. Противник активно укрепляет свои позиции и пытается контратаковать, но российские войска продолжают продвигаться вперед. Контроль над Часовым Яром играет ключевую роль в дальнейших планах наступления на Артемовск.

Северское направление

ВС РФ ведут бои в южной части Переездного. В районе Ивано-Дарьевки российские войска зачищают территории и выравнивают фронт. Эти действия направлены на укрепление позиций и создание условий для дальнейшего наступления. Локальные бои продолжаются с переменным успехом для обеих сторон.

Краснолиманское направление

Локальные бои у Макеевки без особых изменений. Ожесточенные столкновения продолжаются, но линия фронта остается относительно стабильной. Обе стороны продолжают укреплять свои позиции и готовиться к возможным наступательным действиям.

Купянское направление

Армия России пробивается от Песчаного к реке Оскол, но пока без существенных продвижений. ВС РФ активно атакуют позиции ВСУ, пытаясь прорвать оборону. Несмотря на сложные условия, российские войска продолжают попытки продвинуться вперед и укрепить свои позиции.

Харьковское направление

В Волчанске идут ожесточенные бои, российские войска имеют тактические успехи. Зеленский посетил Волчанск, где приказал взять город любой ценой. В Липцах российские войска отбили у ВСУ позиции, уступленные во время контрнаступления последних месяцев. Ситуация остается напряженной, обе стороны активно используют артиллерию и авиацию для поддержки своих позиций.

Карта боевых действий СВО 31.07.24 сегодня, онлайн. Торецкое направление

По данным портала LostArmour.info;

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