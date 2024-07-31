Торецкое направление сегодня 31.07.24. Карта СВО. Продолжают поступать сообщения о неожиданном наступлении российских войск на Торецком участке фронта. Это может привести к быстрой эскалации событий для ВСУ. Украинские каналы сообщают о начале боев за город, но подтверждений пока нет. Если штурмовым подразделениям ВС РФ удалось пробиться в город, значит, основные оборонительные рубежи ВСУ прорваны, и отступление в жилые районы лишь временно отсрочит сдачу города.

Тактически ситуация под Торецком напоминает сценарий в Очеретино, где основные силы российских войск движутся вдоль господствующей высоты с железной дорогой от Горловки. Активно действует оперативно-тактическая и армейская авиация, уничтожая очаги сопротивления и укрепрайоны ВСУ. В Железном и Северном продолжаются бои на подступах к Торецку. Российские войска занимают частную и многоквартирную застройку, чтобы укрепить позиции. Вероятно, в ближайшее время основные силы сосредоточатся на захвате терриконов шахты имени Артема и шахты «Северная», что даст значительное преимущество в штурме города. Артиллерия и КАБы наносят удары по Торецку, пытаясь разрушить инфраструктуру и облегчить штурм.

Начало битвы за Торецк – вопрос ближайшего времени. Отдельные группы уже прорывались в город, но были выбиты. После захвата Железного российские войска могут ударить в тыл украинской группировке в Нью-Йорке, ухудшая условия обороны и ставя под угрозу соседние позиции.

Противник подтверждает, что «ВС РФ продвинулись широким охватом в городе Железном и посёлке Северное на участке шириной до 4 км на глубину до 1 км. В Северном они продвинулись в частном секторе и продвигаются вперед к административной границе Торецка. В Нью-Йорке идут встречные бои.»