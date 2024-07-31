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Торецкое направление сегодня. Продвижение ВС РФ. Сводка СВО

Торецкое направление сегодня. Продвижение ВС РФ. Сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:51 31.07.2024

Торецкое направление сегодня 31.07.24. Карта СВО. Продолжают поступать сообщения о неожиданном наступлении российских войск на Торецком участке фронта. Это может привести к быстрой эскалации событий для ВСУ. Украинские каналы сообщают о начале боев за город, но подтверждений пока нет. Если штурмовым подразделениям ВС РФ удалось пробиться в город, значит, основные оборонительные рубежи ВСУ прорваны, и отступление в жилые районы лишь временно отсрочит сдачу города.

Нью Йорк. Карта СВО

Нью Йорк. Карта СВО

Тактически ситуация под Торецком напоминает сценарий в Очеретино, где основные силы российских войск движутся вдоль господствующей высоты с железной дорогой от Горловки. Активно действует оперативно-тактическая и армейская авиация, уничтожая очаги сопротивления и укрепрайоны ВСУ. В Железном и Северном продолжаются бои на подступах к Торецку. Российские войска занимают частную и многоквартирную застройку, чтобы укрепить позиции. Вероятно, в ближайшее время основные силы сосредоточатся на захвате терриконов шахты имени Артема и шахты «Северная», что даст значительное преимущество в штурме города. Артиллерия и КАБы наносят удары по Торецку, пытаясь разрушить инфраструктуру и облегчить штурм.

Начало битвы за Торецк – вопрос ближайшего времени. Отдельные группы уже прорывались в город, но были выбиты. После захвата Железного российские войска могут ударить в тыл украинской группировке в Нью-Йорке, ухудшая условия обороны и ставя под угрозу соседние позиции.

Противник подтверждает, что «ВС РФ продвинулись широким охватом в городе Железном и посёлке Северное на участке шириной до 4 км на глубину до 1 км. В Северном они продвинулись в частном секторе и продвигаются вперед к административной границе Торецка. В Нью-Йорке идут встречные бои.»

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 31 июля 2024 года

Авдеевское направление

Желанное. Карта СВО

Желанное. Карта СВО

На Авдеевском направлении севернее Прогресса ВС РФ вошли в Тимофеевку и пробиваются к трассе Константиновка-Красноармейск (Покровск). Делают это хитро, в обход Воздвиженки, где ВСУ пока упорно сопротивляются. Юго-западнее Прогресса есть продвижение вдоль ж/д на Желанное. Идут бои в Веселом, где наши плотно закрепились. В Карловке по-прежнему тяжелые бои почти без продвижения. Бои идут на выступе фронта у н.п. Веселое, наши подразделения действуют в самом населенном пункте, а также на южной части выступа, расширяя зону контроля в сторону Желанного и Сергеевки. Южнее, у Карловского водохранилища, ВС России выжигают позиции противника: враг перебросил подкрепления в надежде стабилизировать фронт.

«Русским удалось продвинуться вдоль железной дороги и пока не удается найти эффективный способ, как их остановить».

О ситуации на Покровском направлении рассказал военный 1-го батальона 68-й егерской бригады ВСУ Александр с позывным «Рено». Сложность в том, что под колеей есть проходы и укрытия, позволяющие российским силам накапливать пехоту и проводить массированные штурмы. К сожалению, ситуация достаточно напряженная, и если в полях нам удается их сдерживать, так мы постепенно отступаем, но это контролируемое отступление, то здесь им удалось найти слабое место, и они им пользуются», — рассказал он.

Северское направление

На Северском участке ВС РФ подтягивают фланг от Спорного к Ивано-Дарьевке, отвоевали участок до 4 км в ширину и почти на 1,5 км в глубину. От Раздоловки ВС РФ подошли вплотную к Переездному, заняли холмы к востоку от села и закрепились на южной окраине. Из Переездного можно перебраться на западный берег реки Бахмутка и взять село Федоровка. Такой сценарий открывает еще более западный маршрут движения на Северск или его западный охват.

Узнайте больше:  Покровское направление 27.07.24. Успехи ВС РФ. Сводка СВО

Продвижение ВС РФ возле Часов Яра

На Артемовском направлении ВС РФ стараются развить успех, достигнутый форсированием канала Северский—Донец-Донбасс на северном фланге Часов Яра. В самом городе идут стрелковые бои, работает артиллерия и дроны. Каждый день на этом направлении есть тактические успехи. С учетом сложностей рельефа — отличный результат.

Южнодонецкое направление

Бои южнее Победы и продвижение к трассе Т-05-24 со стороны Владимировки продолжаются. На протяжении месяца российские войска ведут интенсивные бои на всей протяженности линии фронта Южнодонецкого направления. Сегодня появились кадры атаки колонны бронетехники вдоль трассы Т-05-24 со стороны Победы. Учитывая тот факт, что техника смогла проехать минимум на полтора километра, едва ли это было бы возможно без зачистки украинских позиций восточнее. Таким образом опорные пункты ВСУ в лесополосах к востоку также перешли под контроль ВС РФ. Здесь же на днях был подбит Leopard 2A4, противник, вероятно, вновь задействует данный тип техники для попытки замедления наступления российских войск.

Херсонское направление

С Херсонского направления сообщают, что значительная часть островов находится под контролем российских войск, еще часть — в серой зоне. ВС РФ поразили станцию РЭБ и орудие ВСУ на правом берегу.

Запорожский участок

На Запорожском участке ВС РФ поразили автоколонну ВСУ севернее линии фронта, у Новоданиловки. Наша артиллерия достает позиции ВСУ в районе Малой Токмачки.

Донецкий фронт

На Донецком фронте бои в Красногоровке выходят на окраины. С мест сообщают, что ВС РФ занимают позиции на севере города вдоль реки Лозовая, ВСУ — на северном берегу, но наши стараются пересекать реку и занимать плацдармы, чтобы не снижать набранный темп наступления. По оперативным данным, нашим военным удалось закрепиться на юго-восточной окраине Константиновки. С севера к ней пробиваются наши части от Победы, чтобы создать давление на ВСУ с трех сторон. Ждём подтверждения, что отдельные части ВСУ выходят из восточной части Константиновки, чтобы избежать окружения.

Константиновка.-Карта-СВО_31.07.24

Константиновка. Карта-СВО

Россияне смогли продвинуться в сторону Константиновки, что на кураховском направлении, заявляет офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Так он комментирует широко разошедшееся вчера видео ударов по российской колонне с техникой, которая наступала в районе Новомихайловки. Официально Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где было 16 попыток прорыва. Однако военный пишет, что «наши десантники хорошо отработали, но и у противника не без успехов, фактически началась битва за Константиновку».

Константиновка имеет важное значение, поскольку находится на дороге между Угледаром и Марьинкой, а также на юго-восточных подступах к Курахово.

Краснолиманский участок

На Краснолиманском участке локальные бои у Макеевки и Тернов. Линия соприкосновения без изменения.

Купянское направление

На Купянском направлении ВС РФ продвинулись к северу и западу от Песчаного, атакуют, стараясь разрезать фронта на две части. Интенсивные бои почти без продвижения идут у Стельмаховки.

Харьковский фронт

С Харьковского фронта сообщают, что ВСУ тянут новые резервы. ВСУ активно пытаются форсировать реки в Волчанске, контратакуют, наши всеми силами рубежи держат. В Глубоком ВСУ предприняли 4 атаки за сутки, все их наши отбили. По оценкам ГрВ «Север», противник продолжает попытки создания благоприятных условий для проведения масштабного контрнаступления. ВС России по местам сосредоточения сил противника наносят удары ФАБ-1500 и ФАБ-3000, а также артиллерией.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 31.07.24 сегодня, онлайн. Торецкое направление

По данным портала LostArmour.info;

Узнайте больше — Здесь.

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