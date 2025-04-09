Торецкое направление. Ситуация на фронте сегодня. Новости СВО. Карта и сводка СВО

Торецкое направление. Торецк (Дзержинск). Ситуация на 09.04.25, Карта и сводка СВО. Несмотря на отчаянное сопротивление украинских формирований, их позиции постепенно рушатся под напором наших подразделений, которые, проявляя мужество и героизм, шаг за шагом освобождают родную землю от врага. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что инициатива прочно удерживается в руках российских бойцов, что позволяет уверенно двигаться к поставленным целям, несмотря на все попытки неприятеля переломить ситуацию.

Торецкое направление. Ситуация на 09.04.25, Карта и сводка СВО.

На северо-западном направлении от Торецка наши передовые части продвинулись вдоль дороги на Иванополье, создавая тем самым благоприятные предпосылки для дальнейшего расширения зоны контроля. На данном участке противник испытывает серьёзные трудности, особенно в районе Щербиновки, где фронт неумолимо откатывается в сторону Константиновки. Поступающие с передовой данные свидетельствуют о крайне тяжёлой ситуации для вооружённых сил Украины, которая усугубляется постоянным накоплением сил российской армии и её методичным продвижением вперёд.

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Группа «Юг» вооружённых сил Российской Федерации продолжает развивать наступление из Пантелеймоновки в направлении Зелёного Поля. В районе Валентиновки и Сухой Балки идут позиционные бои, где наши подразделения прочно удерживают инициативу. В самом Торецке продолжаются ожесточённые бои за микрорайон Забалка, где противник был выбит из большей части территории. Западные окраины микрорайона остаются в так называемой «серой зоне», однако основная территория находится под нашим устойчивым контролем.

Особое внимание командование уделяет использованию подземных коммуникаций, включая стволы шахт, для выхода в тыловые зоны позиций украинских формирований. Этот тактический приём позволяет нашим штурмовым группам эффективно дезорганизовывать оборону противника, нанося неожиданные удары с тыла и закреплять достигнутые рубежи. На северо-западных окраинах Торецка российские войска продолжают расширять зону контроля, постепенно накапливая силы и средства для дальнейшего продвижения вперёд.

Усиливается давление на населённые пункты Щербиновка и Новоспасское, где противник, неся тяжёлые потери, пытается удержать свои позиции, но неумолимо теряет инициативу.

На левом фланге сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Подразделения армии России активно действуют на подступах к Сухой Балке и на окраинах Валентиновки, неуклонно продвигаясь вперёд и расширяя зону контроля.

После освобождения населённых пунктов Пантелеймоновка и Александрополь нашим войскам удалось продвинуться на расстояние около одного километра в западном направлении.

Это обеспечивает выход к дороге, ведущей через Александро-Калиново к трассе Покровск–Константиновка, с последующим вероятным выходом к Старой Николаевке.

Продвижение российских войск в районе Торецка и по линии Александрополь–Сухая Балка способствует формированию охвата узла обороны вооружённых сил Украины в районе Щербиновки. Этот населённый пункт противник превратил в мощный укрепрайон, который до недавнего времени сдерживал наше наступление со стороны Нелеповки. Однако постоянное и методичное давление российских войск постепенно разрушает оборонительные рубежи противника, подготавливая условия для его окончательного разгрома.

Анализируя общую ситуацию на Торецком направлении, можно с уверенностью сказать, что инициатива прочно удерживается в руках российских войск, которые, шаг за шагом, освобождают родную землю от неприятеля.

Несмотря на отчаянное сопротивление украинских формирований, их оборона постепенно рушится под напором наших подразделений, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения вперёд и достижения поставленных целей. Битва за Торецк продолжается, и победа, несомненно, будет за нами.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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