Торецкое направление. 02.07.24 (сегодня). Наиболее значительным событием стало осуществление прорыва обороны ВСУ в районе населенного пункта Пивничное (Кирово). Для этого российские войска использовали тактику, ранее опробованную при прорыве в Авдеевке, которая заключается в использовании подземных тоннелей для выхода в тыл противника. Штурмовые группы добровольческой бригады «Ветераны» группировки войск «Центр» с 14 мая 2024 года начали подготовку подземного тоннеля, проложенного на три километра вдоль канала Северский Донец-Донбасс. 17 июня 2024 года начались штурмовые действия, и российские войска, используя эффект внезапности, вышли в тыл передовых подразделений 401 отдельного стрелкового батальона 41 омсбр ВСУ. Это позволило им закрепиться на восточных и юго-восточных окраинах Пивничного (Кирово).

После успешного прорыва и закрепления на новых позициях российские войска смогли захватить часть соседнего села Южное (Пивденное) и начали продвигаться к дороге, которая с севера ведет на Нью-Йорк. Этот успех создал условия для дальнейшего наступления и давления на оборонительные позиции ВСУ в этом районе.

Кроме ключевого прорыва в Пивничном (Кирово), российские войска продолжают активные действия на других участках Торецкого направления:

Новгородское (Нью-Йорк): Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в районе Новгородского. ВКС РФ сбросили на место базирования ВСУ ФАБ-3000, что значительно ослабило оборонительные возможности противника в этом районе. Константиновка: В этом районе противник укрепляет свои позиции и подтягивает резервы. Российские войска проводят разведку и выявление украинских сил в населенных пунктах. Враг укрывается в подвалах, которые вскрываются и уничтожаются. Также идет зачистка в Прасковеевке, куда ВСУ пытаются заходить ежедневно, но несут значительные потери. Южное (Пивденное): После частичного захвата этого населенного пункта, российские войска продолжают наступление, стремясь взять под контроль важные транспортные и стратегические пути.

Украинские источники подтверждают, что российские войска действительно смогли закрепиться в Пивничном (Кирово) и Южном (Пивденное). ВСУ предпринимают контратаки и подтягивают резервы, но удержать позиции им удается с большим трудом.

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Новости СВО на Украине сегодня — 02.07.24

На протяжении последней недели на фронтах СВО наблюдается значительное обострение боевых действий. Российские и украинские войска продолжают проводить наступательные и оборонительные операции на различных направлениях. Наиболее значительные изменения отмечаются на Торецком направлении, где российские войска смогли осуществить прорыв обороны ВСУ.

Северское направление

На Северском направлении украинские войска взяли под контроль населенный пункт Спорное, а в районе Белогоровки продолжаются локальные боестолкновения. Российские войска зачищают Раздоловку и прилегающие районы, наступая к Выемке и отрезая село от линий снабжения. Это создает условия для дальнейшего наступления на Северск с юго-востока.

Запорожское направление

На Запорожском участке фронта продолжаются артиллерийские дуэли. ВСУ пытаются контратаковать, но наши рубежи держат. Российские войска активно уничтожают пункты управления дронами и усиливают давление в воздухе. Фронт остается без заметных изменений.

Харьковское направление

На Харьковском направлении в районе Волчанска и на подступах к Глубокому продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские войска сосредоточили самоходную артиллерию в районе Большой Писаревки для проведения контрбатарейной борьбы. Несмотря на ожесточенные сражения, значительных продвижений здесь не отмечается, и обе стороны продолжают удерживать свои позиции. Российские войска постепенно выдавливают врага с тех позиций, которые уступили во время мощных контратак ВСУ. Наша авиация активно использует сверхмощные ФАБ-3000 для атак по позициям врага.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении российские войска продолжают атаковать в районе Карловки. Наступление поддерживается успешной операцией в Яснобродовке, которая фактически перешла под контроль ВС РФ. Оборона ВСУ практически пала в Соколе, и российские войска продвигаются к Евгеновке и селу Восход.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком фронте продолжаются бои в Урожайном без существенных изменений. ВСУ подвезли резервы и контратакуют, но удержать позиции им удается с трудом.

Донецкое направление

На Донецком участке наблюдается активизация боевых действий. В Красногоровке прибыло пополнение ВС РФ, которое активно зачищает западную часть города. В Константиновке начались наземные штурмы с севера и юга, а в Георгиевке и Невельском продолжаются городские бои. ВС РФ атакуют в Карловке, штурму способствуют успехи в Яснобродовке. МО РФ объявило об освобождении Новопокровского и практически полном контроле над Соколом.

Херсонское направление

На Херсонском фронте российская армия добилась успехов в боях за острова, часть позиций перешли под контроль ВС РФ. ФАБом поражен еще один пункт размещения ВСУ, дроны выцеливают ствольную артиллерию. На остальных позициях продолжаются вязкие бои.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска захватили половину села Степная Новоселовка, прилегающего к трассе, ведущей в Купянск с юго-востока. Также сообщается о небольшом тактическом успехе восточнее Стельмаховки, где наши войска закрепились и взяли под контроль значительную часть села.

Артемовское направление

С Артемовского фронта сообщают о выводе части групп ВСУ за канал из микрорайона Канал. Российские войска выцеливают позиции врага в застройках на западной окраине. К северу от пригорода Часов Яра удалось потеснить ВСУ в районе Калиновки, что создает предпосылки для дальнейшего наступления.

Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Нью Йорке

Ситуация на границе с Украиной накаляется: Белоруссия усиливает оборону

Глава Генштаба Белоруссии заявил, что ситуация в приграничной зоне накаляется: ВСУ перебрасывают силы и фиксируются нарушения воздушной границы. Белоруссия обеспокоена рядом факторов.

В населённый пункт Овруч на Ровенско-Житомирском направлении прибыли подразделения спецназначения 1-й президентской бригады. Эти группировки могут стать базой для формирования диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Участились полёты БПЛА типа «Байрактар», которые нарушают границу. Также ВСУ производят минирование и наращивание инженерных заграждений в приграничной зоне.

Все эти проявления с украинской стороны вынуждают Белоруссию перемещать свои подразделения, усиливать пограничный контроль и наращивать оборонительные силы на отдельных направлениях. На данный момент Белоруссия активно готовится к прикрытию границы и стягивает в эту зону артиллерию.

Кроме того, ВСУ продолжают провокации на границе с Белоруссией, создавая напряжённость и вынуждая белорусские войска быть в состоянии повышенной готовности.

Новости СВО на Украине — Торецкое направление

Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн

Карта СВО по данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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