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Торецкое направление. Успешное продвижение ВС РФ. Карта СВО

Торецкое направление. Успешное продвижение ВС РФ. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:00 11.07.2024

Карта СВО - Нью-Йорк

Карта СВО — Нью-Йорк

Торецкое направление. ВС РФ продолжают успешное продвижение на Торецком направлении. В центральной части Нью-Йорка (Новгородское) российские силы взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров на глубину до 1,3 км. Продолжается давление в направлении улиц Почтовая и Железная. Есть успехи в пригородах сел Дружба, Северное, Южное, Ленинское и Кирово. Авиация бьет по позициям в Новгородском и Торецке.

  • Евгеновка: ВС РФ расширили зону контроля к югу и юго-западу от Восхода, ведут бои за восточную часть поселка. Центральная часть Евгеновки остается в серой зоне. Позиции противника расположены у западных окраин. ВС РФ продвигаются к Прогрессу.
  • Новоселовка Первая: ВС РФ продвинулись с севера к окраинам поселка. Пока нет подтверждения о занятии укрепрайона «Котик», прикрывающего Новоселовку Первую. Продолжается продвижение в направлении дороги к Желанному, создавая угрозу окружения гарнизона ВСУ.
  • Очеретино: К северу от Очеретино идут позиционные бои в районе Калиново и Розовки. Существенного продвижения нет, но можно ожидать скорого оживления участка фронта в свете нарастающих проблем ВСУ в Нью-Йорке.

 Покровское направление

Карта СВО - Покровское направление

Карта СВО — Покровское направление

Восточнее Лозоватского, в Евгеновке и на окраине Новоселовки Первой продолжаются тяжелые бои. Северо-западнее Новоселовки Первой российские войска продвигаются в направлении дороги, до которой осталось около 900 метров.

Харьковское направление

Под Глубоким и в Волчанске сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В Волчанске идут тяжелые бои за контроль над многоэтажками. ВСУ пытаются переправлять силы с южного берега. В Глубоком ВСУ стягивают резервы и атакуют позиции ВС РФ  ударными дронами. Изменений линии соприкосновения нет. На Купянском участке идет медленное, но успешное движение вперед. Противник безуспешно пытается контратаковать малыми группами. ВС РФ закрепляются в треугольнике Табаевка-Песчаное-Берестовое. Ждем подтверждения о закреплении в Песчаном, находящемся в серой зоне. Также есть успехи в Стельмаховке.

Узнайте больше:  Карта СВО.  Авдеевское направление. Сводка СВО - 6.07.24

Донецкое направление

Тактические успехи на этом направлении начинают превращаться в оперативные. Давление идет минимум на трех направлениях. В районе Красногоровки и Парасковиевки ВС РФ имеют локальные успехи.

Авдеевское направление

Тяжелые бои на окраинах Карловки. Штурмовать село приходится с одного направления из-за плотного минирования остальных подходов. ВС РФ атакуют Новоселовку Первую с юга, востока и севера, стремясь перерезать трассу на Желанне.

Херсонское направление

Бои продолжаются на островах. Дроноводы выцелили несколько мест расположения ВСУ.

Запорожское направление

Продолжаются позиционные бои. Сообщают о почти прекращении минометного огня, так как ВС РФ выбили орудия противника.

Южно-Донецкий участок

Позиционные бои идут в Урожайном и севернее Старомайорского. Изменений нет.

Артемовское направление

Активные боевые действия разворачиваются на флангах севернее и южнее микрорайона Канал Часов Яра. Продвижения нет, скорее всего, это улучшение тактического положения.

Северское и Краснолиманское направления

Продолжаются позиционные бои без значительных изменений.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 11.07.24 сегодня, онлайн

По данным портала LostArmour.info;

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

Узнайте больше — Здесь.

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