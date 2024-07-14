Торецкое направление. Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 14.07.24. Продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Нью-Йорк (Новгородское). Российские войска достигли центра города, где ведут бои за стратегически важный Фенольный завод. Установление контроля над этим объектом позволит российским силам укрепить позиции и подготовиться к дальнейшему наступлению на Дзержинск с юга.

Нью-Йорк и прилегающий к нему поселок Нелеповка находятся менее чем в 5 км от Торецка, где размещен крупный гарнизон ВСУ. В данный момент российские войска пробиваются к Торецку с двух сторон: с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Тактический штурм проводится по аналогии с операцией в Часовом Яре. Задача состоит в том, чтобы зажать Торецкий гарнизон ВСУ в клещи, вынуждая его обороняться по нескольким направлениям.

Тактический план российской армии включает в себя:

Окружение и клещи: Подобно штурму в Часовом Яре, ВСУ зажимаются в клещи, что вынуждает их обороняться на нескольких направлениях одновременно. Фланговые атаки: Наступление ведется с двух сторон — с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Это позволяет российским войскам приближаться к Торецку и создаёт угрозу для украинских тылов. Расширение контроля: После взятия Нью-Йорка планируется дальнейшее продвижение к Торецку и затем к Константиновке — важному логистическому узлу ВСУ.

Взятие Нью-Йорка станет важным этапом для российской армии, так как это откроет путь к Торецку и создаст сложности для логистики украинских подразделений. Уничтожение гарнизона ВСУ в Нью-Йорке и Торецке даст возможность начать штурм Константиновки, важного логистического узла ВСУ и одного из опорных городов в Славянско-Краматорской агломерации.

Кроме того, Нью-Йорк может стать ключевым звеном в снабжении российских войск. Через населенный пункт проходит удобная железнодорожная ветка от Донецка и Ясиноватой, по которой можно подтянуть снабжение и обеспечить устойчивое наступление на данном участке фронта. Успех этой операции может существенно изменить баланс сил на восточном фронте и открыть новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24. Карта СВО

Сводка СВО на 14 июля 2024 года

Херсонский фронт:

Бои продолжаются на островах в пойме Днепра. Российские силы поразили пункт управления БПЛА под Антоновским мостом и ударом «Ланцета» разрушили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу.

Запорожское направление:

Продолжаются позиционные бои. У Гуляйполя ВСУ стараются отбить лесополосы севернее Дорожнянки, контролируемые российскими силами.

Южно-Донецкое направление:

Российские войска освободили Урожайное и достигли северных окраин населенного пункта. Российский флаг установлен на здании администрации. Контроль над Урожайным позволит российским силам двигаться к Великой Новоселке, что откроет возможность выйти в тыл украинскому гарнизону в Угледаре и, в перспективе, направиться к Покровску.

Донецкое направление:

На этом участке российские войска продвинулись на 2 км в Красногоровке с восточной стороны. Центр города также под контролем российских сил, есть продвижение с северо-востока. У Константиновки продолжаются бои на окраинах, фронт без изменений.

Авдеевское направление:

Тяжелые бои продолжаются у Карловки. Российские силы постепенно теснят украинские войска и закрепляются в Новоселовке Первой. ВСУ стараются не допустить прорыва российских войск к трассе на Желанное. В Евгеновке идет зачистка, российские мотострелки продвинулись южнее Новоалександровки к Воздвиженке, где продолжаются бои на окраинах. Лозоватское практически освобождено, украинские силы удерживают только огневую позицию на окраине.

Артемовское направление:

Российские войска двигаются малыми группами в урочище Орлова к каналу Северский Донец-Донбасс, продвинувшись около 500 м к западу от Клещеевки. В мехбригаде ВСУ во время боев за Часов Яр заменили командира, который отказался отправлять солдат на прямой штурм.

Северское направление:

Российские войска отбили у ВСУ лесополосу восточнее ст. Выемки и продвинулись на глубину чуть менее 1,5 км. В Серебрянском лесничестве продолжаются встречные бои, ВСУ добились локального успеха.

Краснолиманское направление:

Российские войска заняли южную часть Макеевки и вышли к реке Жеребец. Поселок сейчас разрезан на две части, украинские силы потеряли несколько важных позиций в центре.

Купянское направление:

Российские войска окружают бригаду ВСУ в Синьковке. По селу наносит удары российская авиация. Также российские силы расширили зону контроля на выступе Берестовое-Песчаное.

Харьковское направление:

ВСУ малыми группами атакуют севернее Липцов, у Тихого и Глубокого. Тем временем российские войска продвигаются к востоку от Волчанска.

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