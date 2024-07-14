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Торецкое направление: Взятие Нью-Йорка открывает путь к Дзержинску — Карта СВО на 14.07.24
Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24

Торецкое направление: Взятие Нью-Йорка открывает путь к Дзержинску — Карта СВО на 14.07.24

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:30 14.07.2024

Торецкое направление. Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 14.07.24. Продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Нью-Йорк (Новгородское). Российские войска достигли центра города, где ведут бои за стратегически важный Фенольный завод. Установление контроля над этим объектом позволит российским силам укрепить позиции и подготовиться к дальнейшему наступлению на Дзержинск с юга.

Нью Йорк - Карта СВО

Нью Йорк — Карта СВО

Нью-Йорк и прилегающий к нему поселок Нелеповка находятся менее чем в 5 км от Торецка, где размещен крупный гарнизон ВСУ. В данный момент российские войска пробиваются к Торецку с двух сторон: с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Тактический штурм проводится по аналогии с операцией в Часовом Яре. Задача состоит в том, чтобы зажать Торецкий гарнизон ВСУ в клещи, вынуждая его обороняться по нескольким направлениям.

Тактический план российской армии включает в себя:

  1. Окружение и клещи: Подобно штурму в Часовом Яре, ВСУ зажимаются в клещи, что вынуждает их обороняться на нескольких направлениях одновременно.
  2. Фланговые атаки: Наступление ведется с двух сторон — с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Это позволяет российским войскам приближаться к Торецку и создаёт угрозу для украинских тылов.
  3. Расширение контроля: После взятия Нью-Йорка планируется дальнейшее продвижение к Торецку и затем к Константиновке — важному логистическому узлу ВСУ.
Торецкое направление

Артемово — Карта СВО

Взятие Нью-Йорка станет важным этапом для российской армии, так как это откроет путь к Торецку и создаст сложности для логистики украинских подразделений. Уничтожение гарнизона ВСУ в Нью-Йорке и Торецке даст возможность начать штурм Константиновки, важного логистического узла ВСУ и одного из опорных городов в Славянско-Краматорской агломерации.

Кроме того, Нью-Йорк может стать ключевым звеном в снабжении российских войск. Через населенный пункт проходит удобная железнодорожная ветка от Донецка и Ясиноватой, по которой можно подтянуть снабжение и обеспечить устойчивое наступление на данном участке фронта. Успех этой операции может существенно изменить баланс сил на восточном фронте и открыть новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24. Карта СВО

Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24

Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24

Сводка СВО на 14 июля 2024 года

Херсонский фронт:

Бои продолжаются на островах в пойме Днепра. Российские силы поразили пункт управления БПЛА под Антоновским мостом и ударом «Ланцета» разрушили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу.

Узнайте больше:  Наступление ВС РФ на Нью-Йорк и Торецк, что известно сегодня?

Запорожское направление:

Продолжаются позиционные бои. У Гуляйполя ВСУ стараются отбить лесополосы севернее Дорожнянки, контролируемые российскими силами.

Южно-Донецкое направление:

Российские войска освободили Урожайное и достигли северных окраин населенного пункта. Российский флаг установлен на здании администрации. Контроль над Урожайным позволит российским силам двигаться к Великой Новоселке, что откроет возможность выйти в тыл украинскому гарнизону в Угледаре и, в перспективе, направиться к Покровску.

Донецкое направление:

На этом участке российские войска продвинулись на 2 км в Красногоровке с восточной стороны. Центр города также под контролем российских сил, есть продвижение с северо-востока. У Константиновки продолжаются бои на окраинах, фронт без изменений.

Авдеевское направление:

Новоселовка 1-я - Карта СВО

Новоселовка 1-я — Карта СВО

Тяжелые бои продолжаются у Карловки. Российские силы постепенно теснят украинские войска и закрепляются в Новоселовке Первой. ВСУ стараются не допустить прорыва российских войск к трассе на Желанное. В Евгеновке идет зачистка, российские мотострелки продвинулись южнее Новоалександровки к Воздвиженке, где продолжаются бои на окраинах. Лозоватское практически освобождено, украинские силы удерживают только огневую позицию на окраине.

Артемовское направление:

Российские войска двигаются малыми группами в урочище Орлова к каналу Северский Донец-Донбасс, продвинувшись около 500 м к западу от Клещеевки. В мехбригаде ВСУ во время боев за Часов Яр заменили командира, который отказался отправлять солдат на прямой штурм.

Северское направление:

Российские войска отбили у ВСУ лесополосу восточнее ст. Выемки и продвинулись на глубину чуть менее 1,5 км. В Серебрянском лесничестве продолжаются встречные бои, ВСУ добились локального успеха.

Краснолиманское направление:

Российские войска заняли южную часть Макеевки и вышли к реке Жеребец. Поселок сейчас разрезан на две части, украинские силы потеряли несколько важных позиций в центре.

Купянское направление:

Российские войска окружают бригаду ВСУ в Синьковке. По селу наносит удары российская авиация. Также российские силы расширили зону контроля на выступе Берестовое-Песчаное.

Харьковское направление:

ВСУ малыми группами атакуют севернее Липцов, у Тихого и Глубокого. Тем временем российские войска продвигаются к востоку от Волчанска.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 14.07.24 сегодня, онлайн

ТорецкЯндекс Карты

По данным портала LostArmour.info;

Узнайте больше — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Торецкое направление: Взятие Нью-Йорка открывает путь к Дзержинску — Карта СВО на 14.07.24
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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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