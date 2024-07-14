Торецкое направление: Взятие Нью-Йорка открывает путь к Дзержинску — Карта СВО на 14.07.24

Торецкое направление. Оперативная сводка сегодня, карта СВО — 14.07.24. Продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Нью-Йорк (Новгородское). Российские войска достигли центра города, где ведут бои за стратегически важный Фенольный завод. Установление контроля над этим объектом позволит российским силам укрепить позиции и подготовиться к дальнейшему наступлению на Дзержинск с юга.
Нью-Йорк и прилегающий к нему поселок Нелеповка находятся менее чем в 5 км от Торецка, где размещен крупный гарнизон ВСУ. В данный момент российские войска пробиваются к Торецку с двух сторон: с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Тактический штурм проводится по аналогии с операцией в Часовом Яре. Задача состоит в том, чтобы зажать Торецкий гарнизон ВСУ в клещи, вынуждая его обороняться по нескольким направлениям.
Тактический план российской армии включает в себя:
- Окружение и клещи: Подобно штурму в Часовом Яре, ВСУ зажимаются в клещи, что вынуждает их обороняться на нескольких направлениях одновременно.
- Фланговые атаки: Наступление ведется с двух сторон — с востока вдоль трассы Т-05-16 и с юга через Нью-Йорк. Это позволяет российским войскам приближаться к Торецку и создаёт угрозу для украинских тылов.
- Расширение контроля: После взятия Нью-Йорка планируется дальнейшее продвижение к Торецку и затем к Константиновке — важному логистическому узлу ВСУ.
Взятие Нью-Йорка станет важным этапом для российской армии, так как это откроет путь к Торецку и создаст сложности для логистики украинских подразделений. Уничтожение гарнизона ВСУ в Нью-Йорке и Торецке даст возможность начать штурм Константиновки, важного логистического узла ВСУ и одного из опорных городов в Славянско-Краматорской агломерации.
Кроме того, Нью-Йорк может стать ключевым звеном в снабжении российских войск. Через населенный пункт проходит удобная железнодорожная ветка от Донецка и Ясиноватой, по которой можно подтянуть снабжение и обеспечить устойчивое наступление на данном участке фронта. Успех этой операции может существенно изменить баланс сил на восточном фронте и открыть новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 1 Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24. Карта СВО
- 2 Сводка СВО на 14 июля 2024 года
- 3 Запорожское направление:
- 4 Южно-Донецкое направление:
- 5 Донецкое направление:
- 6 Авдеевское направление:
- 7 Артемовское направление:
- 8 Северское направление:
- 9 Краснолиманское направление:
- 10 Купянское направление:
- 11 Харьковское направление:
- 12 Карта боевых действий СВО 14.07.24 сегодня, онлайн
- 13 НОВОСТИ СВО — СВОДКИ
Торецкое направление. Обстановка на 14.07.24. Карта СВО
Сводка СВО на 14 июля 2024 года
Херсонский фронт:
Бои продолжаются на островах в пойме Днепра. Российские силы поразили пункт управления БПЛА под Антоновским мостом и ударом «Ланцета» разрушили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу.
Запорожское направление:
Продолжаются позиционные бои. У Гуляйполя ВСУ стараются отбить лесополосы севернее Дорожнянки, контролируемые российскими силами.
Южно-Донецкое направление:
Российские войска освободили Урожайное и достигли северных окраин населенного пункта. Российский флаг установлен на здании администрации. Контроль над Урожайным позволит российским силам двигаться к Великой Новоселке, что откроет возможность выйти в тыл украинскому гарнизону в Угледаре и, в перспективе, направиться к Покровску.
Донецкое направление:
На этом участке российские войска продвинулись на 2 км в Красногоровке с восточной стороны. Центр города также под контролем российских сил, есть продвижение с северо-востока. У Константиновки продолжаются бои на окраинах, фронт без изменений.
Авдеевское направление:
Тяжелые бои продолжаются у Карловки. Российские силы постепенно теснят украинские войска и закрепляются в Новоселовке Первой. ВСУ стараются не допустить прорыва российских войск к трассе на Желанное. В Евгеновке идет зачистка, российские мотострелки продвинулись южнее Новоалександровки к Воздвиженке, где продолжаются бои на окраинах. Лозоватское практически освобождено, украинские силы удерживают только огневую позицию на окраине.
Артемовское направление:
Российские войска двигаются малыми группами в урочище Орлова к каналу Северский Донец-Донбасс, продвинувшись около 500 м к западу от Клещеевки. В мехбригаде ВСУ во время боев за Часов Яр заменили командира, который отказался отправлять солдат на прямой штурм.
Северское направление:
Российские войска отбили у ВСУ лесополосу восточнее ст. Выемки и продвинулись на глубину чуть менее 1,5 км. В Серебрянском лесничестве продолжаются встречные бои, ВСУ добились локального успеха.
Краснолиманское направление:
Российские войска заняли южную часть Макеевки и вышли к реке Жеребец. Поселок сейчас разрезан на две части, украинские силы потеряли несколько важных позиций в центре.
Купянское направление:
Российские войска окружают бригаду ВСУ в Синьковке. По селу наносит удары российская авиация. Также российские силы расширили зону контроля на выступе Берестовое-Песчаное.
Харьковское направление:
ВСУ малыми группами атакуют севернее Липцов, у Тихого и Глубокого. Тем временем российские войска продвигаются к востоку от Волчанска.
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С тегами: Спецоперация