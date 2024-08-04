Торецкое направление сегодня 04.08.24. Российские силы продолжали активные боевые действия на нескольких направлениях фронта. Наиболее ожесточенные бои велись на Торецком направлении, где российские войска продвинулись вплотную к административным границам Дзержинска (Торецка) и продолжают зачистку пригородов Торецка, включая Железное (Артёмово), Кирово (Северное), Южное и Дружбу. ВСУ сообщают, что российские войска приблизились на десятки метров к Торецку, достигнув террикона шахты имени Артёма. В Кирово российские подразделения ведут бои на запад и север, медленно выдавливая противника. В районе Артемово российские штурмовые группы продолжают зачистку и ведут бои близ террикона. Продвижение российских войск создает условия для штурма Торецка и окружения противника в Новгородском.Существенные события также происходили на Херсонском, Запорожском и Донецком фронтах.

Торецкое направление

На участке фронта Торецкое направление развернулись ожесточенные бои за подступы к Дзержинску, где российские войска продемонстрировали значительное продвижение. В районе Артемово российские силы закрепились на руинах шахты имени Артема, что открывает стратегическую возможность обойти опорные пункты ВСУ с флангов. В Дружбе штурмовики ВС РФ постепенно продвигаются вдоль улицы Железнодорожной, выдавливая противника из частного сектора.

На подступах к Дзержинску российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций в районе кладбища и закрепились на них. Продвижение на улицах Спортивная и Комарова позволило российским силам уничтожить бронемашину Marder 1A3. В результате, российским войскам предстоит взять террикон шахты имени Артема и приступить к боям в городской застройке Дзержинска, который за десять лет был превращен украинскими формированиями в мощный укрепрайон.

В районе Новгородского (Нью-Йорка) продолжаются удары российской артиллерии и авиации по позициям ВСУ, однако значительных изменений в конфигурации фронта не зафиксировано. Украинские войска ведут зачистку частного сектора у реки Кривой Торец. В Железном российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта и продвинулись на 3,5 км западнее, вплотную подойдя к административным границам Дзержинска.

В целом, на участке Торецкое направление российские войска развивают успех, прорывая оборону врага и завершая зачистку пригородов Торецка. ВС РФ контролируют большую часть Артемово и ведут бои за террикон шахты имени Артема. В ближайшее время ожидается штурм Дзержинска, что значительно усложнит положение украинских сил в этом районе.

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 4 августа 2024 года

Часов Ярское направление

На Артемовском направлении российские войска закрепились в северо-восточной части микрорайона Октябрьский в Часовом Яре. ВСУ продолжают обстрелы дронами и артиллерией, но российские подразделения удерживают позиции и ведут бои за западную часть микрорайона. В Клещеевке российские силы зачищают крупные позиции ВСУ, захвачены пленные.

Российские войска прорвались через водный канал в Часовом Яре и ведут бои в западной части города. Противник продолжает сдерживать наступление по рубежу канала Северский Донец-Донбасс, однако российские подразделения смогли перейти канал и завязать бои в урочище Орлова и микрорайоне Новый.

Российские войска продвинулись в разделяемой каналом на две части Калиновке и прошли по сухопутной части уже высохшей водной преграды, по которой можно обойти заминированные подступы к каналу по дороге через село. На западной окраине населенного пункта продолжаются бои. Вскоре после этого удалось окончательно зачистить урочище Орлова, где противник удерживал заранее подготовленные позиции. Это был последний опорный пункт ВСУ на восточной окраине Часов Яра, за который украинские формирования цеплялись больше месяца.

На днях ВС РФ высадили десант у трассы О0506 и зачистили траншеи на подступах к первым домам в частном секторе микрорайона Октябрьский. Вчера вечером передовые штурмовые отряды продвинулись еще до полукилометра вдоль дороги, закрепившись в первых домах на улице Мариупольская, примыкающей к Цветочной, Северной и Толбухина.

ВСУ применяют агродроны типа «Баба Яга», с которых сбрасывают противотанковые мины ТМ-62, пытаясь замедлить дальнейшее продвижение российских войск в микрорайоне. От момента пересечения канала до занятия позиций в первых домах на противоположном берегу прошло не больше суток: теперь российские штурмовики с опорой на частный сектор смогут продвигаться вперед более эффективно.

Кроме того, отмечается активность российских войск на южном фланге, где последние недели линия фронта практически не двигалась. В Клещеевке подразделения ВС РФ возобновили атаки в районе высоты 215 — зимой она находилась под контролем российских войск, однако в ходе боев за село весной была оставлена.

Штурмовая группа ВС РФ взяла под контроль одну из траншей на восточной окраине расположенного на высоте опорного пункта. В ходе боя был взят в плен один из членов украинских формирований. Учитывая размеры укрепрайона, бои за него могут идти еще не один месяц, а его быстрая зачистка на текущий момент едва ли возможна.

Угледарское направление

Теперь главный оборонительный рубеж ВСУ проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью контролируются российскими силами. 68-я пехотная бригада ВСУ пытается удержать южный фланг, но из-за больших потерь, вероятно, будет выведена в тыл. Успех на этом направлении не представлялся возможным без целого комплекса одновременных, дополняющих успех мероприятий;

Российские войска укрепили свои позиции на западных окраинах Новоселовки Первой , продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники.

, продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники. На Марьинском участке российские войска ведут активные наступательные действия, создавая угрозу окружения украинских подразделений в Угледаре. Продвижение на этом участке может привести к полному окружению и уничтожению нескольких сотен украинских военнослужащих. ВС РФ расширили зону контроля на юге и северо-востоке населенного пункта Новомихайловка, где уже контролируют около 50% территории.

Севернее Владимировки российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города.

российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города. На Очеретинском направлении российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл.

российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл. Бои также продолжаются на восточных окраинах Карловки и у местного водохранилища. Здесь российские войска ведут наступательные действия, пытаясь захватить важные высоты и укрепления противника. Ожесточенные столкновения в этом районе указывают на высокую активность с обеих сторон, где ВС РФ стремятся взять под контроль стратегически важные позиции.

Если наступление на Угледарском направлении будет продолжаться с такой же интенсивностью и успехом, российские войска смогут не только закрепить свои позиции, но и значительно ослабить украинские силы, что изменит баланс сил в регионе. Однако, для достижения окончательной победы необходима координация действий на других фронтах и поддержка на стратегическом уровне.

Донецкий фронт

На Донецком фронте российские войска продолжают зачистку освобожденной части Красногоровки и ведут бои на северной окраине города. ВСУ не предпринимают попыток отбить участок трассы Угледар-Константиновка, который был перерезан российскими силами. В самой Константиновке продолжаются бои, российские ВКС поразили склады с боеприпасами противника.

На Авдеевском фронте российские войска атакуют окраины Воздвиженки, стремясь выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка. Штурм Ивановки продолжается, российские подразделения ведут бои на юго-западных и восточных окраинах населенного пункта. В Веселом идет зачистка, российские войска продвигаются к Желанному и Сергеевке, угрожая отрезать украинские подразделения от путей снабжения.

На Марьинском участке российские войска ведут активные наступательные действия, создавая угрозу окружения украинских подразделений в Угледаре. Продвижение на этом участке может привести к полному окружению и уничтожению нескольких сотен украинских военнослужащих. ВС РФ расширили зону контроля на юге и северо-востоке населенного пункта Новомихайловка, где уже контролируют около 50% территории. Севернее Владимировки российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города.

Южно-Донецкий участок

После освобождения Урожайного российские войска выравнивают фронт, закрепляясь на новых позициях и продолжая давление на украинские силы. На этом участке фронта не зафиксировано значительных изменений, однако российские подразделения активно готовятся к дальнейшему наступлению.

Особое внимание уделяется укреплению оборонительных линий и подготовке к возможным контратакам со стороны ВСУ. Украинские войска, в свою очередь, пытаются удержать позиции и перегруппироваться для сдерживания натиска российских сил.

Северское и Краснолиманское направление

На Северском направлении российские войска ведут бои у железнодорожной станции Переездное, открывающей прямой путь к Северску. ВС РФ продвигаются в сторону железнодорожной станции Выемка, находящейся примерно в девяти километрах от южных окраин Северска. Под Раздоловкой ВСУ предприняли неудачную контратаку, после чего им пришлось оставить часть села. Зафиксировано продвижение российских подразделений на 1 км от Раздоловки в направлении города. Продолжается российское наступление на Ивано-Дарьевку, что позволяет атаковать ВСУ в Спорном с южного фланга. Взятие этих населенных пунктов открывает путь к Верхнекаменскому, что позволит атаковать украинские укрепления, защищающие Северск.

Также российские войска ведут бои в Макеевке, где поразили два пункта временной дислокации ВСУ. Восточнее Невского нанесены удары по операторам БПЛА, а в районе Тернов – по опорным пунктам ВСУ. Российские подразделения продолжают наступление, стремясь вытеснить противника и занять ключевые позиции на этом участке фронта.

Херсонский фронт

На Херсонском фронте затяжные бои за острова в Днепре переросли в противостояние дронов и артиллерии. Российские подразделения адаптировали квадрокоптеры для пересылки продуктов и воды, что позволяет поддерживать снабжение на передовых позициях. Украинские силы активно используют дроны для разведки и атак, однако российская ПВО продолжает эффективно противодействовать этой угрозе.

С обеих сторон продолжаются обстрелы артиллерией, что приводит к значительным потерям в технике и живой силе. Важной задачей для российских сил остается удержание и расширение контроля над ключевыми островами, что позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления на Херсон.

Запорожское направление

На Запорожском фронте украинские войска усилили работу артиллерии и активно используют БПЛА для разведки и атак. Российские ВКС нанесли удары по позициям ВСУ у Орехова и Малой Токмачки, что привело к значительным потерям среди украинских подразделений. Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта, с обеих сторон ведутся интенсивные обстрелы.

Российские силы стремятся разрушить логистические цепочки противника и сорвать его планы по наращиванию наступательных действий. Несмотря на постоянное давление, украинские войска пока не смогли добиться значимых успехов на этом участке фронта.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжают попытки отбить Синьковку у ВСУ, продвигаясь восточнее и южнее села и закрепляясь в лесопосадках. Встречные бои продолжаются неподалеку от Петропавловки, а также западнее Ивановки и Кисловки. Российские силы улучшают свои позиции к северу от Песчаного, нанося удары по украинским подразделениям и укреплениям.

Харьковский фронт

На Харьковском фронте российские войска продвигаются в районе высоток в Волчанске. В районе Старицы ВСУ перестали контратаковать, вероятно, исчерпав резервы. Командование ВСУ перебросило дополнительные батареи Patriot, пытаясь сбить российские бомбардировщики. Российские силы продолжают работу по уничтожению укреплений противника и зачистке территории, используя различную технику и артиллерию.

Карта боевых действий СВО 04.08.24 сегодня, онлайн. Торецкое направление

По данным портала LostArmour.info;

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