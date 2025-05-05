Тёткино. Курская область сегодня. Ситуация на 05.05.25, Карта и сводка СВО. Поговорим по обстановке на направлении населённого пункта Тёткино, в Курской области, которая остаётся напряжённой, но находится под контролем российских войск. ВСУ предприняли очередную попытку прорыва государственной границы с территории Сумской области, задействовав инженерную и бронетехнику, а также малые группы пехоты на квадроциклах.

Тёткино. Курское направление сегодня. Ситуация на 05.05.25, Карта и сводка СВО

Основной удар украинские силы попытались нанести в районе населённых пунктов Тёткино и Новый Путь в Глушковском районе. Согласно поступающим с мест сообщениям, противник подогнал инженерную технику к линии разграничения, предприняв попытку разминирования пограничного участка под прикрытием погодных условий (дождь и низкая облачность). В частности, были задействованы машины разминирования ИМР-2 и немецкие Wisent 1.

По информации с мест, в направлении населенного пункта Новый Путь были зафиксированы перемещения вражеской инженерной техники, ведущей расчистку заграждений в районе «зубов дракона». Однако, вопреки появившейся информации, украинская пехота пока в прорыв в этом районе не вводилась.

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В районе Искровщины украинские силы навели понтонную переправу и предприняли попытку захода малыми группами (по 5–10 человек), однако были встречены огнём российских подразделений.

Атака на опорный пункт российских войск в районе железнодорожной станции Тёткино была успешно отражена. Стремительного прорыва противнику добиться не удалось. В ходе боестолкновений уничтожен один украинский танк.

Артиллерийским и беспилотным огнём выведены из строя две инженерные машины разграждения, один мостоукладчик, а также боевая машина разминирования УР–семьдесят семь.

Кроме того, ликвидирована одна боевая бронированная машина западного образца — предположительно «Страйкер», около десяти квадроциклов и один автомобиль на колёсном ходу.

Также зафиксирована попытка эвакуации экипажа подбитой немецкой инженерной машины Wisent–один. Украинские военные предприняли попытку вытащить экипаж с помощью квадроцикла, однако она завершилась неудачей.

Характер действий ВСУ указывает на разведку боем. Противник проверяет устойчивость обороны и оперативную реакцию российских сил.

Скопление украинских подразделений в районе Тёткино было замечено заранее — противник не проявлял стремления к маскировке, что указывает на вторичную важность этого удара, вероятно, отвлекающего характера.

На фоне отвлекающих атак в районе Тёткино внимание постепенно смещается восточнее — к направлению Новый Путь – Ободы.

Этот сектор может стать основным вектором дальнейших ударов ВСУ. Там вероятна переброска резервов и развитие наступления в обход основных российских позиций.

Противник стремится нанести удар в уязвимом месте, расчёт делается на внезапность и дестабилизацию управления.

Район Тёткино выбран из-за относительной доступности, однако в случае провала атаки он может превратиться в уязвимый плацдарм для российских ударов по логистике ВСУ (вблизи проходит трасса, соединяющая Сумы и север области.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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