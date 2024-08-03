Угледарское направление 03.08.24. сегодня. Карта СВО. Российские войска смогли прорваться к трассе О0532, стратегически важной дороге, которая связывает Угледар с Константиновкой. Это продвижение сопровождалось захватом нескольких ключевых опорных пунктов ВСУ, что позволило российским подразделениям углубиться на 2 км в сторону трассы.

Перерезание этой дороги может значительно затруднить снабжение и передвижение украинских войск в районе Угледара. Если информация о прорыве и перерезании трассы О0532 подтвердится, это может стать переломным моментом в битве за Угледар, которая длится с начала специальной военной операции. Такое положение вещей критично усложняет оборону ВСУ и создает предпосылки для дальнейшего наступления на этом направлении.

Угледарское направление

Теперь главный оборонительный рубеж ВСУ проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью контролируются российскими силами. 68-я пехотная бригада ВСУ пытается удержать южный фланг, но из-за больших потерь, вероятно, будет выведена в тыл. Успех на этом направлении не представлялся возможным без целого комплекса одновременных, дополняющих успех мероприятий;

Российские войска укрепили свои позиции на западных окраинах Новоселовки Первой , продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники.

, продвигаясь также с юга от Уманского, создавая условия для окружения украинских сил в районе Угледара. Кроме того, был взят под контроль населенный пункт Лозоватское, что также способствует общему успеху на этом направлении. Бои продолжаются в районе сел Прогресс и Волчье, где украинские силы пытаются удержать позиции, но их возможности ограничены из-за значительных потерь и недостатка боеприпасов и техники. На Марьинском участке российские войска ведут активные наступательные действия, создавая угрозу окружения украинских подразделений в Угледаре. Продвижение на этом участке может привести к полному окружению и уничтожению нескольких сотен украинских военнослужащих. ВС РФ расширили зону контроля на юге и северо-востоке населенного пункта Новомихайловка, где уже контролируют около 50% территории.

Севернее Владимировки российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города.

российские войска значительно продвинулись, что позволило им установить контроль над важными позициями противника. В Константиновке продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска пытаются удержать свои позиции. Российские подразделения активно атакуют с разных направлений, постепенно сужая кольцо вокруг города. На Очеретинском направлении российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл.

российские силы продолжают наступление, что привело к отступлению украинских подразделений на 2,5 км западнее. Главный оборонительный рубеж ВСУ теперь проходит у Гродовки, а зоны Весёлое, Желанное и Ивановка почти полностью находятся под контролем российских сил. 68-я пехотная бригада ВСУ, понеся большие потери, вероятно, будет выведена в тыл. Бои также продолжаются на восточных окраинах Карловки и у местного водохранилища. Здесь российские войска ведут наступательные действия, пытаясь захватить важные высоты и укрепления противника. Ожесточенные столкновения в этом районе указывают на высокую активность с обеих сторон, где ВС РФ стремятся взять под контроль стратегически важные позиции.

Если наступление на Угледарском направлении будет продолжаться с такой же интенсивностью и успехом, российские войска смогут не только закрепить свои позиции, но и значительно ослабить украинские силы, что изменит баланс сил в регионе. Однако, для достижения окончательной победы необходима координация действий на других фронтах и поддержка на стратегическом уровне.

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 3 августа 2024 года

Донецкое направление

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что российские войска расширяют зону контроля в районе Яснобродовки, стремясь выдавить противника за Карловское водохранилище. Продвижение идёт к Сергеевке и Лисичному, тогда как у Воздвиженки ВСУ удерживают оборону. К северу и северо-востоку от Очеретино без существенных изменений, противник держит оборону южнее Калиново и Розовки. Однако угроза продвижения российских войск с востока, со стороны Нью-Йорка, нарастает. Российские войска удерживают инициативу к западу от Авдеевки, вынуждая ВСУ перебрасывать дополнительные резервы, чтобы предотвратить прорыв к трассе Константиновка—Красноармейск. Южная часть поселка Артемово (Железное) под Торецком перешла под контроль российской армии.

Харьковское направление

На Харьковском направлении активность российских войск остаётся высокой. После боёв в Грайворонском районе были обнаружены схроны РДК с оружием и взрывчатыми устройствами, что может свидетельствовать о планах проведения диверсий. В течение недели российские войска освободили населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР. В плен сдались 59 украинских военнослужащих. Продолжаются бои в районе Волчанска, где российские войска постепенно продвигаются в частном секторе на восточной части города. Также идут ожесточённые бои за позиции в кварталах девятиэтажек.

Авдеевское (Покровское) направление

На Авдеевском фронте российские войска разворачивают тактические многоходовки. Южнее Прогресса они вышли к Желанному, возможно заняли железнодорожную станцию. Продвигаются к Межевому, где есть переправа на западный берег реки Волчья, откуда можно двигаться на юг вдоль Карловского водохранилища или на запад к Камышевке и Новожеланному для поддержки наступления на Новогродовку и Покровск. Севернее российские войска почти выбили ВСУ из Веселого. Продвигаются к Лисичному и Свиридоновке, а также к Ивановке. Высокий темп продвижения позволяет надеяться на выход к Гродовке с востока и северо-востока, что может стать началом битвы за Покровскую агломерацию.

Доп. ВС РФ установили контроля над южной частью Тимофеевки, а также освободили Веселое. Одновременно продолжается наступление ВС РФ в сторону Желанного.

Запорожское направление

На Ореховском участке, у Работино, подразделения ВС РФ взяли два опорных пункта противника. Противник активно использует ударные дроны для минирования путей подхода и подъезда к передовым позициям, пытаясь нарушить логистику российских войск. Вражеская авиация, в основном вертолёты, работает на Запорожском направлении, но не приближается к российским позициям, стреляя издалека. Артиллерийские дуэли продолжаются круглосуточно, а воздушная разведка ведётся без перерыва, выявляя цели для огневого поражения.

Торецкое направление

На Торецком направлении идут ожесточённые бои в юго-западной части Нью-Йорка у хлебозавода. Российские войска продвигаются вдоль железной дороги и лесопосадок по направлению к поселку Желанное. Это создаёт серьёзные трудности для украинских подразделений возле реки Волчья и Карловского водохранилища, где ранее линия фронта уперлась в естественные водные преграды.

Также удалось достигнуть южного конца села Александрополь, поддерживая наступление на Нью-Йорк​. В восточной части населенного пункта идут встречные бои. Российские штурмовые подразделения продвигаются к Новгородскому машиностроительному заводу​. В восточной части населенного пункта Дружба российские войска немного расширили зону контроля​.

Российские войска продвинулись в районе дороги на Озаряновку и вошли на окраины Кирово. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, активно используя дроны и артиллерию, но безуспешно​. В районе железнодорожной станции Майорская российские подразделения заняли насосную станцию и вышли к окраинам населенного пункта Северное​​.

ДОП — 10:35. Противник — «На Торецком направлении российские войска захватили восточную окраину Железного, а в Нью-Йорке штурмовые группы россиян продолжают атаковать позиции украинских подразделений у реки Кривой Торец. Ситуация серьезно усложнилась с приближением войск противника к Торецку, до него всего 100 метров, сообщает батальон беспилотных сил VORON 100. Линия боевого столкновения уточняется, но противник однозначно имеет тактические успехи и может пробовать заходить в сам Торецк.»

Северское направление

На Северском направлении ВДВ России в свой профессиональный праздник заняли часть холма между Выемкой и Переездным. Позиции противника на Северском направлении ухудшаются. Войска 106-й дивизии ВДВ продолжают радовать своими успехами.

Херсонское направление

На Херсонском фронте изменений нет, но бои продолжаются. Дроны ВСУ минируют российский берег, затрудняя снабжение подразделений на островах. Российская авиация наносит удары по местам дислокации ВСУ в селе Казацкое.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском участке фронт стоит, продолжаются бои у Тернов и Макеевки. На Купянском направлении был уничтожен или сильно повреждён мост через Оскол на перегоне Осиново – Купянск-узловой, что осложняет логистику ВСУ на всём участке. Бои продолжаются в районе Песчаного и Берестового.

Белгородское направление

ВСУ ведут обстрелы российских приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. В Харькове продолжаются удары по точкам перегрузки ВСУ. В Волчанске идут бои, российские войска проводят ротацию и накапливают силы для штурма. В Чугуеве отмечается скопление специалистов НАТО.

Карта боевых действий СВО 03.08.24 сегодня, онлайн. Угледарское направление

По данным портала LostArmour.info;

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