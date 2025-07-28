ВСУ теряют укрепрайоны. Хаос, паника и бегство. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 28.07.25. Карта и сводка СВО. После освобождения села Малиевка в Днепропетровской области, штурмовые группы морской пехоты заняли укреплённые позиции с «зубами дракона» и противотанковыми рвами, оставленные ВСУ без гарнизона. Несмотря на заявления о полном контроле, на западе села продолжаются бои — противник цепляется за окраины.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

Одновременно наши силы прорвали оборону у Темировки и продвинулись более чем на один километр в глубину и по фронту, захватывая пространство вдоль линии на Камышевху и Вороное. Опорные пункты врага восточнее Малиевки ликвидированы. В этом районе создаётся плацдарм для дальнейшего удара в глубь Днепропетровской области.

Севернее, подразделения ВС РФ вновь установили контроль над селом Дачное, а затем заняли лесной массив западнее, укрепляя зону охвата. Бои продолжаются в районе лесопосадок и на подступах к селу Филия, где активно используется артиллерия и танки для подавления укреплений.

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Враг ведёт ответный огонь, но испытывает дефицит резервов. В районе Поддубного противник закрыл оперативный карман, но одновременно сосредоточил усилия на удержании рубежа в направлении Александрограда, ожидая удара из нескольких посадок.

На подступах к Александрограду сохраняется позиционная борьба с высоким темпом локальных атак. Российские силы удерживают ранее занятые участки и ведут бои в посадках вдоль трассы Н-15, направляясь к селу Искра. Активны наши подразделения и в районе Январского. Штурмы ведутся малыми группами с использованием дронов и разведки боем, при поддержке артиллерии. Противник, теряя инициативу, пытается сохранить контроль над развязками и путями снабжения, однако морально-боевой дух у него истощается.

После освобождения Зелёного Гая российские силы двинулись в сторону Ивановки и достигли южных окраин села, выйдя к лесу у реки Волчья. Также зафиксированы наступательные действия на рубеже Воскресенка, где удар наносился с южного и юго-восточного направлений. Бои здесь сопровождаются плотным артиллерийским огнём, который расшатывает линии обороны ВСУ. На отдельных участках продолжается зачистка лесных массивов и опорных пунктов врага, вытесненного вглубь линии фронта.

В целом, Южно-Донецкое направление демонстрирует устойчивое наступательное давление со стороны группировки «Восток». Российская армия использует тактику фланговых обходов и точечных прорывов, избегая массовых фронтальных атак. Основная ставка сделана на дестабилизацию, утрату координации в рядах ВСУ и выдавливание с укреплённых рубежей. Противник страдает от нехватки людей, сбоя в логистике и моральной истощённости. Фронт постепенно рассыпается — и всё чаще это уже необратимо.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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