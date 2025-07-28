Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | ВСУ теряют укрепрайоны. Хаос, паника и бегство. Новости, карта и сводка СВО сегодня
Новости Республики
Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.
Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.

ВСУ теряют укрепрайоны. Хаос, паника и бегство. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 18:53 28.07.2025

Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня.  Ситуация на 28.07.25. Карта и сводка СВО. После освобождения села Малиевка в Днепропетровской области, штурмовые группы морской пехоты заняли укреплённые позиции с «зубами дракона» и противотанковыми рвами, оставленные ВСУ без гарнизона. Несмотря на заявления о полном контроле, на западе села продолжаются бои — противник цепляется за окраины.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

Одновременно наши силы прорвали оборону у Темировки и продвинулись более чем на один километр в глубину и по фронту, захватывая пространство вдоль линии на Камышевху и Вороное. Опорные пункты врага восточнее Малиевки ликвидированы. В этом районе создаётся плацдарм для дальнейшего удара в глубь Днепропетровской области.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

Севернее, подразделения ВС РФ вновь установили контроль над селом Дачное, а затем заняли лесной массив западнее, укрепляя зону охвата. Бои продолжаются в районе лесопосадок и на подступах к селу Филия, где активно используется артиллерия и танки для подавления укреплений.

Подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюб. Смотрите видеосводку в динамике!

ВСУ теряют укрепрайоны. Хаос, паника и бегство. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Враг ведёт ответный огонь, но испытывает дефицит резервов. В районе Поддубного противник закрыл оперативный карман, но одновременно сосредоточил усилия на удержании рубежа в направлении Александрограда, ожидая удара из нескольких посадок.

Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

На подступах к Александрограду сохраняется позиционная борьба с высоким темпом локальных атак. Российские силы удерживают ранее занятые участки и ведут бои в посадках вдоль трассы Н-15, направляясь к селу Искра. Активны наши подразделения и в районе Январского. Штурмы ведутся малыми группами с использованием дронов и разведки боем, при поддержке артиллерии. Противник, теряя инициативу, пытается сохранить контроль над развязками и путями снабжения, однако морально-боевой дух у него истощается.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ

После освобождения Зелёного Гая российские силы двинулись в сторону Ивановки и достигли южных окраин села, выйдя к лесу у реки Волчья. Также зафиксированы наступательные действия на рубеже Воскресенка, где удар наносился с южного и юго-восточного направлений. Бои здесь сопровождаются плотным артиллерийским огнём, который расшатывает линии обороны ВСУ. На отдельных участках продолжается зачистка лесных массивов и опорных пунктов врага, вытесненного вглубь линии фронта.

Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.

Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.

В целом, Южно-Донецкое направление демонстрирует устойчивое наступательное давление со стороны группировки «Восток». Российская армия использует тактику фланговых обходов и точечных прорывов, избегая массовых фронтальных атак. Основная ставка сделана на дестабилизацию, утрату координации в рядах ВСУ и выдавливание с укреплённых рубежей. Противник страдает от нехватки людей, сбоя в логистике и моральной истощённости. Фронт постепенно рассыпается — и всё чаще это уже необратимо.

Узнайте больше:  Покровское направление. Русские ДРГ в городе. Паника ВСУ растёт. Сводка СВО сегодня

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

ВСУ теряют укрепрайоны. Хаос, паника и бегство. Новости, карта и сводка СВО сегодня

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Днепропетровское направление. Наступление ВС РФ. Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25. Карта и сводка СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Новости СВО.  Обстановка на 28.07.25.
Покровское направление. Карта и сводка СВО.
Запорожское направление
Покровское направление
По горячим участкам фронта
Константиновское направление
Покровское направление.
Запорожское направление
Константиновка. Часов Яр. Торецк. Ситуация на 02.07.25.
Новопавловское направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 714

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x